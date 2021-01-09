Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

WhatsApp sözleşmesinin bilinmeyen yönleri

İletişimci Yazar Barış Karaoğlan, WhatsApp Sözleşmesinin Bilinmeyenlerini Anlattı.

09 Ocak 2021 Cumartesi 13:50
WhatsApp sözleşmesinin bilinmeyen yönleri

WhatsApp sözleşmesinin bilinmeyen yönleri 

En çok kullanılan uygulamaların başında gelen WhatsApp, köklü bir değişikliğe giderek gizlilik sözleşmesi ve veri paylaşımı kurallarını değiştirdi.

Bu değişiklik ile ilgili bilinmeyenleri anlatan İletişimci Yazar Barış Karaoğlan, kullanıcıların bu sözleşmeyi onaylarken bir kez daha düşünmeleri gerektiğinin altını çizdi. 

 Avrupa Birliği üye ülkelerinde yaşayan kullanıcıların verilerinin diğer şirketlerle paylaşılmayacağı bildirilirken ülkemizde aynı durum geçerli değil, sözleşmeyi onaylamayanlar 8 Şubat 2021 tarihi itibariyle uygulamayı kullanamayacaklar. 

Bu durumun  ülkemizde nasıl sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekmeliyiz. WhatsApp, yeni sözleşmede önemli olan detayları, cümlelerdeki kilit kelimelere saklıyor. Mesela, “Facebook şirketlerinin bir parçası olan WhatsApp diğer Facebook şirketlerinden bilgi alır ve bu şirketlerle bilgi paylaşımında bulunur” cümlesini, sözleşmenin “Diğer Facebook Şirketleri ile Nasıl Çalışırız?” başlığının altında konumlandırmış. 

Masum gibi görünse de buradaki “bilgi paylaşımında bulunur” kullanımı, her türlü bilgiyi ve istatistiği paylaşacağı anlamını taşır.  Peki bunun nasıl bir sakıncası olabilir diye sorguladığımızda, Facebook şirketinin, 2016 yılında Amerika Birleşik Devletlerinde yapılan ve Donald Trump zaferi ile sonuçlanan Başkanlık seçimini doğrudan etkilediğini herkes biliyor. Şirketin CEO’su Facebook verilerini üçüncü taraf ile paylaşmakla suçlanarak bu konu ile ilgili yargılanıyor. Bu pencereden baktığımızda aslında kişisel verilen ne kadar önemli olduğunu artık hepimiz biliyoruz.

WhatsApp, yazışmaların uçtan uca şifrelendiğinin vurgusunu yapıyor ama bu durum verilerin depolandığı gerçeğini maalesef değiştirmiyor. Yani tüm verilerimiz şirketin ana makinasında bir algoritma ile depolanıyor. Şimdi ise bu algoritmanın Facebook ile paylaşılacağının onayının istendiği sözleşme aslında ciddi bir veri aktarımının her türlü konu için kullanılabileceğini anlamını taşıyor.

Aslında sözleşmede bir güvenlik açığı ya da benzer durumlarda sanki veri güvenliğinin sağlanabilmesi için kullanıcıyı koruduğu izlenimi yaratılsa da cümleler içerisine saklanan kelimeler bu durumun aslında tam olarak böyle olmadığını da kanıtlar nitelikte. 

Prof Hukuk Bürosu'nda da İletişim ve Medya Danışmanı olan Barış Karaoğlan, aynı zamanda Kişisel Verilerin Korunması Kanununun, bu kadar gündem olduğu bir dönemde WhatsApp tarafından yapılan böyle köklü bir değişikliğinde sorgulanması gerektiğini vurguladı. Çünkü bir kişiye ait “özel” veri “kişisel” bir veri niteliği taşıyor, bu durumda kullanıcı, gizlilik sözleşmesini kabul ederek kişiselleşmiş verilerin tamamının başka bir şirket ile paylaşılmasına rıza vermiş oluyor. 

Hani bir sayfadan bir ürün araştırırız ve artık karşımıza bin defa o ürün ya da benzer ürünle ilgili reklamlarla karşılaşırız ya, bu durumun WhatsApp gizlilik onayının verilmesinden sonra başka algoritmalarla ve başka yeni yapay zeka yazılımları ile karşılaşabilecek olmamız da apayrı bir konu olarak karşımıza çıkıyor.

Kişisel yazışmaların çoğunlukla olduğunu düşündüğümüzde, WhatsApp aslında ciddi bir veri madenciliği (data mining) yapabilecek bir uygulamadır. Yazıştığımız gruplar, ilettiğimiz mesajlar, resimler, videolar, yaptığımız yorumlar, verdiğimiz cevaplar, kullandığımız emojiler dahil hepsinin bir algoritma ile nasıl alışkanlıklarımız olduğunu tam anlamı ile ortaya koyabiliyorken aynı zamanda kişiliğimiz ile ilgili de ciddi bir veri oluşturuyor. Alışverimizde neleri tercih ettiğimiz, hangi tarz müzikler dinlediğimiz, ne tür filmler-diziler izlediğimiz, hangi video tarzlarının en çok ilgimizi çektiği, siyasi görüşlerimiz, politik tavrımız, okuduğumuz gazeteler, dergiler, yazarlar, eleştirdiğimiz olaylar-konular. Bunların tamamı bir algoritma ile kullanıcıya ait bir veri haline getiriliyor, bu da aslında ürünün “kullanıcının kendisi” olduğu gerçeğini bir kez daha gösteriyor. 

Yani kullanıcıyı bir ürün haline getirerek pazarlayabileceği iznini açık açık kullanıcıdan almak isteyen şirketin bu zorunlu onayına ciddi itirazlar da gelmeye başlamış durumda, öyle ki, Elon Musk “Use Signal” yani “Signal Uygulaması Kullanın” diye Tweet atarak kızgınlığını ve tavrını belirtmiş durumda. Kullanıcıların ise Signal, Telegram, Viber, Bip ve benzeri uygulamaları indirip denemeye başladıklarını söyleyebiliriz. Verinin günümüz dünyasında ne kadar önemli bir kaynak olduğu gerçeğini unutmadan, bu tarz kişisel bilgilerin her türlü konu için kullanıcıyı olumsuz yönde de etkileyebilecek durumları da oluşturacağını düşünerek, gizlilik sözleşmesine onay verirken bir kez daha düşünmemiz gerektiğini hatırlatmalıyız. 
 

WhatsApp kullanıcıları isyan etti | Rakip uygulamalar rekor kırdı
WhatsApp kullanıcıları isyan etti | Rakip uygulamalar rekor kırdı
WhatsApp log kaydı alınıyor sahtekarlığına kanmayın
WhatsApp log kaydı alınıyor sahtekarlığına kanmayın
Sosyal medyada telefon numarası düzenlemesi
Sosyal medyada telefon numarası düzenlemesi
Garanti BBVA artık WhatsApp’ta da çevrimiçi
Garanti BBVA artık WhatsApp’ta da çevrimiçi
Akdeniz Üniversitesi'nde whatsapp kavgasında kan döküldü
Akdeniz Üniversitesi'nde whatsapp kavgasında kan döküldü
Whatsapp'ta dolaşan sesli deprem uyarısı 
Whatsapp'ta dolaşan sesli deprem uyarısı 
Whatsapp çöktü mü? | Whatsapp haberleşmesi tamamen durdu
Whatsapp çöktü mü? | Whatsapp haberleşmesi tamamen durdu
Facebook, Instagram ve Whatsap çöktü
Facebook, Instagram ve Whatsap çöktü
Son Güncelleme: 09.01.2021 13:53
Anahtar Kelimeler:
WhatsAppWhatsApp Sözleşmesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
WhatsApp kullanıcıları isyan etti | Rakip uygulamalar rekor kırdı
WhatsApp kullanıcıları isyan etti | Rakip uygulamalar rekor kırdı
Türkiye'de 2021 siber suç gündemini ekonomik belirsizlik şekillendirecek
Türkiye'de 2021 siber suç gündemini ekonomik belirsizlik şekillendirecek
WhatsApp log kaydı alınıyor sahtekarlığına kanmayın
WhatsApp log kaydı alınıyor sahtekarlığına kanmayın
Başıma İcat Çıkar | SEY Vakfı
Başıma İcat Çıkar | SEY Vakfı
İnternet korsanları, aşı geliştirme çalışmalarını hedef aldı
İnternet korsanları, aşı geliştirme çalışmalarını hedef aldı
Gizli Aramalarda Numara Nasıl Görülür?
Gizli Aramalarda Numara Nasıl Görülür?
Youtube, Gmail çalışmıyor | Google'da küresel çökme
Youtube, Gmail çalışmıyor | Google'da küresel çökme
First Strike 400 bin TL ödüllü Türkiye finali başlıyor | Valorant Turnuvası
First Strike 400 bin TL ödüllü Türkiye finali başlıyor | Valorant Turnuvası
Bilişim Sektörünün ve Çalışanlarının Sorunları!
Bilişim Sektörünün ve Çalışanlarının Sorunları!
Yılın en kötü parolaları | 123456 hiç değişmedi
Yılın en kötü parolaları | 123456 hiç değişmedi

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim