Türk Telekom mobil altyapısını yeniledi

Mobil altyapısını yenileyerek son iki yılda çekim noktalarını artıran Türk Telekom, yaptığı yatırımları marka yüzü Kenan İmirzalıoğlu’nun rol aldığı yeni reklam kampanyasıyla duyuruyor.

Türkiye’nin dört bir yanına en iyi hizmeti sunma hedefiyle çalışan Türk Telekom, mobil altyapısını yenilemek için 81 ilde gece gündüz demeden çalışmalarını sürdürüyor. Son 2 yılda 4.5G çekim noktalarını iki katına çıkaran Türk Telekom, mobil altyapı yatırımlarını Türkiye’ye anlatmak için yeni bir reklam kampanyası hazırladı.

“Türkiye için yenilendik” sloganıyla tüketiciye seslenen reklam filminin çekimleri, titizlikle uygulanan hijyen ve sosyal mesafe tedbirleri altında iki günde tamamlandı. Tüm Türkiye’ye hizmet etme bilinciyle çalışan Türk Telekom’un altyapı yatırımlarıyla artan mobil çekim gücü ve kalitesi, ‘aktör Kenan İmirzalıoğlu’ ile yolda karşılaşıp ona köyünü gezdiren bir gencin hikayesi aracılığıyla ekrana taşındı.