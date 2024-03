Vivo Keyd Stars 3.2 milyonluk turnuva ödülünü aldı



Tüm dünyada 100 milyondan fazla günlük aktif oyuncusu bulunan mobil MOBA devi Honor of Kings’in, 2 – 10 Mart tarihleri arasında Grand Pera’da düzenlenen Honor of Kings Invitational Sezon 1 turnuvası heyecan verici maçlarla tamamlandı. Türkiye dahil 5 farklı ülkeden turnuvaya katılan espor takımları, 9 milyon TL’yi aşkın ödül havuzu ve bir üst aşamaya çıkmak için mücadele ettiler. Turnuvanın galibi ve ödül havuzundan en yüksek payı alan takım ise Brezilyalı Vivo Keyd Stars oldu.

Dünyanın en çok oynanan mobil MOBA oyunu Honor of Kings, ilk ayağını İstanbul’da düzenlediği Honor of Kings Invitational turnuvasını heyecan verici karşılaşmalar ve kıyasıya rekabetle sonlandırdı. Türkiye dahil 5 farklı ülkeden 8 takımın mücadelesine tanık olan Honor of Kings Invitational Sezon 1 finalinde Brezilyalı takımlar Vivo Keyd Stars ve Alpha 7 Esports, büyük ödül için mücadele etti.

Galibiyetli birlikte turnuvadan 3,2 milyon TL (100.000 dolar) ödülle ayrılan Vivo Keyd Stars, aynı zamanda bahar döneminde düzenlenecek Honor of Kings Invitational Sezon 2'ye de garantili giriş hakkı kazandı.

Finalde iki Brezilyalı takım mücadele etti

8 gün süren turnuva, başta iki Brezilyalı takımın olmak üzere çeşitli mücadelelere sahne oldu. Henüz turnuvanın başlarında karşı karşıya gelen bu iki takım arasından grup aşamasında galip gelen, seriyi 2 - 1 skorla kazanan Alpha 7 olmuştu. Ancak finallerde 3 - 0’lık skor elde eden Vivo Keyd Stars, izleyicileri de şaşırtarak tarihin tekerrür etmesine izin vermedi.

Final boyunca her iki takım da seride üstünlük sağlamaya çalıştı ancak VKS.Dani'nin Tiran'ı çalarak takıma gerekli güç artışını sağlamasıyla Vivo Keyd Stars galip geldi. Oyunu domine eden Vivo Keyd Stars’ı Alpha 7 Esports zorlayamadı ve ikinci ve üçüncü oyunlar da benzer şekilde gelişti.

Tencent Games, Level Infinite Global Esports Kıdemli Direktörü James Yang, “İstanbul'da düzenlediğimiz bu turnuva, Honor of Kings ve hayranlarımız için bu yıl planladığımız etkinlik serisine mükemmel bir başlangıç oldu. Honor of Kings Invitational Şampiyonası'na doğru ilerlerken hayranlarımıza heyecan verici maçlar, inanılmaz oyunlar ve büyük anlar sunmak için sabırsızlanıyoruz” dedi.

Espor ekosistemine 15 milyon dolarlık yatırım yapılıyor

Level Infinite, 2024 yılının başında Honor of Kings esporlarına 15 milyon dolarlık yatırım yaparak espor ekosistemini büyüteceğini ve yeni Honor of Kings Invitational Turnuva Serisi gibi önemli güncellemeler getireceğini duyurmuştu.

Profesyonelliğe yükselmek isteyenler için yeni fırsat: Honor of Kings Açık Serisi

Level Infinite ayrıca yeni Honor of Kings Açık Serisi'nin yaklaşan lansmanını da duyurdu. Yeni seri, amatör ve yarı profesyonel takımlar için gerçek bir profesyonel olma yolu sunarak oyuncuların sıralamalarda yükselmesine izin verecek bir yetenek havuzu oluşturacak.

Oyun içi kayıtlar 15 Nisan'da başlayacak ve açık elemeler, en iyi performans gösteren takımlara, Küresel Turnuva Serisinin bir sonraki planlanan etkinliği olan Honor of Kings Invitational Sezon 2'de yer edinmelerine olanak tanıyacak. Sezon 2'nin en iyi takımları, daha sonra Honor of Kings Invitational Sezon Ortası’nı Esports World Cup'ta oynamak üzere yükselecek.

İşte Esports World Cup’ın detayları

İlk defa düzenlenecek Esports World Cup, bu yaz Suudi Arabistan'ın Riyad şehrinde gerçekleşecek. Üç yıllık ortaklık kapsamında yeni kurulan Honor of Kings espor ekosistemi de turnuvaya entegre edilecek.

“Honor of Kings Invitational Orta Sezon | Esports World Cup”ta dünyanın en iyi 12 Honor of Kings takımı, 3 milyon dolarlık ödül havuzundan paylarını almak için mücadele edecek. Bu turnuvada ilk 12'ye giren takımlar, yıl sonunda yapılacak olan Honor of Kings Invitational Şampiyonası'na da direkt katılım hakkı kazanacak. On global takım elemeler aracılığıyla turnuvaya katılacakken, Çin'in KPL Dream Team'i ve ev sahibi Suudi Arabistan'dan bir takım da direkt davet alacak.

“Bu yılın ilerleyen dönemlerinde yapılacak küresel lansmanımızla Honor of Kings’in popülerliği daha önce görülmemiş bir şekilde artacak” diyen James Yang, sözlerine şöyle devam etti: “Bu, Honor of Kings’i en popüler mobil espor başlığına taşımak için bize özel bir fırsat sunuyor. Zaten küresel Invitational Serisi'nin lansmanı ve yeni üç yıllık Esports World Cup Vakfı ortaklığımızın bir parçası olarak ilk adımları attık. Dünya genelindeki hayranlarımızın, Honor of Kings'i uluslararası espor sahnesinde hızla benimseyeceğine ve seveceğine inanıyoruz.”

Turnuva heyecanı kaldığı yerden devam ediyor

Honor of Kings Global Invitational Serisi'ndeki bir sonraki etkinlik olan Honor of Kings Invitational Sezon 2’de Vivo Keyd Stars, dünyanın dört bir yanından diğer takımlarla birlikte Honor of Kings Invitational Orta Sezonu'nda garantili bir yer için yarışacak.

Honor of Kings Hakkında

Honor of Kings, dünyanın en çok oynanan mobil MOBA oyunu! Herkes kendi oyun tarzına uygun kahramanı seçerek becerilerini sergileyebilir ve takımını zafere taşıyabilir! Arkadaşlarınızla bir takım oluşturun, inanılmaz yeteneklere sahip eşsiz kahramanlardan seçiminizi yapın ve heyecan dolu takım savaşlarının tadını çıkarın!

Honor of Kings, 2015 yılında Çin'de TiMi Studio Group tarafından yayınlandı ve bu yılın sonunda küresel lansmanını tamamlayacak. Honor of Kings hakkında daha fazla bilgi edinmek için resmi Honor of Kings sitesini ziyaret edebilir ya da Instagram, Discord, Facebook, Twitter ve Youtube sosyal medya kanallarına göz atabilirsiniz.

Level Infinite Hakkında

Level Infinite, dünya çapında, nerede ve nasıl oynamak istedikleri fark etmeksizin tüm oyunculara yüksek kalitede, sürükleyici eğlence deneyimleri sunmayı amaçlayan global bir marka. Level Infinite; PUBG MOBILE, Goddess of Victory: NIKKE ve SYNCED gibi çığır açan hit oyunların yayıncısı ve Fatshark'ın Warhammer 40,000: Darktide, Funcom'un Dune: Awakening, Inflexion Studios'un Nightingale gibi oyunlarda da iş birliği yaptı. Amsterdam ve Singapur merkezli şirketin tüm dünyada ekipleri bulunuyor.

Level Infinite ile ilgili daha fazla bilgi için www.levelinfinite.com adresini ziyaret edebilir veya Twitter, Facebook, Instagram ve YouTube hesaplarını takip edebilirsiniz.

TiMi Studio Group Hakkında

Tencent Games'in bir yan kuruluşu olan TiMi Studio Group, global oyuncuların eğlence kalitesini artırmayı hedefleyen önde gelen bir video oyun geliştirme ve işletme ekibi. Shenzhen, Çin merkezli olup Los Angeles, Seattle, Montreal, Şanghay ve Chengdu'da ofisleri bulunan TiMi, geniş bir oyun türü yelpazesi ve çeşitli platformlarda yüksek kaliteli, yüksek sadakatli ve son derece yaratıcı oyunlar yaratır. 2008 yılında kurulan TiMi, Honor of Kings, Speed Drifters ve Arena of Valor gibi bir dizi öne çıkan oyun geliştirmiştir. TiMi aynı zamanda dünyanın en büyük oyun markalarından bazılarına güvenilir bir ortak olarak, Call of Duty: Mobile gibi AAA başlıklar yaratmaktadır ve en son olarak Pokémon UNITE, ilk stratejik Pokémon takım savaşı oyunudur.