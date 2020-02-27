Türkiye oyun bilgisayarı pazarına büyük yatırım | Game Garaj

Özellikle oyuncuları hedefleyen Game Garaj, Türkiye’nin en büyük Masaüstü Bilgisayar-OEM ürünleri dağıtım firmalarından Eksa Elektronik Bilgi İşl. A.Ş.’nin grup firması Garaj Online Elektronik Tic. Hiz. A.Ş.’nin bir markası olarak kuruldu.

Özelleştirilebilir ürün ailesi

Game Garaj, oyuncuların farklı ihtiyaçlarına göre hazırlanmış Aquarius, Pollux, Skywalker ve Phantom model masaüstü bilgisayarlarını sunuyor. Bunun yanında diledikleri yerde oyun oynamayı isteyenlere de Blaster serisi notebook ürün ailesini tanıtan Game Garaj, tüketicilere oyun bilgisayarlarını ihtiyaçlarına göre kişiselleştirme olanağı sağlıyor.

Öncesinde Asus Sistem İş Grubu Türkiye, İsrail ve Afrika Bölge Direktörlüğü görevinde bulunan, Game Garaj’ın kurucu ortaklarından ve Genel Müdürü Bora Aras, Game Garaj markasının Türkiye pazarında önemli bir boşluğu dolduracağını ve tüketici odaklı yaklaşım ile müşteri memnuniyetini ön plana çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Can, yaptığı açıklamada, Bilişim Sektöründeki bilgi ve birikimleri ile adından çok söz ettirecek bir markayı Türk oyun severlere sunmanın heyecanını yaşadıklarını ve ilerleyen süreçte ürün ailesini genişleterek, oyuncular için önemli bir adres olmayı planladıklarını dile getirdi.