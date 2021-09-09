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WhatsApp ve Facebook mesajları okunuyor mu?

ProPublica adlı araştırma grubu tarafından yayınlanan rapor, Mark Zuckerberg'i yalanlıyor. Facebook çalışanlarının WhatsApp mesajlarını okuyabildiğini ve sesleri dinleyebildiği ortaya çıktı.

09 Eylül 2021 Perşembe 07:51
WhatsApp ve Facebook mesajları okunuyor mu?

WhatsApp  ve Facebook mesajları okunuyor mu


Mobil platformlarda dijital haberleşmenin en popüler iki uygulamasında ciddi güvenlik açıklarının bulunduğu iddia ediliyor. New York merkezli araştırma kuruluşu ProPublica tarafından yayımlanan yeni bir rapor, Facebook çalışanlarının WhatsApp mesajlarını okuyabildiğini ve sesleri dinleyebildiğini ortaya çıkardı.

Rapora göre, Austin, Dublin ve Singapur’da milyonlarca kullanıcının iletilerini incelemek için 1000’den işçi çalıştırıldığı öne sürüldü.

Raporda, "WhatsApp’ta sohbet başlarken kullanıcının cihaz ekranına bir bildirim geliyor. Bu sohbetin dışında hiç kimse ve WhatsApp bile mesajlarınızı okuyamaz ve dinleyemez.” İfadeleri doğru değil. WhatsApp’ın Austin, Dublin, Singapur ve Teksas’ta milyonlarca kullanıcı tarafından oluşturulan içeriği araştıran 1000’den fazla sözleşmeli çalışanı var" denildi.


FACEBOOK’UN YAPAY ZEKASI DESTEK VERİYOR

Raporda ayrıca işçilerin WhatsApp kullanıcıları tarafından işaretlenen mesajları kontrol etmek için Facebook’un özel olarak kullandığı yapay zekadan faydalandığı ileri sürüldü.

Uçtan uca şifreleme sistemi bulunan WhatsApp’ta mesajların, doğrudan mesajı gönderen ve mesajı alan kişi arasında olduğu garantisi veriliyor. Ancak iddialara göre, bu durum söylenildiği gibi değil…

ZUCKERBERG AKSİNİ İDDİA ETMİŞTİ

Facebook CEO’su Mark Zuckerberg, 2018 yılında yaptığı açıklamada, WhatsApp kullanıcılarının herhangi bir mesajını görmediklerini belirtmişti. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu da bu açıklamaya karşı çıkarak, mesajların takip edebileceğini öne sürmüştü.

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Son Güncelleme: 09.09.2021 08:00
Anahtar Kelimeler:
ProPublicaFacebookWhatsaap
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