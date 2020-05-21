Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
88010
ALTIN
341.603
DOLAR
6.5510
STERLİN
8.1478
EURO
7.2429

Valorant 2 Haziran'da tam sürümüyle çıkıyor

Riot Games’in birinci şahıs taktiksel nişancılık oyunu VALORANT'ın resmi çıkışına yönelik hazırlıklar tamamlandı. Oyunun rekor kıran kapalı betası 28 Mayıs'ta sona eriyor ve VALORANT 2 Haziran’da resmi olarak oyun tutkunlarıyla buluşuyor.

21 Mayıs 2020 Perşembe 17:44
Valorant 2 Haziran'da tam sürümüyle çıkıyor


Valorant 2 Haziran'da tam sürümüyle çıkıyor


Riot Games, heyecanla beklenen karakter tabanlı taktiksel nişancılık oyunu VALORANT'ın 2 Haziran 2020'de dünya çapındaki birçok bölgede ücretsiz olarak çıkacağını duyurdu. Oyunun kapalı beta sürümü 28 Mayıs'ta sona erecek. Rekabetçi 5'e 5 taktiksel nişancılık oyunu VALORANT, resmi olarak çıktıktan sonra, tüm oyuncular ilerleyişlerine baştan başlayacak ve dünya çapındaki diğer yeni oyuncularla mücadele ederken onlarla aynı anda ilerleyecek.

Riot Games'in VALORANT ekibinin Baş Yapımcısı Anna Donlon, konuyla ilgili yaptığı açıklamada; “Amacımız VALORANT'ı en kısa sürede en fazla bölgeye ulaştırmaktı; dolayısıyla 2 Haziran'da bunu yapabileceğimiz için çok heyecanlıyız. Ekipçe küresel VALORANT topluluğuna onlarca yıl boyunca hizmet sunma taahhüdümüz için, bu önemli adımı dört gözle bekliyoruz. Bu, birlikte çıktığımız yolculuğun sadece başlangıcı” dedi.

VALORANT ekibinin daha önce açıkladığı üzere, oyunun resmi çıkışıyla birlikte yeni oyun içerikleri, yeni oyun modu, yeni ajan ve haritalar da oyun severlerle buluşacak. Riot Games ayrıca artan oyuncu taleplerini karşılayabilmek için yakın dönem yol haritasında yeni oyun sunucuları eklemeyi ve böylelikle VALORANT özelinde gecikmeleri azaltmayı da öncelikleri arasına aldı. Yeni VALORANT sunucuları, Atlanta, Dallas, Londra, Madrid ve Varşova'da yer alacak. Riot Games bir süre önce küresel COVID-19 salgınının yol açtığı beklenmedik gelişmelere rağmen VALORANT Kapalı Betası'nı dünyanın dört bir yanına başarılı şekilde ulaştırarak küresel oyuncu topluluğuna verdiği sözleri yerine getirme konusundaki kararlılığını göstermişti.

Anahtar Kelimeler:
ValorantRiot
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Genç Bilim İnsanı Ödülleri 8. kez sahiplerini buldu
Genç Bilim İnsanı Ödülleri 8. kez sahiplerini buldu
IBM yapay zekanın geleceğini şekillendiren kadın liderleri açıkladı
IBM yapay zekanın geleceğini şekillendiren kadın liderleri açıkladı
DJI Mavic Air 2 kullanıcısına neler sunuyor?
DJI Mavic Air 2 kullanıcısına neler sunuyor?
Yerli İHA'lar İTÜ'de geliştirilen yapay zekâ ile akıllanıyor
Yerli İHA'lar İTÜ'de geliştirilen yapay zekâ ile akıllanıyor
Mio ile Araç İçi Kameralarda Uzaktan Bağlantı Dönemi
Mio ile Araç İçi Kameralarda Uzaktan Bağlantı Dönemi
Sentinal-6A için ses testleri başladı
Sentinal-6A için ses testleri başladı
Teknolojinin Kadın Liderleri Yarışmasının başvuruları 15 Mayıs’a kadar uzatıldı
Teknolojinin Kadın Liderleri Yarışmasının başvuruları 15 Mayıs’a kadar uzatıldı
BEC saldrılarının şirketlere maliyeti 1.7 milyar dolar
BEC saldrılarının şirketlere maliyeti 1.7 milyar dolar
Türkiye'nin En Sevilen Haber Uygulaması Bundle Yenilendi!
Türkiye'nin En Sevilen Haber Uygulaması Bundle Yenilendi!
İTÜ'nün uzay sahası aracı Türkiye'ye derece getirdi
İTÜ'nün uzay sahası aracı Türkiye'ye derece getirdi

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim