Varta'dan 61 gram ağırlığında fonksiyonel el feneri

Work Flex Multifunction Light F20R, her açıyı mükemmel bir şekilde aydınlatmak üzere ergonomik bir şekilde tasarlanan el feneri el işi yapanların tercihi olacak

VARTA’nın Work Flex Serisi 2018 yılında piyasaya sürüldüğünden bu yana hem profesyonel ustalara hem de hobi merakı olanlara projelerinde eşlik ediyor. Ürün özellikleri sürekli yenilenen ve geliştirilen serinin en son üyesi küçük, katlanabilir ve çok yönlü bir fener. Mucize fener, Work Flex Multifunction Light F20R adıyla şimdi Türkiye’de.



Hobi ya da profesyonelce olsun el işi yapanlar ve bu işlerle uğraşmayı sevenler bilir ki iyi bir aydınlatma oldukça önemlidir. Eğer aydınlatma koşulları ideal değilse ve detay iş yapıyorsanız, hem kullanışlı hem sağlam hem de esnek bir şekilde konumlandırılabilen bir aydınlatmaya ihtiyacınız var demektir. VARTA, işte bu konuda sizin için ideal çözüm olacak kompakt ve çok işlevsel Work Flex Multifunction Light F20R serisi el fenerlerini geliştirip üretti.

her açıyı mükemmel bir şekilde aydınlatmak üzere ergonomik bir şekilde tasarlanmıştır. IP54 sertifikalı, dirençli alüminyum, darbeye dayanıklı kauçuk ve plastik elementlerden üretilmiştir. Sağlam dış yüzeyi sayesinde toza, sıçrayan suya ve düşmelere karşı dayanıklıdır. Fener, sapının farklı noktalarında bulunan üç adet mıknatısı sayesinde tüm metal nesnelere de kolaylıkla takılabilir.

Kompakt, ve çok fonksiyonlu

‘Küçük ve kullanışlı’ kelimeleri, yeni Work Flex Multifunction Light F20R ile kelimenin tam anlamıyla yeniden ele alınıyor: Katlandığında bir kalemden daha kısa oluşu ile herhangi bir pantolon veya ceket cebine rahatlıkla sığıyor. Pratik klips sayesinde Work Flex Multifunction Light F20R’ı dilerseniz kemerinize takarak taşıyabilirsiniz. 180°'ye kadar katlanabilen, kademesiz olarak ayarlanabilen ışık başlığı, mükemmel açı sağlar ve üç farklı ışık modu sunar. Işık modları; başın ucundaki 20 metre menzil ve 50 lümenli, altı saate kadar kullanılabilen bir spot ışığı sağlar. 100 lümen ve 20 metre ışık aralığına sahip ana ışık ise üç saate kadar optimum görüş imkanı tanır. Fener kafasının alt tarafında, 100 lümen, 20 metre ışık aralığı ile üç saatlik çalışma süresine imkan tanıyan çok yönlü başka bir ışık kaynağı daha bulunur. Work Flex multifunction light F20R, esnek aydınlatma seçeneklerine ve kompakt formatına ek olarak yalnızca 61 gramlık ağırlığa sahiptir. Fener, şarj göstergesi düşük pil seviyesini gösterdiğinde fenerle birlikte verilen USB tip C kablosuyla kolayca şarj edilir ve kısa sürede tekrar kullanıma hazır hale gelir.

Work Flex multifunction light F20R, profesyonel zanaatkarlar ve kendin yap hayranları için, alet kutusunun olmazsa olmazı, kompakt, çok yönlü ve sağlam bir yol arkadaşıdır.

VARTA AG Hakkında

VARTA AG, çeşitli uygulamalar için mikro pillerden ev tipi pillere, enerji depolama sistemlerinden müşteriye özel pil çözümlerine kadar kapsamlı bir pil portföyü üretmekte ve pazarlamakta ve bir teknoloji lideri olarak önemli alanlarda endüstri standartlarını belirlemektedir. Grubun ana şirketi olarak, "Lityum-İyon Çözümleri ve Mikro Piller" ve "Ev Tipi Piller" iş segmentlerinde faaliyet göstermektedir. "Lityum-İyon Çözümleri ve Mikro Piller" segmenti mikro piller, lityum-iyon madeni para gücü, lityum-iyon yuvarlak hücreler (lityum-iyon büyük hücreler) ve lityum-iyon pil paketi işine odaklanmaktadır. Yoğun araştırma ve geliştirme çalışmaları sayesinde VARTA, lityum-iyon teknolojisi ve mikro pillerin birçok alanında küresel standartları belirleyerek lityum-iyon teknolojisinin önemli büyüme pazarlarında ve birincil işitme cihazı pillerinde tanınmış bir inovasyon lideri haline gelmiştir. "Ev Pilleri" segmenti, ev pilleri, akümülatörler, şarj cihazları, taşınabilir güç (güç bankaları) ve ışıklar ile enerji depolama cihazları dahil olmak üzere son müşterilere yönelik pil işinden oluşmaktadır. VARTA AG Grubu şu anda yaklaşık 4.700 kişiyi istihdam etmektedir. Avrupa ve Asya'daki beş üretim ve imalat tesisinin yanı sıra Asya, Avrupa ve ABD'deki satış merkezleriyle VARTA AG'nin faaliyet gösteren iştirakleri şu anda dünya çapında 75'ten fazla ülke ve bölgede faaliyet göstermektedir.