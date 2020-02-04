Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 11°
açık
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
109166
ALTIN
273.307
DOLAR
5.8079
STERLİN
7.6342
EURO
6.4320

Turkish Stars League oyun severlere 100 bin TL değerinde ödül dağıttı

Turkish Stars League, 2020 yılında 5v5 takım turnuvalarıyla rekabetin adresi olacak

04 Şubat 2020 Salı 16:38
Turkish Stars League oyun severlere 100 bin TL değerinde ödül dağıttı

Turkish Stars League oyun severlere 100 bin TL değerinde ödül dağıttı



Dünyanın en rekabetçi espor platformu FACEIT’in Türkiye partneri Turkish Stars League’de 2019 yılında 45 farklı sezonda 50 bin karşılaşma gerçekleştirildi

PUBG ve Counter Strike: Global Offensive gibi Türkiye’de milyonlarca oyuncusu bulunan oyunların oynandığı, biri profesyonel olmak üzere 3 lige sahip dijital espor arenası, 2019’da başarılı oyuncuları toplam 100 bin TL değerinde nakit para, donanım ve FaceIT puanı ile ödüllendirdi

Türkiye’de hizmete girdiği günden bu yana espor severlere hızlı ve güvenli bir platform sunan Turkish Stars League, çarpıcı istatistiklere imza attı. Bünyesindeki biri profesyonel 3 lig ile 2019 boyunca 45 farklı sezon tamamlayan oluşum, 50 bin karşılaşma ile her düzeyde esporcunun gözdesi oldu.


PUBG ve Counter Strike: Global Offensive gibi sevilen oyunların oynanabildiği dijital espor arenası, TSL 5v5 Cup, MSI 1on1, Viewsonic 1on1 ile Team NVIDIA vs Arena Bulls turnuvalarıyla da profesyonellerin de tercihi oldu.

2020 için takımlar turnuvası müjdesi

Günde ortalama 130’dan fazla karşılaşmanın yapıldığı 2019 yılı boyunca, Turkish Stars League platformunda başarılı olan oyuncular toplam 100 bin TL değerinde ödül kazandılar. Nakit paranın yanı sıra, sponsor markaların donanımları ve FaceIT puanları da esporculara verildi.


2020 yılına da hızlı başlayan yapılanma, takımlar turnuvası ile Türkiye’deki espor dünyasını hareketlendirmeye devam edecek.


 

Anahtar Kelimeler:
Turkish Stars LeagueCounter StrikeGlobal Offensive
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Coronavirüs internete sıçradı
Coronavirüs internete sıçradı
Çocukları internet bağımlılığından korumanın 12 yolu
Çocukları internet bağımlılığından korumanın 12 yolu
KVKK uyumluluğu için gerekli 17 teknik tedbir
KVKK uyumluluğu için gerekli 17 teknik tedbir
Suntalam Ürünlerinin Öncüsü | Yıldız Entegre
Suntalam Ürünlerinin Öncüsü | Yıldız Entegre
Gaming İstanbul’a ziyaretçi akını
Gaming İstanbul’a ziyaretçi akını
HUAWEI MATE 30 PRO 5 Şubat’ta Türkiye’de satışta olacak
HUAWEI MATE 30 PRO 5 Şubat’ta Türkiye’de satışta olacak
Bayer G4A Turkey 2020 için Başvurular Başlıyor!
Bayer G4A Turkey 2020 için Başvurular Başlıyor!
Fujifilm X-T200 Fotoğraf Makinesini ve Yeni Lenslerini Tanıttı
Fujifilm X-T200 Fotoğraf Makinesini ve Yeni Lenslerini Tanıttı
Emekli edilen Windows 7’yi kullanmanın hangi riskleri var?
Emekli edilen Windows 7’yi kullanmanın hangi riskleri var?
Magic ManaStrike dünyada ve Türkiye’de yayınlandı
Magic ManaStrike dünyada ve Türkiye’de yayınlandı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim