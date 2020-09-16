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Türkiye'nin ilk uçan otomobili Cezeri havalandı

Türkiye'nin ilk uçan otomobili Cezeri'nin uçabilen prototipi test uçuşlarına başladı. Dün gece 10 metre uçan Cezeri'nin testlerine geçtiğimic Cuma gecesi başlanmıştı.

16 Eylül 2020 Çarşamba 11:07
Türkiye'nin ilk uçan otomobili Cezeri havalandı

Türkiye'nin ilk uçan otomobili Cezeri havalandı



Türkiye otomotiv ve havacılık sektöründe yeni bir aşamanın eşiğinde. Gelişmiş ülkelerde peş peşe testleri yapılan otonom uçan otomobiller konusunda Türkiye'de ilk testler Baykar tarafından geliştirildi. Baykar mühendisleri tarafındarn geliştirilen Türkiye’nin ilk uçan otomobil Cezeri, uçuş testlerini başladı. 230 kg’lık ön prototip sınama uçuşlarında 10 metre yükseliğe kadar kontrollü uçuş sağladı.

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar yönetiminde gerçekleştirilen Cezeri Uçan Otomobilin uçuş testleri 11 Eylül 2020 Cuma günü başladı. İlk testlerde güvenlik halatlarına bağlı olarak havalanan Cezeri, 14 Eylül 2020’yi 15 Eylül 2020’ye bağlayan gece güvenlik halatlarıyla yapılan test uçuşlarının başarılı ilerlemesi üzerine halatsız olarak havaya kalktı. Tamamen otonom olarak uçan ve akıllı uçuş sistemine sahip olan Cezeri Uçan Araba, aynı gece yapılan iki farklı uçuşu başarıyla tamamladı.

Baykar Milli SİHA Ar-Ge ve Üretim Merkezi’nde 15 Eylül 2020 Salı günü güvenlik halatları olmadan gerçekleştirilen ikinci test uçuşunda ise Cezeri Uçan Araba yerden 10 metre yükseldi. Adını sibernetik ve robotik ilminin kurucusu, Artuklu Sarayı’nın başmühendisi Cizreli Müslüman bilim insanı El Cezeri’den alan Cezeri Uçan Araba, böylelikle kavramsal tasarımla başlayan çalışmaların ardından 1 buçuk yıl içinde ilk uçuşunu gerçekleştirmiş oldu.

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Anahtar Kelimeler:
BaykarCezeriUçan Otomobil
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