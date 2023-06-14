vivo orta segment telefonda çok iddialı

Akıllı telefon sektörünün lider markalarından vivo satışlarını günden güne artırmaya devam ediyor. vivo Türkiye, Gebze’deki fabrikasında üretilen Y serisi telefon ailesinde yer alan Y35 modelinin satışta olan tüm vivo telefon modellerine göre yüzde 38 daha çok sattığını açıkladı. Türkiye’de üretilmeye başladığından bu yana şık ve zarif tasarımının yanı sıra 256 GB geniş hafızasıyla da vivo kullanıcılarının gözdesi olan Y35, toplam satışta vivo’ya en fazla kazandıran model oldu.

Kullanıcıların akıllı telefon alırken en çok dikkat ettikleri özellik “uzun ömürlü olması” ve “ne kadar süre güncelleme alıp almayacağı” oluyor. Bu iç görüden yola çıkarak kullanıcılarına en az 2 büyük Android Güncelleme Garantisi ve 3 yıl Güvenlik Güncellemesi taahhüdünü duyurduğu kampanya sonrası vivo Y35 satışları bir önceki döneme kıyasla %223 arttı.

GFK verilerine göre vivo, Türkiye genelinde 8-10K TL fiyat segmentinde Y35 ile ciddi bir başarı elde ederek bu segmentteki payını Nisan 2023 itibariyle %8.7’e çıkarttı.

50 MP ana kamerası ve sektörün öncü görüntüleme özelliklerine sahip olan Y35, kullanıcılara gece karanlığında ya da düşük ışıklı ortamlarda bile canlı, detaylı ve profesyonel görünen yüksek çözünürlüklü fotoğraflar çekme imkânı veriyor. 16 MP HD ön kamerası ile de parlak ya da loş ışık fark etmeksizin net selfie’ler çekilebiliyor. 6,58 inç boyutundaki FHD+ ekranı ile de telefon kusursuz bir görüntü kalitesi sunuyor.



Güçlü Snapdragon 680 SoC işlemcisiyle kullanıcılara yüksek performans sunan Y35, 8 GB RAM'e ek genişletilebilir RAM özelliği ile Android tabanlı akıllı telefonlarda zaman zaman sıkıntı yaratan bellek sorununa çözüm imkânı sunuyor. Kullanıcılar 8GB RAM’in yanı sıra ilave + 8GB genişletilmiş RAM ile 8 GB'a kadar boş olan ROM alanı genişletilmiş RAM olarak kullanarak uygulamalar arasında daha sorunsuz geçiş yapabiliyor, sevdikleri uygulamaların hepsini tereddüt etmeden indirip arka planda birçok uygulamayı donma yaşamadan çalıştırabiliyorlar.



5000 mAh uzun ömürlü pili ve 18 W hızlı sarj desteği sayesinde şarj sorununu da ortadan kaldıran vivo Y35, 2 gün boyunca açık kalabiliyor. Telefon ile 7 saatin üzerinde aralıksız oyun oynanabiliyor, 14 saatin üzerinde HD film izlenebiliyor.



vivo, Y35 modelini 2 büyük Android güncellemesi ve 3 yıl Android güvenlik güncelleme garantisi ile satışa sunuyor. Tüketiciler ayrıca telefonu myvivoshop.com üzerinden satın almaları halinde 2 yıllık standart garantiye ek olarak 1 yıl üretici garantisi ile toplam 3 yıl garanti hakkına da sahip oluyor.



