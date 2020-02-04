Turkish Stars League oyun severlere 100 bin TL değerinde ödül dağıttı





Dünyanın en rekabetçi espor platformu FACEIT’in Türkiye partneri Turkish Stars League’de 2019 yılında 45 farklı sezonda 50 bin karşılaşma gerçekleştirildi

PUBG ve Counter Strike: Global Offensive gibi Türkiye’de milyonlarca oyuncusu bulunan oyunların oynandığı, biri profesyonel olmak üzere 3 lige sahip dijital espor arenası, 2019’da başarılı oyuncuları toplam 100 bin TL değerinde nakit para, donanım ve FaceIT puanı ile ödüllendirdi

Türkiye’de hizmete girdiği günden bu yana espor severlere hızlı ve güvenli bir platform sunan Turkish Stars League, çarpıcı istatistiklere imza attı. Bünyesindeki biri profesyonel 3 lig ile 2019 boyunca 45 farklı sezon tamamlayan oluşum, 50 bin karşılaşma ile her düzeyde esporcunun gözdesi oldu.



PUBG ve Counter Strike: Global Offensive gibi sevilen oyunların oynanabildiği dijital espor arenası, TSL 5v5 Cup, MSI 1on1, Viewsonic 1on1 ile Team NVIDIA vs Arena Bulls turnuvalarıyla da profesyonellerin de tercihi oldu.

2020 için takımlar turnuvası müjdesi

Günde ortalama 130’dan fazla karşılaşmanın yapıldığı 2019 yılı boyunca, Turkish Stars League platformunda başarılı olan oyuncular toplam 100 bin TL değerinde ödül kazandılar. Nakit paranın yanı sıra, sponsor markaların donanımları ve FaceIT puanları da esporculara verildi.



2020 yılına da hızlı başlayan yapılanma, takımlar turnuvası ile Türkiye’deki espor dünyasını hareketlendirmeye devam edecek.



