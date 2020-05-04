Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
88010
ALTIN
341.603
DOLAR
6.5510
STERLİN
8.1478
EURO
7.2429

Türkiye'nin En Sevilen Haber Uygulaması Bundle Yenilendi!

iyigunler.net'in de yayıncıları arasında bulunduğu Bundle’ın yeni versiyonu App Store ve Google Play'de! Bundle 2.5 tamamen yenilenen arayüzüyle eskisinden de üstün bir kullanıcı deneyimi sunuyor.

04 Mayıs 2020 Pazartesi 16:40
Türkiye'nin En Sevilen Haber Uygulaması Bundle Yenilendi!

Türkiye'nin En Sevilen Haber Uygulaması Bundle Yenilendi!


 

Bundle dünyanın dört bir yanından 13 binin üzerinde yayıncıyı kullanıcılara sunan bir haber uygulaması. Hem kullanıcının dilediği mecralardan kişisel bir haber akışı oluşturmasını sağlıyor hem de önemli son dakika gelişmelerini anlık bildirimlerle iletiyor. Gündem, teknoloji, spor, finans, eğlence, köşe yazarları gibi 22 farklı kategoriden ve Türkiye’de aklınıza gelebilecek her kaynaktan her gün on binlerce içerik Bundle’da yer alıyor.


Tamamen Türk bir geliştirici ekibin elinden çıkan Bundle, Almanya, Fransa, İngiltere ve Amerika’da da çok sayıda kullanıcıya sahip. Şık tasarımıyla öne çıkan ve kullanıcı skoru da 5 üzerinden 4.6 yıldız olan Bundle, daha önce de Play Store tarafından “En iyi haber uygulaması” seçildi ve App Store’da da haber kategorisinde editörün tercihi oldu.

Bizi sosyal medya hesaplarımız haricinde Bundle’dan da takip edebilirsiniz. Bundle’ı indirdikten sonra iyigunler.net'i aratarak takip listenize eklemeyi unutmayın!

Bundle'ı buradan indirin: http://bundle.app

Anahtar Kelimeler:
Bundle
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Teknolojinin Kadın Liderleri Yarışmasının başvuruları 15 Mayıs’a kadar uzatıldı
Teknolojinin Kadın Liderleri Yarışmasının başvuruları 15 Mayıs’a kadar uzatıldı
BEC saldrılarının şirketlere maliyeti 1.7 milyar dolar
BEC saldrılarının şirketlere maliyeti 1.7 milyar dolar
İTÜ'nün uzay sahası aracı Türkiye'ye derece getirdi
İTÜ'nün uzay sahası aracı Türkiye'ye derece getirdi
‘BİLGİ’ erişimi kolay video laringoskop ile başarısız entübasyona son verecek
‘BİLGİ’ erişimi kolay video laringoskop ile başarısız entübasyona son verecek
Microsoft 365 uygulamaları artık daha akıllı
Microsoft 365 uygulamaları artık daha akıllı
Call of Duty | Mobile'ın yeni sezonu Vahşi Batı temasıyla başlıyor
Call of Duty | Mobile'ın yeni sezonu Vahşi Batı temasıyla başlıyor
Legends of Runeterra PC ve mobilde resmi olarak çıktı
Legends of Runeterra PC ve mobilde resmi olarak çıktı
TOGED’in desteklediği matematik öğretimi için oyun geliştirme yarışması
TOGED’in desteklediği matematik öğretimi için oyun geliştirme yarışması
Üniversite öğrencilerinin büyük başarısı | Mars keşif aracı dünya finalinde
Üniversite öğrencilerinin büyük başarısı | Mars keşif aracı dünya finalinde
Yeni DJI Mavic Air 2 ile Yaratıcı Deneyimlere Hazır Olun
Yeni DJI Mavic Air 2 ile Yaratıcı Deneyimlere Hazır Olun

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim