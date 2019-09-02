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Uzaya ilk Türk astronot için geri sayım başladı

Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yılında uzaya bir Türk astronotun gönderilmesi için Türkiye ile Rusya arasında resmi temaslar başladı.

Uzaya ilk Türk astronot için geri sayım başladı

Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yılında uzaya bir Türk astronotun gönderilmesi için Türkiye ile Rusya arasında resmi temaslar başladı.

02 Eylül 2019 Pazartesi 16:12
Uzaya ilk Türk astronot için geri sayım başladı

Uzaya ilk Türk astronot için geri sayım başladı


Uzaya gidecek ilk Türk astronot kim olacak? Uzaya ilk Türk astronot ne zaman gidecek? Cumhuriyet'in ilanının 100. yıl dönümünde Türkiye'nin uzayda temsil edilmesi mümkün mü?

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılı, teknolojik açıdan ilklere sahne olacak. TF-X projesinde 5. nesil ilk milli savaş uçağını üretmeye 100. yıl için hazırlanan Türkiye, uzaya ilk Türk astronotun gönderilmesi için Rusya ile ortak çalışma yapacak.


Habertürk'te bugün Çetiner Çetin imzasıyla yayınlanan haberde önemli bilgiler var. Cumhuriyetin 100. yıl dönümü münasebetiyle bir Türk astronotun uzaya gönderilmesi için Moskova-Ankara hattındaki ilk temasın başlatıldığı öğrenildi.


Erdoğan-Putin görüşmesinin sürpriz önerisi olarak gündeme gelen uzaya Türk astronot yollanması fikri için ilk somut adımlar atılmaya başlandı. Rusya, Türk astronotu turist olarak uzaya gönderecek. Rus diplomatik kaynaklar, Rusya Uzay Eğitim Merkezi'nin çalışmalarını ve görüşmelerini başlattığını ifade ederek, bir Türk astronotun profesyonel olmayan bir turist katılımcı olarak altı aylığına bir uzay uçuşu yapmak üzere eğitilmesi için hazırlık çalışmalarına başlattığını belirttiler.

Kaynaklar, önceki gün Türk astronotların eğitimi ile ilgili ilk görüşmelerin başlatıldığını, görüşmelerin henüz yol rotasını düzenleme işinin başlangıç aşamasında olduğunu belirttiler. Yetkililer, ilk aşamada söz konusu yolculuğun adaylarını seçeceklerini ve seçilen şahısın, bir uzay turisti olarak hazırlık kursuna başlatılacağını belirttiler.

Rusya dışından gelen vatandaşların hazırlanması ile ilgili bu merkezin önceki deneyimlerine değinen kaynaklar, şimdiye kadar Rusya Uzay Eğitim Merkezi'nde 100’ü aşkın yabancı uyruklu profesyonel veya turist astronot eğitimi aldığına vurgu yapıyorlar.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Rusya’ya yaptığı son ziyarette MAKS-2019 Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı'nda Roscosmos Genel Müdürü Dmitriy Rogozin ile görüşmüş, Bu görüşmede Rogozin, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümüne işaret ederek, "Biz, Türkiye’de Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümü münasebetiyle bir Türk astronotun uzaya gönderilmesini öneririz. Uzay Eğitim Merkezi, bu konuda iş birliği yapmaya hazır" mesajını vermişti.

Son Güncelleme: 02.09.2019 16:52
Anahtar Kelimeler:
TF-XTürk AstronotUzaya Ilk Türk Astronot
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