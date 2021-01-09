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WhatsApp kullanıcıları isyan etti | Rakip uygulamalar rekor kırdı

WhatsApp'ın kullanıcı bilgilerini Facebook müşterileri ile paylaşmaya zorlaması alternatif haberleşme uygulamalarına yaradı..

09 Ocak 2021 Cumartesi 13:30
WhatsApp kullanıcıları isyan etti | Rakip uygulamalar rekor kırdı

WhatsApp kullanıcıları isyan etti | Rakip uygulamalar rekor kırdı



Amerika'da seçim ve darbe tartışmalarının gölgesinde kalan WhatsApp'ın yeni kurallar dayatması milyonlarca kullanıcının isyanına neden oldu. Elon Musk'ın öncemki gün önerdiği Signal haberleşme uygulaması en çok kullanılanlar listesinde hızla en üste doğru çıkarken, milyonlarca insan WhatsApp'ı cep telefonlarından kaldırıyor. Telegram, Viber, iMessage, Threema, Riot IM, Wire ve Türkiye'den BİP gibi uygulamalar telefon kullanıcılarının gözdesi haline geldi. 


Apple'ın uygulama mağazası olan App Store'da, Türkiye'de en çok indirilen mesajlaşma uygulamaları arasında ilk sırada "Telegram Messenger" yer aldı. İkinci sırada, Tesla ve SpaceX Üst Yöneticisi Elon Musk'ın WhatsApp'a karşılık önerdiği "Signal" uygulaması bulunurken, WhatsApp üçüncü sıraya geriledi. 

WhatsApp'ın hemen ardından Türk mühendisleri tarafından geliştirilen yerli anlık mesajlaşma uygulaması BiP listenin üst sıralarında kendisine yer buldu.

Android'in uygulama mağazası Play Store'da da en çok indirilen mesajlaşma uygulaması Telegram Messenger oldu. WhatsApp, Play Store'da ikinciliğe gerilerken, onu yerli uygulama BiP takip etti.

"ÇİFTE STANDART"

WhatsApp, 4 Ocak'ta "Gizlilik İlkesi"ni güncellemiş ve kullanıcılarına güncellenen ilkeleri kabul etmeleri için bildirim yollamıştı. Hesap bilgileri, mesajlar, konum bilgileri gibi birçok verinin Facebook'a ait şirketlerle paylaşılmasını içeren yeni koşulların onayı için kullanıcılara 8 Şubat'a kadar süre vermişti. WhatsApp, yeni koşulların kabul edilmemesi durumunda uygulamanın kullanılamayacağını belirtmişti.

WhatsApp, bu kararına ilişkin kullanıcılardan yoğun eleştiri alması üzerine yaptığı açıklamada, "Avrupa Bölgesi" kullanıcılarının bu güncellemeden etkilenmeyeceğini, bu bölgedeki kullanıcıların verilerinin Facebook şirketleriyle paylaşılmayacağını duyurmuştu.

WhatsApp'ın sitesinde yer alan bilgilere göre, Avrupa Bölgesi olarak isimlendirilen ülkeler arasında sadece Avrupa Birliği (AB) ülkeleri yer alıyor. Bu nedenle Türkiye'deki kullanıcıların WhatsApp kullanımına devam etmesi için 8 Şubat'a kadar güncellenen koşullara onay vermesi gerekiyor.

Uzmanlar, AB ülkelerinin bu düzenleme kapsamına alınmamasının "çifte standart" olduğunu, veri güvenliğine yönelik sert yaptırımlar içeren yasal düzenlemeler nedeniyle WhatsApp'ın AB ülkelerine karşı "temkinli" yaklaştığını belirtiyor.

WhatsApp'ın kullanıcılarını güncellenen koşulları kabul etmeye zorlamasıyla birlikte, Türkiye'deki kullanıcıların yerli mesajlaşma uygulaması BiP'e ilgisinde ciddi artış oldu. Turkcell'in paylaştığı verilere göre, bir günde 100 bin kişi BiP'i cep telefonlarına yükledi.

Tüm verilerin yüksek güvenlikli şifreleme ile kullanıldığı BiP; HD sesli ve görüntülü arama, 100'den fazla dilde anlık çeviri gibi çok sayıda özelliği kullanıcılara sunuyor. BiP'in aylık 10 milyonun üzerinde aktif kullanıcısı bulunuyor. BiP üzerinden 2020 yılında yaklaşık 140 milyar mesaj gönderildi ve uygulamada yapılan görüşmelerin toplamı 2,5 milyar dakikaya ulaştı.


 

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Son Güncelleme: 09.01.2021 13:53
Anahtar Kelimeler:
WhatsAppPlay StoreTelegramViberIMessageThreemaRiot IMWireApp Store
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