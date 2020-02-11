Türkiye'de veri kaybı 8 yılda yüzde 400 arttı





Son yıllarda, veri kurtarma giderek daha önemli bir sektör haline geliyor. 2012’den bu yana veri kayıplarında yüzde 400 artış olduğuna dikkat çeken Veri Kurtarma Hizmetleri Genel Müdürü Serap Günal, yalnızca son birkaç yılda, veri kurtarma hizmetine duyulan ihtiyacın dünya çapında yüzde 23'ün üzerinde arttığını belirtiyor.

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Veri Kurtarma Hizmetleri Genel Müdürü Serap Günal

Çeşitli elektronik cihazların artması, daha çok verinin oluşmasına ve dolaylı olarak veri kayıplarının da artmasına neden oluyor. Bu durumun doğal sonucu olarak da kaybolan verilerin kurtarılması talebi gittikçe artıyor. 2012’den bu yana yaşanan veri kayıplarının yüzde 400 arttığını açıklayan Veri Kurtarma Hizmetleri Genel Müdürü Serap Günal, yüzde 23’lük büyüme gerçekleştiren veri kurtarma pazarının yıllar içerisinde daha da büyük hacimlere ulaşacağını belirtiyor.

Gelişmekte Olan Ülkelerde İhtiyaç Artıyor

Dünyanın hemen her yerinde kayıp verileri kurtarmaya ve kaydetmeye ihtiyaç duyuluyor. Ancak, bazı bölgelerde talep hala diğerlerine göre daha yüksek. Araştırmalar, veri kurtarma ihtiyacının Hindistan, Japonya, Avrupa, Çin ve ABD’de yüksek rakamlarda olmasına rağmen, kötü güvenlik önlemleri, kusurlu elektronik cihazlar ve insan hatası nedeniyle veri kaybının yüksek olduğu gelişmekte olan ülkelerde de talebin yüksek oranlarda olduğunu gösteriyor. Küresel bir endişe kaynağı olan bilgisayar korsanlığına da dikkat çeken Serap Günal, özellikle gelişmekte olan ülkelerde büyük miktarda veri kayıplarına neden olan bu durumun veri kurtarmaya duyulan ihtiyacı arttırdığını belirtiyor.

Her Yıl 10 Binden Fazla Şirket Veri Kurtarma Hizmeti Alıyor

Veri kaybı bireysel kullanıcılardan, büyük şirketlere kadar herkesi etkiliyor. Bireysel kullanıcıların zaman zaman veri kurtarma hizmeti aldığını aktaran Serap Günal, şirketlerin ise veri kurtarma hizmetleri sektörü için en büyük müşterilerden olduğunu belirtiyor. Dünya çapında ise çeşitli boyutlarda 10.000'den fazla şirket, her yıl veri kurtarma hizmetlerinden faydalanıyor. Daha fazla insan ve şirket, bilgilerini kaydetme ve koruma ihtiyacıyla karşılaştıkça, bu pazarın da büyümesi durmayacak gibi görülüyor.

Kaybolan Verilerin Şirketlere Maliyeti Yaklaşık 100 Bin Dolar

Veri kaybı, birçok insanın başlangıçta fark ettiğinden daha geniş bir etkiye sahiptir. Örneğin, verisini kaybeden küçük bir şirket, tüketicilerinin önemli fotoğraflarını, belgelerini ve elektronik siparişlerini kaybedebilir ya da daha büyük bir işletme finansal bilgileri, gizli belgeleri ve diğer hassas bilgileri kaybedebilir. Bu veriler kaybolduktan sonra şirket içerisinde yaşanan kesinti süresinin maliyeti ise yaklaşık 100.000 dolara kadar çıkabiliyor. Şirketlerin yarısının veri kurtarma planlarının olmadığına dikkat çeken Serap Günal, verisi kaybolan bireysel kullanıcıların ya da şirketlerin profesyonel destekler alarak ciddi zararların eşiğinden dönebileceğini hatırlatıyor.

Veri Kurtarma Hizmetleri Ltd. Hakkında:

Türkiye'nin profesyonel veri kurtarma alanında önde gelen firması Veri Kurtarma Hizmetleri Ltd., 15 yıllık tecrübesi, 3 binden fazla çözüm ortağı ve Türkiye’nin ilk clean-room laboratuvarı ile veri kaybı yaşayan kullanıcılara hizmet vermektedir. Kurulduğu günden bu yana yatırım maliyeti 5 milyon doları bulan Veri Kurtarma Hizmetleri Ltd., her türlü dijital kayıt ortamında veri kurtarma, veri kopyalama, veri silme, bilişim suçlarına yönelik veri araştırma ve şifre çözme işlemleri yürütmekte, bu alanda var olan tüm yeni teknolojileri başarıyla kullanmaktadır. Yakın zaman önce AR-GE faaliyetlerine de başlamış, yerli ve milli yazılım ve donanım üretiminde de kendi alanında lider konumda olmaya aday olmuştur.

