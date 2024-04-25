TURKSAT-6A temmuz ayında yörüngeye fırlatılacak





4. Mobilefest Teknoloji Fuarı ve Konferansı’nın açılışında konuşan T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Mobilifest’in yerliliği ve milliliği dünya göstermesi bakımından diğer fuarlardan ayrıştığını belirterek, “Tamamen yerli ve milli imkanlarla ürettiğimiz TURKSAT-6A’nın son testleri yapılıyor.



Temmuz ayı gibi yörüngeye fırlatılacak” dedi. 300 katılımcı marka ve 20 binden fazla ziyaretçiyi ağırlayan fuar, eş zamanlı olarak TÖDEB tarafından düzenlenen Agora Fintech alt etkinliğine de sahne oluyor.

Stratejik ortakları arasında Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesi (HTK) ve Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği’nin (TÖDEB) yer aldığı; Hizmet İhracatçıları Birliği’nin destekçileri arasında yer aldığı 4. Mobilefest Teknoloji Fuarı ve Konferansı’nın açılışı, T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcıları Osman Boyraz ve Ömer Fatih Sayan, ExpoHIS Genel Müdürü Kenan Onak, HTK Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yaman, HİB Yönetim Kurulu Üyesi İlhan Bağören, ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı Abdullah Ömer Karagözoğlu’nun katılımı ile gerçekleşti. Yerli ve yabancı 300 katılımcı markanın yanı sıra 20 bini aşkın ziyaretçiyi ağırlaması planlanan Mobilefest’le eş zamanlı olarak bu yıl ilk kez TÖDEB iş birliği ve Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi’nin ana desteğiyle hayata geçirilen Agora Fintech finansal teknolojiler etkinliği de gerçekleştiriliyor.

Türkiye’deki şebekelerde kullanılan yerli ürün oranı yüzde 51

Açılış töreninde konuşan T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, dördüncüsü düzenlenen Mobilfest’in gerçekleştirilmesine katkı sunan tüm katılımcı firmalara teşekkürlerini sunarken, T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan ise konuşmasında “Küreselleşen dünya hızlı bir değişim gösterirken bu değişimin en büyük öznesini mobil teknolojiler oluşturuyor. Bu noktada ülkemiz adına önemli bir kazanım olan Mobilfest, yerliliği ve milliliği dünya göstermesi bakımından diğer fuarlardan ayrılıyor. Ayrıca gurur duymamız gereken bir diğer nokta da bugün ülkemizdeki şebekelerimizde yüzde 51 oranında yerli ürün kullanıyor. Aynı zamanda tamamen yerli ve milli imkanlarla ürettiğimiz TURKSAT-6A’nın da son testleri yapılıyor ve temmuz ayı gibi yörüngeye fırlatacağız” dedi.

Her türlü akıllı teknoloji birbirine 5G ile bağlanıyor

Mobilefest’in ürünlerin sergilenmesi ve tanınırlığın artırılması bakımında üretici firmalara avantaj sağladığını vurgulayan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı Abdullah Ömer Karagözoğlu, “Günümüzde dijital dönüşümün önemli yapı taşlarından birini mobil teknolojilerdeki gelişmeler oluşturuyor. Şu an Birleşmiş Milletler verilerine göre 2023 yılının temmuz ayında 8 milyarı aşan dünya nüfusunun 7 milyara yakını akıllı telefon sahibi. Bu rakam da dünya nüfusunun yüzde 86’sına tekabül ediyor. 5,5 milyar kişi ise internetten faydalanıyor. Ülkemizde de internet kullanan nüfusun oranı yüzde 87’siye ulaşmış durumda. BTK olarak internet alanında yaptığımız çalışmaların en önemli sac ayağı 5G çünkü her türlü akıllı teknolojinin birbiriyle bağlanmasının temelini 5G oluşturuyor” dedi.

Yerli firmaların dünyaya açıldığı Mobilfest dört yaşında

Açılış konuşmasında Mobilefest Teknoloji Fuarı ve Konferansı’nın gerçekleştirilmesinde emeği geçen tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür eden ExpoHIS Genel Müdürü Kenan Onak, “Bu yıl dördüncüsünü gerçekleştirdiğimiz fuarımız sadece Türkiye’nin değil Avrasya bölgesinin en büyük teknolojik buluşması noktası haline gelmiş durumda. Bunu da fuarımıza değer katan tüm destekçilerimiz sayesinde başardık. İletişim teknolojileri ekosisteminin gelişiminde yerli firmalarımızla birlikte yer almak ve onları geliştirdiği teknolojilerle globalde adımızdan söz ettirmek en önemli hedeflerimizden biri. Bunu da ‘Dünyaya Bağlan’ mottomuz sayesinde başarıp Türkiye’den dünyaya ulaşan iş birliklerini tesis edeceğiz” dedi.

HTK, geçtiğimiz yıl 14 alım heyeti organizasyonuyla Mobilfest’e değer kattı

Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesi’nin sektördeki paydaşları bir araya getirerek ekonomi ve endüstri alanında yerli ve milli kalkınmayı desteklediğini belirten HTK Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yaman, konuşmasının devamında şunları söyledi: “Bu vizyonla sektördeki paydaşları bir araya getirerek ortak hareket etmek, sektörün ihtiyaçlarını karşılamak, firmalarımızın uluslararası alanında rekabet edebilmesini sağlamak için çalışıyoruz. Mobilefest’te özellikle geçtiğimiz yıl HTK olarak üyelerimizin ihracat potansiyellerini artırmak için önemli adımlar attık. Yurt dışından 14 farklı ülkenin katılımıyla düzenlenen alım heyeti organizasyonu ile üyelerimiz için iş bağlantıları kurduk.”

Hizmet ihracatının verdiği ticaret fazlası 52 milyar dolar

HİB Yönetim Kurulu Üyesi İlhan Bağören ise yaptığı konuşmada “Altı yıl önce kurulan bir birlik olarak geçen süre içinde hizmet ihracatını artırdık ve bugün 100 milyar dolar seviyesine ulaştırdık. Diğer ihracat kalemlerinden farklı olarak da 52 milyar dolar da ticaret fazlası verdi. 100 milyar dolarlık hizmet ihracatı içinde bilişim ve yazılım teknolojileri 3,5 milyar dolarlık bir yer tutuyor. Yine aynı şekilde birliğimizin içinde desteklerimizden yüzde 50’den fazlasını yazılım ve bilişim sektörüne veriyoruz. Buna karşın rekabetçi olan sektörümüz pazar olarak kendisini Türkiye ile sınırlamış durumda. Halbuki sektörümüzün en az 20-30 ülkeye ihracat gerçekleştirmesi gerekiyor. Bunu da ancak marka yaratarak başarabiliriz” ifadelerini kullandı.

