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Türkiye Yapay Zeka Zirvesi 12 Mart’ta

Türkiye’nin lider şirketleri, teknoloji devleri, yerli ve yabancı uzmanlar, akademisyenler ve girişimcilerin katılacağı etkinliğin ana teması “Yapay Zeka İşinize Değer Katar” olacak. 

13 Şubat 2020 Perşembe 12:21
Türkiye Yapay Zeka Zirvesi 12 Mart’ta

Türkiye Yapay Zeka Zirvesi 12 Mart’ta

Türkiye Yapay Zeka İnisiyatifi’nin düzenlediği üçüncü Türkiye Yapay Zeka Zirvesi, 12 Mart’ta UNIQ İstanbul’da gerçekleştirilecek. Türkiye’nin lider şirketleri, teknoloji devleri, yerli ve yabancı uzmanlar, akademisyenler ve girişimcilerin katılacağı etkinliğin ana teması “Yapay Zeka İşinize Değer Katar” olacak.  Yapay Zeka Zirvesi'ne 1500’ün üzerinde uzmanın katılımı bekleniyor.

Bu sene 12 Mart’ta UNIQ İstanbul’da gerçekleştirilecek üçüncü Türkiye Yapay Zeka Zirvesi’nde yapay zekanın etkili olduğu tüm alanlarda sağlayacağı katma değer her yönüyle ele alınacak. Türkiye Yapay Zeka İnisiyatifi’nin (TRAI) düzenlediği, Türkiye’nin en büyük yapay zeka buluşması olan etkinliğe dünyanın farklı noktalarından alanında uzman pek çok isim konuşmacı olarak katılacak.

100’e Yakın Konuşmacı 1500’den Fazla Katılımcıya Yapay Zeka’yı Anlatacak

“Yapay Zeka İşinize Değer Katar” temasının işleneceği etkinlikte, yapay zekanın perakendeden sağlığa, üretimden finansa, otomotivden eğitime kadar hayatın pek çok alanındaki etkisi 1500’den fazla katılımcıya aktarılacak. Türkiye’deki yapay zeka çalışmalarının desteklenmesi için yola çıkan ve ekosistemin büyümesine büyük katkılar sağlayan TRAI’nin düzenlediği Zirve’de üç salonda eş zamanlı olarak düzenlenecek sunum ve panellerde yapay zeka hakkındaki son gelişmeler paylaşılacak. Konunun uzmanları, kurumların temsilcileri ve Startuplar’la tanışma şansı yakalayacak olan katılımcılar, Zirve’de aralarında Türkiye’nin önemli firmalarının üst düzey yöneticilerinin de yer aldığı 100’e yakın konuşmacının sunumunu dinleme fırsatı bulacak.

“Yapay Zeka Medeniyetimizin İşletim Sistemi Haline Gelecek”

Türkiye Yapay Zeka İnisiyatifi’nin Kurucusu Halil Aksu yaptığı değerlendirmede, yapay zekanın her şirket, her sektör ve hatta her ülke için rekabetçi bir güç haline geleceğini belirtti. “Yapay zeka medeniyetimizin işletim sistemi haline gelecek. Sağlıktan eğitime, e-ticaretten üretime, güvenlikten adalete, bankacılıktan otomotive kadar iş ve özel hayatın her alanına derinden nüfus edecek. Daha önce hiç görmediğimiz kadar büyük optimizasyonlar, öngörüler, kalite artışları ve müşteri deneyimleri yaşatacak” diyen Aksu, Türkiye Yapay Zeka Zirvesi’nin de farkındalığı ve ekosistemi geliştirmede büyük rolü olduğunun altını çizdi.

Yapay zekaya olan ilginin gittikçe arttığını ifade eden Aksu, “Bundan dolayı bu yılki zirvemizin odağı ve sloganının ‘Yapay Zeka İşinize Değer Katar’ olmasına karar verdik. Ülkemizde yapay zeka çalışmalarının geliştiğini ve çoğaldığını görmekten dolayı onur ve mutluluk duyuyoruz. Çünkü Türkiye Yapay Zeka İnisiyatifi’ni bu konudaki farkındalığı artırmak ve ekosistemi geliştirmek hedefiyle kurmuştuk. 10 kadar Startup ile başladıktan sonra üç yıl içinde bu sayıyı 100’ün üzerine taşımayı başardık. Önümüzdeki yıllarda bu sayının katlanarak artacağını ve daha çok yapay zeka projesi gerçekleştirileceğini göreceğimize dair inancımız da tam.” dedi.

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Türkiye Yapay Zeka ZirvesiUNIQYapay Zeka Zirvesi
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