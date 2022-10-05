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Whatsapp'ta fotoğraf ve video kaydı dönemi bitiyor

WhatsApp, kişisel verileri korumak ve uygulamadaki güvenliği arttırmak amacıyla tek sefer açılabilen fotoğraf ve videoların ekran görüntüsünü alınmasının önüne geçecek.

05 Ekim 2022 Çarşamba 18:44
Whatsapp'ta fotoğraf ve video kaydı dönemi bitiyor


Whatsapp'ta fotoğraf ve video kaydı dönemi bitiyor


En yaygın haberleşme uygulaması Whatsapp'ta yeni dönem başlıyor. Kullanıcıların tanıdıklarına gönderdiği video ve fotoğrafların kopyalanması ve kaydedilmesine engel geliyor.

META Ceo’su Mark Zuckerberg, ağustos ayında bir takım gizlilik odaklı yeni özellikler duyurmuştu. Duyurulan gizlilik odaklı yeni özellikler popüler mesajlaşma platformu WhatsApp’a gelmeye başladı.


Bahsedilen güncelleme WhatsApp’ın Android sürümü için versiyon 2.22.22.3  test edilme aşamasına geçti.

NTV'de yer alan habere göre, güncellenen sürümle ile birlikte artık “Bir kez görüntüle” olarak işaretlenen fotoğraf ve videoların ekran görüntüsünü veya video kaydını almak mümkün olmayacak.

Ekran görüntüsü alınması halinde ise “Güvenlik politakası nedeniyle ekran görüntüsü alınamıyor” uyarısı ile karşılaşacak.


WhatsApp ile ilgili güncel bilgi ve haberleri paylaşan WABetaInfo sitesine göre, üçüncü parti yazılımlar ile ekran görüntüsü veya video kaydı alınmasının önüne geçilemediği fakat kaydedilen görüntü ve video kayıtlarının tamamen siyah olduğu söylendi.


Ancak bu özelliğin WhatsApp Web’te üçüncü bir kayıt uygulamalarıyla önüne geçilebileceği düşünülüyor. Ayrıca ekran görüntüsü veya video kaydı alınması halinde bile karşı tarafa bildirim gitmediği bilinen bir durum.


WhatsApp Beta’ya aktarılan bu güncellemenin ise ne zaman kalıcı sürüme geçileceği ise belirsizliğini koruyor.

Anahtar Kelimeler:
WhatsAppVideo Kayıt
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