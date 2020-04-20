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Türkiye oyun endüstrisi 2020’de 1 milyar doları aşacak

Next in Game tarafından hazırlanan “Global Karantina Günlerinin Oyun Dünyası Üzerindeki Etkileri” raporu yayınlandı.

20 Nisan 2020 Pazartesi 18:01
Türkiye oyun endüstrisi 2020’de 1 milyar doları aşacak


Türkiye oyun endüstrisi 2020’de 1 milyar doları aşacak


Rapora göre karantina döneminde olumsuz etkilenen birçok sektörün aksine espor ve oyun dünyasına olan ilgi arttı. Oyun indirmeleri ve espor turnuvaları %30 artış gösterdi. 2019’da 800 milyon dolar hacme ulaşan Türkiye oyun pazarının ise 2020 yılı sonunda 1 milyar doları aşması bekleniyor.

Covid-19 salgınına yönelik alınan önlemler kapsamında birçok ülkede sokağa çıkma yasağının ilan edilmesi ve karantina uygulamaları başta hizmet sektörü olmak üzere birçok sektörü olumsuz etkiledi. Spor ve müzik gibi eğlence sektörlerinin de olumsuz etkilendiği bu dönemde dijital oyun ve espor endüstrisinin büyüme trendi ise yukarıya doğru ivme kazandı.

Eğlence sektörlerine bakıldığı zaman, dünyada spor endüstrisinin 488,5 milyar dolar, ev ve sinema dahil film endüstrisinin 136 milyar dolar, müzik endüstrisinin ise 19,1 milyar dolar olduğunu görüyoruz. Dünya oyun endüstrisi ise 138 milyar dolar ile müzik ve film sektörünü geride bırakmış durumda. Yalnızca esporun değeri 1,1 milyar dolar.

Türkiye de bu alanda önemli bir potansiyele sahip. Türkiye oyun pazarının hacmi 2019 yılı itibariyle 800 milyon dolara ulaştı. Bu rakamın önümüzdeki yıllarda katlanarak büyüyeceği tahmin ediliyor.

Rapora göre, Türkiye’de 15 Mart tarihinden itibaren Intel ESL Türkiye Şampiyonası’nın canlı yayın izlenmesi ve sosyal medya gösterim rakamlarında da ciddi bir artış gerçekleşti. Aynı tarihlerde canlı yayın platformu Twitch üzerinde Türk yayıncılarının canlı yayınlarının saat bazında izlenme istatistiklerine göre; League of Legends 1,364,834 saat, CS:GO 932,894 saat, Call of Duty: Modern Warfare 617,884 saat, PUBG 349,627 saat, Teamfight Tactics 226,076 saat ve Fifa 20 141,808 saat izlendi.

En büyük oyun dağıtım ağı olan Steam’deki anlık oyuncu sayısının istatistiklerine göre, krizin başladığı mart ayı başı itibariyle yükselişe geçen oyuncu sayısı ilk kez mart ortasında 20 milyonun üzerine çıkarken 29 Mart itibariyle anlık oyuncu sayısı 23.434.674 oldu ve böylelikle bu alanda tüm zamanların rekoru kırıldı.

Oyuna gösterilen ilgideki bu artış aynı zamanda bilgisayar ve donanım tüketimlerine yansıyarak oyun bilgisayarları alanında satışların artmasına da sebep oluyor.

Tüm bu bilgilerin ışığında Türkiye oyun pazarı büyüklüğünün 2020 yılı sonuna kadar 1 milyar doları aşması bekleniyor.

Global Karantina Günlerinin Oyun Dünyası Üzerindeki Etkileri Raporu’nu yorumlayan ESL Türkiye MENA Managing Direktörü Gökhan Kazar, rapordaki bulguları şöyle değerlendirdi: “Espor tüm dünya genelinde ve ülkemizde yükselişte olan bir trend olarak büyük kitlelere ulaşıyordu. İçinde bulunduğumuz evde kalma süreci bu yayılımı hızlandırdı. Eğlence aktivitelerine erişimimiz kısıtlandıkça oyunlara olan yönelimimiz arttı. Birçok sektörün mobil teknolojileri ve dijital mecraları işine uyarlamada yaşadığı zorlukları oyun sektörü yaşamıyor. Global oyun pazarı 2019 senesinde 138 milyar dolarlık bir hacime ulaştı ve büyümeye devam ediyor. Türkiye oyun pazarı ise geçtiğimiz sene 800 milyon dolar büyüklüğündeydi. Önümüzdeki yıllarda bu hacmin katlanarak büyüyeceğine ve 1 milyar doları aşacağına inanıyorum. Biz, ESL Türkiye olarak esporu daha geniş kitleler ile buluşturarak Türkiye oyun pazarının büyümesi için çaba sarf ediyoruz. Oyunun ve rekabetin coşkusu şimdilik yalnızca online mecralarda sürüyor. Fakat turnuvalar devam ederken giderek yükselen heyecanı, Eylül ayında İzmir’de gerçekleştireceğimiz finallerde, dört gün sürecek dopdolu bir festivalde zirveye taşıyacağız.”

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