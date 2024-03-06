TurkNet, robotların büyülü dünyasında yerini aldı!

TurkNet, robotların büyülü dünyasında bu sene de yerini aldı!

Türkiye'nin genç yetenekleri, bu yıl FIRST Robotics Competition'da sanat dünyası ile teknolojiyi buluşturan bir tema altında yarışmak için kolları sıvadılar. TurkNet'in bu yıl da iletişim destekçisi olduğu yarışma, teknoloji tutkunu lise öğrencilerine robotların heyecan dolu dünyasına kapılarını Volkswagen Arena’da açtı.

Türkiye'de her yıl Fikret Yüksel Vakfı tarafından düzenlenen yarışma, bu yıl CRESCENDO teması ile gerçekleşecek. FRC takımları, STEAM (bilim, teknoloji, mühendislik, matematik ve sanat) alanlarında yaratıcı güçlerini kullanarak, sanat temalı robotlarını aksiyon dolu bir oyun için tasarlayacak, programlayacak ve inşa edecekler.

Öğrenciler tasarladıkları robotları kullanarak verilen görevleri tamamlayacak ve melodiler oluşturacak eş zamanlı kendi iş planlarını oluşturup kaynak bularak sürdürülebilir bir takım oluşturacaklar.

Bir robottan çok daha fazlası

TurkNet’in iletişim destekçisi olduğu FIRST Robotics Competition, sadece bir robotik yarışması olmanın ötesine geçiyor. Öğrencilerin, “Duyarlı Profesyonellik” çerçevesinde kıyasıya yarışacakları yarışmada başarılı olabilmeleri için kodlama, mekatronik ve yazılım yeteneklerini bir araya getirmeleri ve bu yetenekleri sahada doğru stratejilerle sergilemeleri gerekecek.

Toplam dört ayrı turnuvada gerçekleşecek yarışma, robotların yanı sıra sanat dünyası içinden birbirinden değerli konuşmacılara ve sürpriz performanslara ev sahipliği yapacak. 5 - 7 Mart 2024 İstanbul Regional, 8 - 10 Mart 2024 Bosphorus Regional, 19 - 21 Mart 2024 Haliç Regional ve 22 - 24 Mart 2024 Marmara Regional olmak üzere, genç zekalar dört ayrı turnuvada robotların dünyasında bir araya gelecekler.

Türkiye’de, 18 ilden katılan 130’dan fazla yerli takım ve 9 ayrı ülkeden katılan 25 takım, rakipleriyle kıyasıya rekabet edecek. En iyi performansı gösteren ve sosyal sorumluluk projeleriyle öne çıkan takımlar, 17-21 Nisan tarihlerinde Amerika Birleşik Devletleri - Houston’da düzenlenecek olan Dünya Şampiyonası’na katılmaya hak kazanacak.

Cem Çelebiler: “İletişim desteğimizle, gençlerin gücüne güç katacağız.”

TurkNet CEO’su Cem Çelebiler: "TurkNet olarak, yetenekli gençlerimizin potansiyellerini ortaya çıkarmayı ve böylece geleceği en iyi şekilde inşa etmeyi bir sorumluluk olarak görüyoruz. FIRST Robotics Competition'da, tüm iletişim desteğimizle teknoloji tutkunu gençlerimizin yanlarında olacağız. Ülkemiz gençlerinin, yurt dışındaki yaşıtlarıyla eşit şartlara sahip olması bizim için oldukça önemli. Hayalimiz gençleri dünya vatandaşı olma yolculuğunda, potansiyellerini açığa çıkarmaları için desteklemek ve Türkiye’den hem insanlığa hem de dünyaya faydalı projeler, girişimler çıkmasına yardımcı olmak. Bu nedenle, dünya standartlarında yüksek hızlı internet ağımızı genişleterek gençlerimizin sesini geleceğe dönüştürmeye devam edeceğiz."