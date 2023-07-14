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Türk Telekom’un Siber Güvenlik Kampı başvuruları başladı

Türk Telekom’un siber güvenlik uzmanı ihtiyacını karşılamaya yönelik her yıl düzenlediği Siber Güvenlik Kampı başvuruları başladı.

14 Temmuz 2023 Cuma 13:39
Türk Telekom’un Siber Güvenlik Kampı başvuruları başladı

Türk Telekom’un Siber Güvenlik Kampı başvuruları başladı

 

Siber güvenlik alanında kendini geliştirmek isteyen, sektörde kariyer hedefi bulunan ve alanında uzman isimlerle bir araya gelmek isteyen gençler için düzenlenecek Türk Telekom Siber Güvenlik Kampı başvuruları 21 Temmuz’a kadar devam edecek. 

Türkiye’nin gençlere en fazla yatırım yapan şirketlerinden Türk Telekom, gelecek nesillerin kariyer gelişimine katkı sağlamaya devam ediyor. Siber güvenlik alanında kendini geliştirmek isteyen gençler için konusunda uzman eğitimcilerin katılımıyla düzenlenen Türk Telekom Siber Güvenlik Kampı, 14-23 Ağustos tarihleri arasında olacak. Geleceğin siber kahramanlarına uygulamalı eğitimler verilirken kamp sonunda yapılacak yarışmada, dereceye giren katılımcılara ödülleri takdim edilecek.

Türk Telekom Siber Güvenlik Kampı’nın Türkiye’nin Ulusal Siber Güvenlik vizyonuna katkı sağlamak amacında olduğuna dikkat çeken Türk Telekom İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Emre Vural şu açıklamayı yaptı: “Türk Telekom olarak alanında yetişmiş insan kaynağı oluşmasına katkı sağlamayı misyon ediniyoruz. Yürüttüğümüz projelerle bilgi birikimimizi ve tüm imkânlarımızı gençlerimiz için seferber ediyor, ulusal ve kişisel güvenliğin ana parçalarından siber güvenlik alanında uzmanlarımızı ve gençlerimizi bir araya getirerek onlara eğitim fırsatı sunmaktan gurur duyuyoruz. “

Siber güvenlik alanında önde gelen isimlerin katkıda bulunacağı kampta; siber güvenliğe giriş, bilgi güvenliğine giriş, bilgi güvenliği yönetim sistemi , bilişim hukuku ve KVKK, Network Güvenliği, Windows Sistem güvenliği, linux sistem güvenliği, sızma testleri, mobil uygulama sızma testleri, adli bilişim (forensic), sosyal mühendislik ve oltalama, kablosuz ağ güvenliği, siber olay müdahale, tehdit, siber tehdit ve istihbaratı, zararlı yazılım analizi dersleri ve daha birçok kapsayıcı eğitim alınabilecek.

Anahtar Kelimeler:
Türk TelekomSiber Güvenlik
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