Ücretli VPN'lerin Ücretsiz VPN’lerden Farkları Nelerdir?

Çoğu kullanıcı yalnızca ücretsiz VPN'leri indirmekten ve kullanmaktan yana. Ücretsiz alternatifler varken neden ödeme yapasınız ki? Ama biraz araştırma yaptıktan sonra, ücretli VPN'lerin ödeme yapmaya değer olduğuna karar vereceksiniz. Hatta bazıları ayda bir satın aldığınız kahveden daha ucuza mal oluyor.

Biz sizlere NordVPN veya ExpressVPN kullanmanızı şiddetle tavsiye ediyoruz. Her ikisi de saygın, güvenilir ve bu yazımızda anlatacağımız tüm ücretli VPN (Sanal Özel Ağ) avantajlarını sağlıyor.

Daha fazla uzatmadan, ücretli VPN'lerin neden ücretsiz VPN'lerden daha kullanışlı olduğuna geçelim.

Açıklık ve Netlik

Kendinizi bir VPN sağlayıcısının yerine koyun. Neden bu kadar titiz ve tartışmalı bir hizmeti yürütmek için gereken zamanı, kaynakları ve enerjiyi taahhüt ediyorlar? Para kazanmak için. Herkesin sadece fedakarlıkla yürütebileceği türden bir hizmet değildir. VPN'lerin çalışması oldukça karışıktır.

Ücretli VPN'ler bu konuda açık ve nettirler. Para için işin içinde olduklarını itiraf ediyorlar ve daha da iyisi, söz konusu parayı nasıl kazanmayı planladıkları konusunda netler. Hizmetlerini kullanmak için sizden ücret alacaklar. Basitçe söylemek gerekirse bu ticarettir.

Ücretsiz VPN'lerde durum böyle değil. Gelir elde etmek için ücretsiz VPN'lerin yaratıcı olması gerekir. Bunun için ücretsiz VPN’ler sizlere engellenemeyen reklamlar sunarlar. Kullanıcı bilgilerinizi ve internet etkinliğinizi daha sonra üçüncü taraf veri şirketlerine satılacak şekilde kaydederler. En kötüsü ise, yasadışı bir botnet'in bir parçası olarak kullanmak için cihazlarınızı bile ele geçirebilirler.

Sonuç olarak bir VPN’e ödeme yapmak size konfor sağlar.

Kısıtlamalar

hizmetlerinin hızlarını karşılaştırdığımızda, hepsinin kullanımı bir şekilde kısıtladığını ve muhtemelen kullanıcı kötüye kullanımını önlediğini fark ettik. En yaygın kısıtlamalar veri sınırları, hız sınırları, bağlantı sınırları, zayıf bölgesel kullanılabilirlik ve giriş kuyruklarıdır.

Örneğin ücretsiz bir VPN birden fazla cihazda kullanılabilir, ancak aynı anda yalnızca bir cihaz bağlanamayabilir. Diğer örnekler arasında sınırlı sunucu konumuna erişim izni verenler, kullanıcıların belirli bir saatten sonra erişimini engelleme ve MB sınırı verilebilir.

Ücretli VPN'ler sizi bu tür zorluklara maruz bırakmaz. Bazıları diğerlerinden daha iyidir. Örneğin, bir ev sahibi dünyanın dört bir yanında sunuculara sahipken, diğeri sadece Kuzey Amerika'da olabilir. Ancak önemli olan, sizi yapay olarak kısıtlamamalarıdır. Ödeme yaparsanız tam erişim elde edersiniz.

Daha İyi Destek

Ücretli bir VPN kullanıcısı iseniz hizmet için doğrudan bir gelir kaynağısınız. Sizi müşteri olarak tutmak onların yararınadır, aksi takdirde para kaybederler. Ücretli VPN hizmetleri rakiplerinden daha iyi performans gösterme teşvikine ve sizi mutlu etme teşvikine sahiptir.

Bu iki fayda birçok yönden ortaya çıkar. Ücretli VPN'ler genellikle dünya çapında daha geniş bir sunucu seçimine sahiptir. Ücretli VPN sunucuları daha hızlı olma ve daha güvenilir çalışma süresine sahip olma eğilimindedir. Ücretli VPN istemcileri ve uygulamaları genellikle daha yüksek kalitededir. Ve en önemlisi, ters giden durumlarda ücretli VPN'ler müşteri desteğine sahipken, ücretsiz VPN'ler nadiren müşteri desteğine sahiptir.

Uzun Ömürlülük

Ücretli VPN'ler aylık veya yıllık olarak ödeme yapan kullanıcılara sahip olduğundan, uzun vadeli işlemler için daha donanımlıdırlar. Gelecekteki gelirleri tahmin edebilir ve buna göre planlama yapabilirler. Bu nedenle ücretsiz VPN'lere kıyasla daha iyi başarı oranlarına sahiptirler.

Ücretsiz VPN hizmetleri göz açıp kapayıncaya kadar gelip giderken, bir ya da iki yıllık ücretli VPN'lerin kalıcı olma olasılığı daha yüksektir.

Dolayısıyla bir ücretli VPN’e kaydolduğunuzda, büyük olasılıkla hizmeti sonlandırmayacaklarını ve bir gecede kaybolamayacaklarından emin olabilirsiniz. Tabii ki ücretli VPN'ler iflas edebilirler. Ama bu nadiren olan bir durumdur. Öte yandan ücretsiz VPN kullanıcıları genellikle hizmetten hizmete atlamak zorunda kalıyorlar. Bu da onlar için büyük bir güçlük oluşturur.