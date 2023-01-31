Üç adımda kişisel bilgilerinizi nasıl korursunuz?



Kişisel verilerin korunması konusunda farkındalığı artırmak için 28 Ocak tüm dünyada Veri Koruma Günü olarak kabul ediliyor. Modern veri koruma alanında lider olan Veeam Software, kişisel verilerin korunmasının önemini vurgulamak ve kullanıcıların kişisel verilerini yıl boyunca güvende tutabilmelerini sağlamak amacıyla aşağıdaki ipuçlarını paylaştı.

İpucu #1: Şüpheci olun. Bir anlaşma veya teklif gerçek olamayacak kadar iyi görünüyorsa, şüpheci olun. Sırf gözünüze kestirdiğiniz oyun sistemini başka bir mağazanın fiyatından yüzde 80 daha ucuza alabileceğinizi zannettiğiniz için kişisel bilgilerinizi daha önce hiç duymadığınız bir şirkete vermeyin. Muhtemelen işleminizin sonunda oyun sistemini almayacaksınız, ancak sözde şirket kredi kartı bilgilerinizi alacak.

İpucu #2: Ağırdan Alın.

Bilinçli farkındalık hem zihinsel hem de çevrimiçi sağlığınız için çok faydalıdır. Çoğumuzun sahip olduğu internette gezinme alışkanlığını biraz azaltarak veya ortadan kaldırarak, odaklanmış bir zihinle kararlar alabiliriz. Böylece bizleri oyalayan, internette gördüğümüz şeylere duygusal tepkiler vermemizi sağlayan ve internette başkalarıyla etkileşim kurarken aldığımız küçük dozlardaki dopaminin peşine düşen sosyal mühendislerin oyunlarına kanmayabiliriz. Dolayısıyla dikkatsiz şekilde internette gezinmeyi bırakmak ve sizi kandırmaya çalışan siber suçluların bir adım önünde olmak oldukça önemli.

İpucu #3: Kişisel verilerinizi kendinize saklayın. İnternet, özellikle de sosyal medya, bilgiyi anında kitlelerle paylaşmamızı sağladı, böylece eylemlerimizi enine boyuna düşünme süresini de elimizden aldı. Bu nedenle arabanızla yolda giderken bir reklam panosunda görünmesini istemediğiniz bilgilerinizi internetteki enformasyon otobanından uzak tutmanız önemli. Gizlilik ayarlarının en iyisi bile kusursuz değil ve internette hiçbir şeyin gerçekten kaybolmadığını söylememizin bir nedeni var. Dünyanın öbür ucundan rastgele bir adamın online kumar bağımlılığı için banka hesabınızı kullanmasını istemiyorsanız, "kurgusal karakterimin adı" oyunlarından birini gördüğünüzde annenizin kızlık soyadını veya lisenizin maskotunun adını paylaşmayın.

Ve ek bir ipucu! Eğer bağlantı kurabiliyorsanız, onu koruma altına alın. Isı ayarlayıcılarımızdan kahve makinelerimize kadar her şeyin çevrimiçi olarak birbirine bağlandığı veya uygulamalar aracılığıyla kontrol edildiği günümüz dünyasında, saldırganların da bu kolaylıkla birlikte kullanıcı oturumlarımızı ele geçirme fırsatına sahip olduğunu unutmamak gerekir. Bu nedenle güçlü parolalar kullandığınızdan emin olun, seçme şansınız varsa çok faktörlü kimlik doğrulamayı tercih edin, korunmayan WiFi ağlarından uzak durun ve cihazınız izin veriyorsa kötü amaçlı yazılımlara karşı bir güvenlik yazılımından destek alın.