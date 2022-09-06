Uluslararası Buluş Fuarı’nın en büyük ödülü Teknopark İstanbul’un



Uluslararası Buluş Fuarı’nın en büyük ödülü yine Teknopark İstanbul’un

Türk Patent ve Marka Kurumu ev sahipliğinde, Uluslararası Buluşçular Birliği Federasyonu (IFIA), Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı (WIPO) ve Avrupa Patent Ofisi (EPO) iş birliğiyle düzenlenen ISIF'22 Uluslararası Buluş Fuarı’nın bitiminde en büyük ödül olan GRAND PRIX kupası, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Teknopark İstanbul’un oldu.

Teknopark İstanbul bünyesinde faaliyet gösteren RS Research’ün Kurucu Ortağı Prof. Dr. Rana Sanyal, “Kırılabilir Polimer İlaç Konjugatları" buluşuyla kazandığı ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden aldı.

Fuara 10 patent ile katılım sağlayan Teknopark İstanbul Teknoloji Transfer Ofisi Connectto, toplamda 10 ödülün sahibi oldu. İki yıl üst üste kazanılması son derece zor olan GRAND PRIX kupasını alan RS Research’ün yanı sıra, Teknopark İstanbul bünyesinde faaliyet gösteren SFA ArGe ve New Senses şirketleri altın madalya, Altınay Savunma, Remora Teknoloji ve Cet Teknoloji şirketleri ile Teknopark İstanbul’un en genç girişimcisi Mısra Berna Özdemir ise gümüş madalya kazandı. Ayrıca New Senses firması, International Innovation Exhibition ARCA özel ödülüne layık görüldü.

Teknopark İstanbul Genel Müdürü Bilal TOPÇU, ödül alan girişimcilerin projelerini İstanbul Teknopark bünyesindeki teknoloji transfer ofisi ve kuluçka merkezinin sunacağı desteklerle ticarileştirme çalışmalarına başlayacaklarını söyleyerek, çok yakında yatırım haberlerinin alınacağına ilişkin inancını dile getirdi.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın yürütücülüğünde Samsun Çarşamba Havalimanı'nda gerçekleştirilen TEKNOFEST KARADENİZ bünyesinde, Türk Patent ve Marka Kurumunun öncülüğünde yapılan Türkiye'nin uluslararası düzeydeki tek buluş fuarında 210'u yerli, 67'si yabancı olmak üzere 277 buluş sergilendi.

Alanında uzman kişilerden oluşan uluslararası jüri kurulu tarafından ISIF'22'de sergilenen her bir buluş, ayrı ayrı değerlendirildi.

Etkinlikte katılımcılara toplamda 11 özel, 40 altın, 80 gümüş ve 70 de bronz madalya verildi.

2016 yılından bu yana düzenlenen ISIF'22 Uluslararası Buluş Fuarı, 30 Ağustos - 04 Eylül 2022 tarihleri arasında Samsun Çarşamba Havaalanında TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı (WIPO), Uluslararası Buluşçular Birliği Federasyonu (IFIA) ve Türk Patent ve Marka Kurumu iş birliğiyle gerçekleştirildi.

Teknopark İstanbul bünyesindeki ödül alan firmalara ait buluş bilgileri şu şekilde:

ISIF’22 GRAND PRIX;

RS Araştırma Eğitim Danışmanlık İlaç Sanayi Tic. A.Ş.

Kırılabilir Polimer İlaç Konjugatları:

Mevcut buluş (met)akrilat polimer omurgasına sahip ve yan dallarından biri PEG zinciri diğeri ise kırılabilir bağ ile kovalent olarak bağlı bir terapötik ajan içeren polimer ilaç konjugatlarına ilişkindir. Buluş aynı zamanda, bu ilaç konjugatının hazırlanmasına dair yöntemleri, konjugatı içeren farmasötik bileşimleri ve konjugatın kanser gibi hastalıkların tedavisinde kullanımını açıklamaktadır. Temel olarak terapötik, özellikle de kemoterapi moleküllerini seçici olarak tümöre taşımayı sağlayan bir polimerik ilaç taşıma platformuna yöneliktir. Çok yönlü hedefleme yeteneğinin yanı sıra bir ya da birden fazla kemoterapötik etkin madde kombinasyonu ile ilaç tasarlamayı mümkün kılmaktadır.

Altın Madalya ve International Innovation Exhibition ARCA özel ödülü;

New Senses Uzay Teknoloji ve Sağlık Araştırmaları A.Ş.

Ses Frekansları ile Bazı Hastalıkların Teşhisi (Ainalyze):

Ainalyze, bir tele tıp uygulaması olup, içeriğinde öksürük, nefes ve fonasyon seslerini yorumlayabilen yapay zeka barındırmaktadır.

Altın Madalya;

SFA Arge ve Özel Sağlık Hiz.Tic.Ltd.Şti.

Aynısefa Yağı İçeren Multi Probiyotik Yağ Kombinasyonu ve Üretim Yöntemi:

Buluş, sağlık sektöründe kullanılmak üzere geliştirilmiş, (erkek/kadın) için yapılacak tedavi ve/veya önleyici tedavilerde kullanılacak, Aynısefa Yağı İçeren Multi Probiyotik Yağ Kombinasyonu ve Üretim Yöntemidir.

Gümüş Madalyalar;

Umayana, Hülya Dağöttüren

Commiphora Molmol (Myrrh) Reçine Ekstraktları ve Bunların Yara, Mukozit ve Diğer Hastalıkların Önlenmesi, İyileşmesi ve Tedavisi İçin Kullanılması:

Buluşta Commiphora molmol (mür) reçinesinin asidik ekstraksiyonu sonucu elde edilen bileşimler açıklanmaktadır. Açıklanan bileşimler, terpenler ve polisakkaritler açısından zenginleştirilmiştir, mukozaya yapışma özellikleri artmıştır ve oral mukozit, gastrointestinal sistemin mukozal iltihaplanmaları, aft yaraları, diş ağız çeperi ülserleri, Behçet hastalığına bağlı yaralar, topikal iltihapların tedavisi ve önlenmesi için solüsyonlar, içecekler, gıda ürünleri, jeller, kremler, merhemler veya diş macunları olarak formüle edilebilir ve akut veya kronik yara iyileşmesi için kullanılabilir.

CET Kompozit ve Epoksi Teknolojileri A.Ş.

Epoksi Reçine Sentezi:

Buluş, epoksi reçinenin proses esnasında herhangi bir atık meydana gelmeden sentezlenmesini kapsamaktadır. Epoksi reçine sentezi sonrasındaki yapılan proseslerde, sentez esnasında oluşan NaCl tuzları saf su ile yıkanarak reçine temizlenmektedir. Bu işlem sırasında kullanılan saf su atık olarak çevreye atılmaktadır. Geliştirmiş olduğumuz proses sayesinde NaCl tuzlarının temizleme işlemi saf su veya başka atık oluşturacak bir malzeme kullanılmadan yapılabilmektedir.

Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.

Teleskobik Direk Sistemi:

Buluş özellikle açık konumda ve kapalı konumda durabilen ve açılırken teleskobik olarak uzayan ve kapanırken iç içe geçen ve çevre koşullarına karşı kullanım kolaylığı ve dayanıklılığı arttırılmış teleskobik direkler ile ilgilidir.

Mikro İnsansız Hava Araçları İçin Gps’siz Uçuş Yöntemi:

Buluş; otonom uçuş yapan mikro insansız hava araçlarına (drone) yönelik bir uçuş algoritması ile ilgilidir. Buluş özellikle, uçuş sırasında GPS verisi kesildiğinde oluşabilecek kırımı önlemek amacıyla oluşturulan GPS’siz yarı-otonom uçuş algoritması ile ilgilidir.

Remora Teknoloji San.ve Tic. Ltd. Şti.

Su altı karina temizliği robotu:

Buluş, bilhassa su altı karina temizliğinde kullanılmak üzere geliştirilen robotu ve bu robot üzerinde yapılan birden fazla geliştirmeyi kapsamaktadır. Yat ve teknelerin karaya çıkartılmadan karina (su altında kalan alt gövde) temizliğini yapan insansız su altı yüzey temizleme robotudur. Mobil uygulama üzerinden anlık görüntü ve kontrol imkanı sunan buluş, hassas fırçaları ile yüzeye zarar vermeden yüzey temizlemesini yapmaktadır. 4 patent başvurusu ve tasarım tescili tamamlanan buluş yüzeyden kopartılan parçaları denize dökmeden filtreleyerek, Avrupa Birliği standartlarına uygun ve çevre dostu bir temizlik sağlamaktadır.

SFA ARGE ve Özel Sağlık Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.

Psikobiyotik Özellik Gösteren Probiyotik Kompozisyon:

Buluş, sağlık ve gıda sektöründe kullanılmak üzere, depresyon tedavileri desteğinde, depresyona bağlı somatik yanıtların giderilmesinde, otizm tiplerinde görülen gastrointestinal somatik semptomların tedavisi desteğinde, serotonin eksikliği sonucu oluşan anksiyetenin giderilmesinde, serotonin dengesinin sağlanmasında, parkinson hastalığı seyrinde karşılaşılan dopamin dengesizliklerinin giderilmesinde, ağır metal detoksunda ve disbiyozis kökenli psiko-somatik sendromlarının giderilmesi amacıyla yapılacak tedavi ve önleyici tedavilerde doğrudan ve/veya destek olarak kullanılacak psikobiyotik özellik gösteren probiyotik kompozisyon ile ilgilidir.

MISRA BERNA ÖZDEMİR

Doğal ve Sürdürülebilir Jel Formülasyonu ve Üretim Yöntemi:

Yeni Nesil Kozmetik Jel başta fizik tedavi, kadın doğum ve lazer uygulamaları olmak üzere tanı ve tedavi işlemlerinde lubrikant ürün gerektiren her alanda kullanılabilecek, zengin formülasyonu ve doğal içeriği sayesinde tedavi destekleyici özelliğe sahiptir.