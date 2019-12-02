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Venus Z40, selfie kamerası ile rakiplerine meydan okuyor 

Vestel Venus Z serisinde Z40 ile açılır pop-up selfie kamerası ve sınırsız tam amoled ekranıyla fark yaratıyor

Venus Z40, selfie kamerası ile rakiplerine meydan okuyor 

Vestel Venus Z serisinde Z40 ile açılır pop-up selfie kamerası ve sınırsız tam amoled ekranıyla fark yaratıyor

02 Aralık 2019 Pazartesi 11:33
Venus Z40, selfie kamerası ile rakiplerine meydan okuyor 

Venus Z40, selfie kamerası ile rakiplerine meydan okuyor 


Vestel Venus Z serisinde çıtayı yükseltti. Üst segmentin en yeni üyesi Venus Z40, yeni trend açılır pop-up selfie kamerası ve sınırsız tam Amoled ekranıyla dikkat çekiyor.

Vestel'in üst segment akıllı telefon serisi Z'nin yeni üyesi Venus Z40 satışa çıktı. Kullanıcıya maksimum performans düzeyi vadeden Z40, 16+5 MP arka ve 8 MP açılır pop-up ön kamerasıyla fark yaratıyor. Z40, tüketicilerin akıllı telefon alırken en çok dikkat ettikleri kamera konusunda hem arka hem de ön kamerası ile beklentileri karşılayacak. Akıllı telefon kullanıcılarının son dönemdeki favorisi olan portre modu, yüz güzelleştirme modu ve yapay zeka modlarına da sahip Z40, sınırsız tam amoled ekranı ile de öne çıkıyor.,

Venus Z40 ayrıca 6.4 inç Gorilla Glass 5 kırılmaz cam ve tam Amoled ekranıyla telefonu büyütme derdi olmadan sınırsız ekran keyfi sunuyor. NFC, kablosuz şarj özellikleriyle ve ekrana gömülü parmak izi sensörüyle Z40, günlük hayatı kolaylaştırıyor. Venus Z40 Aralık ayında lansmana özel 3.149 TL fiyatıyla satışa sunuluyor.

Teknik özellikler:


Ekran

Ekran Boyutu: 6.4"

Çözünürlük: 1080x2340 HD Plus

Ekran Camı: Gorilla Glass 5 kırılmaz cam sınırsız tam Amoled ekran

Ekran kasa oranı: %92

İşlemci

Mediatek P70

Çekirdek Sayısı: 8

İşlemci Hızı: 2.1 GHz

İşletim Sistemi

İşletim Sistemi: Android 9 Pie

Arka Kamera

16MP+5MP Portre Modu, Yüz güzelleştirme, PDAF

Flaş: LED

Video Çözünürlüğü: FHD

HDR: Var

Ön Kamera

8MP Portre Modu

Video Çözünürlüğü: Full HD

Hafıza

Ön Hafıza (RAM): 4 GB

Dahili Hafıza: 128 GB

Batarya

3.500 mAh

Fiziksel özellikler

Boyut: 158.7 x 74,1 x 8,6 mm

Ağırlık: 165.5 gr

Renk: Derin Mor, Uzay Mavisi

Metal Çerçeve / Cam Arka Kapak

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