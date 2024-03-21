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Türkiye Kendi Yapay Zeka Yasası’nı Oluşturmalı

Türk İstatistik Derneği (TİD) Başkanı Prof. Dr. Turhan Menteş, Türkiye'deki yapay zeka teknolojisinin hızla geliştiği ve yaygınlaştığı göz önünde bulundurularak, yeni yasanın Türkiye'deki yapay zeka düzenlemeleri için önemli bir örnek olacağını söyledi.

21 Mart 2024 Perşembe 10:24
Türkiye Kendi Yapay Zeka Yasası’nı Oluşturmalı






Türkiye Kendi Yapay Zeka Yasası’nı Oluşturmalı

Avrupa Parlamentosu, Avrupa Yapay Zeka Yasası'nı onayladı. Yasa, yapay zeka teknolojisinin etik ve güvenli kullanımını teşvik etmeyi ve insan haklarını korumayı hedefliyor. Türk İstatistik Derneği (TİD) Başkanı Prof. Dr. Turhan Menteş, Türkiye'deki yapay zeka teknolojisinin hızla geliştiği ve yaygınlaştığı göz önünde bulundurularak, yeni yasanın Türkiye'deki yapay zeka düzenlemeleri için önemli bir örnek olacağını söyledi.

Prof. Dr. Turhan Menteş, yaptığı yazılı açıklamada, yapay zeka teknolojisinin etik ve güvenli kullanımını teşvik etmeyi ve insan haklarını korumayı amaçlayan bu yasanın Türkiye'deki düzenlemeler için bir kılavuz olabileceğini vurguladı.

Turhan Menteş, Türkiye'deki yapay zeka kullanımı ve düzenlenmesiyle ilgili tartışmaların devam edeceğini belirterek, Avrupa Yapay Zeka Yasası'nın yapay zeka teknolojisinin etik ve güvenli kullanımını sağlamayı amaçladığını ifade etti. Menteş, TİD'in insan haklarının yapay zeka teknolojisiyle uyumlu bir şekilde korunmasını desteklediğini dile getirdi. Menteş, “Günümüzde yapay zekanın toplumda bir etkisi olup olmayacağı sorusu tartışılmamaktadır. Tartışılması gereken soru bu olumlu ya da olumsuz etkinin kim tarafından, nasıl , nerede ve ne zaman hissedileceğidir.” Dedi.

Menteş, Türkiye'deki yapay zeka teknolojisinin kullanımı ve düzenlenmesi konusundaki tartışmaları gündeme getirmeye devam edeceklerini belirterek şunları söyledi: “Avrupa Yapay Zeka Yasası“, yapay zeka teknolojisinin etik ve güvenli kullanımını sağlamak için insan haklarını korumayı amaçlamaktadır.”

Yapay zeka teknolojisinin toplum ve ekonomi üzerinde derin etkilere sahip olabileceğini belirterek, Türkiye'de güçlü düzenlemelerin ve etkili politikaların hayata geçirilmesinin önemine dikkat çeken Menteş, veri koruma ve gizlilik düzenlemeleri, etik ve sorumluluk ilkeleri, endüstriyel düzenlemeler, inovasyon teşvikleri ve destekler ile uluslararası işbirliği ve standartlar gibi beş ana konuda düzenlemelerin gerekliliğine vurgu yaptı.

Bu düzenlemelerin, yapay zeka teknolojilerinin güvenli, etik ve sorumlu bir şekilde kullanılmasını sağlamak amacıyla oluşturulması gerektiğini savunan Menteş,açıklamasına şöyle devam etti : “ İşletmeler, bu düzenlemelere uyumlu bir şekilde yapay zeka teknolojilerini kullanmalı ve geliştirmelidir. Yapay zeka teknolojisinin etik ve güvenli kullanımını sağlamak için güçlü düzenlemeler ve etkili politikaların hayata geçirilmesi önemlidir.”

Son Güncelleme: 21.03.2024 12:51
Anahtar Kelimeler:
Yapay Zeka
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