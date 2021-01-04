WhatsApp log kaydı alınıyor sahtekarlığına kanmayın

Whatsap log kaydı alınıyor sahtekarlığına kanmayın

Polis, mobil telefon kullanıcılarına WhatsApp üzerinden gelen mesaj sahtekarlığına vatandaşların kanmamasını istedi. Whatsapp kullanıcılarını paniğe düşüren 'Cihaza erişim sağlanıyor..... ardından, Log Kaydı Alınıyor.... türünden ekran görüntülerinin dolandırıcılık amacıyla üretildiği konusunda vatandaşları uyaran Emniyet Genel Müdürlüğü bu tür numaraların engellenmesini istedi.

⚠️WhatsApp dolandırıcılığına DİKKAT❗



????Telefonunuza görseldeki türde gelebilecek mesajlar aldatıcıdır ve dikkate alınmamalıdır.



????Böyle bir durumda panik yapılmamalı, mesajı gönderen kişi önce şikayet edilmeli, sonra da engellenmelidir. pic.twitter.com/UCYT1Z1Wrf — Siberay (@SiberayEGM) January 4, 2021

Whatsapp dolandırıcıları son günlerde vatandaşlara gönderdiği mesajlar konusunda Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Siberay'dan uyarı geldi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı (), '…', 'Cihaza Erişim Sağlanıyor…', 'Log Kaydı Alınıyor…' gibi mesajlar atan WhatsApp dolandırıcılarına karşı vatandaşları uyardı.



Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı (Siberay), vatandaşları WhatsApp dolandırıcılarına karşı uyardı. Dolandırıcılardan gelebilecek örnek mesajı paylaşan Siberay, “Böyle bir durumda panik yapılmamalı, mesajı gönderen kişi önce şikayet edilmeli, sonra da engellenmelidir” dedi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı (Siberay), 'Kilit Kırılıyor…', 'Cihaza Erişim Sağlanıyor…', 'Log Kaydı Alınıyor…' gibi mesajlar atan WhatsApp dolandırıcılarına karşı vatandaşları uyardı.

'ŞİKAYET EDİLMELİ, SONRA DA ENGELLENMELİ'

Sosyal medyadan mesaj örneğini paylaşan Siberay'ın iletisinde, "WhatsApp dolandırıcılığına dikkat! Telefonunuza görseldeki türde gelebilecek mesajlar aldatıcıdır ve dikkate alınmamalıdır. Böyle bir durumda panik yapılmamalı, mesajı gönderen kişi önce şikayet edilmeli, sonra da engellenmelidir" ifadeleri kullanıldı.