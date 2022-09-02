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Twitter'da tek kelimeli mesaj furyası

Sosyal medyadaki 'tek kelimelik' akıma siyasiler de katıldı: 'One Word Tweet' twitter kullanıcılarını etkisi altına aldı.

02 Eylül 2022 Cuma 19:09
Twitter'da tek kelimeli mesaj furyası

Twitter'da tek kelimeli mesaj furyası


CNN’in yaptığı tek kelimelik paylaşımın viral olmasının ardından Twitter'da, “One Word Tweet” olarak adlandırılan yeni bir akım başladı. Dünyaca ünlü birçok şirket söz konusu akıma katılırken; yeni akımdan siyasiler de eksik kalmadı.

Dünyanın en büyük haber şirketlerinden biri olan CNN’in başlattığı düşünülen 'tek kelimelik akım' (One Word Tweet), Twitter'ın yeni gündemi oldu.


CNN’in yaptığı “breaking news” (Son dakika haberleri) paylaşımının ardından kullanıcılar bu paylaşımla dalga geçse de; bu tweet kısa sürede viral oldu. Daha sonrasında ise bu akıma diğer şirketler de katıldı.

CNN’in yaptığı bu paylaşımın altında pek çok Twitter kullanıcısı “Hesabı liseli stajyerlere mi verdiniz?”, “Sosyal medya çalışanınız işten mi ayrıldı?” gibi esprili paylaşımlar yapsa da çok geçmeden Microsoft, Starbucks ve NASA gibi şirketler de bu akıma dahil oldu. 

SADECE TEK KELİME

Akıma göre şirketler, yaptıkları işi en iyi şekilde açıklayan 1 kelimeyi Twitter hesaplarından paylaşıyor. CNN’in bunu kasıtlı yapıp yapmadığı bilinmese de milyar dolarlık şirketlerin bu akıma katılmış olması sosyal medyada dikkat çekti.
 

Anahtar Kelimeler:
TwitterTek KelimeOne Word Tweet
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