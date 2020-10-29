World of Warcraft | Shadowlands, 23 Kasım'da Çıkıyor

Azeroth'ta yaşayan hiç kimse, onu yaşadığı dünyanın ötesinde nelerin beklediğini bilmiyor. Fakat Horde ve Alliance'ın kahramanları çok yakında gerçeği öğrenecek. Blizzard Entertainment bugün World of Warcraft®: Shadowlands'in yeni çıkış tarihini 24 Kasım saat 02.00 olarak açıkladı!

Ekim ayının sonlarına doğru çıkması planlanan Shadowlands, devam eden beta testinde aldığımız geribildirimlere bağlı olarak bazı ince ayarlamalar ve cilalama çalışmaları yapabilmemiz için ertelenmişti. Böylece genişleme paketi çıktığında oyuncuların Azeroth'un öteki dünyasına yolculuklarını epik bir deneyim haline getirebilecektik.

Yeni çıkış tarihi hakkında ayrıntılı bilgi almak için'un Yönetici Yapımcısı John Hight'ın mesajını World of Warcraft sitesinden okuyabilirsiniz.



World of Warcraft'ın sekizinci genişleme paketi, oyuncuları Shadowlands'e götürecek. Burası fani ruhların yeni bir amaç bulmak için gittiği veya Lanetliler Kulesi'nde Jailer tarafından ebedi işkenceye maruz bırakıldığı, öteki dünyalardan oluşan sonsuz bir diyar. Oyuncular öteki dünyayı keşfederken Warcraft efsanelerinin akıbetini öğrenecek, Shadowlands'in birbirinden farklı bölgelerine hükmeden dört Ahit'ten biriyle bağ kuracak ve nihayetinde tüm kâinatı yok etmeyi hedefleyen karanlık bir tehditle yüzleşecek.



Ayrıca Blizzard bugün Shadowlands'le ilgili birkaç içeriğin çıkış tarihlerini de duyurdu.

Scourge, Azeroth'u 10 Kasım'da İstila Ediyor – Helm of Domination'ın paramparça olması ve Icecrown'un üstündeki göklerin yarılmasıyla birlikte, ölülerden oluşan Scourge ordusu yeniden ayaklanıyor. Bu ölümcül tehdit Azeroth'un fani dünyasını ele geçirmeden önce Azeroth'un kahramanlarının onu durdurması gerekiyor. Shadowlands'in genişleme paketi öncesi güncellemesi 10 Kasım'dan itibaren oyunda.

Nathria Kalesi'nin Kapıları 8 Aralık'ta Açılıyor – Shadowlands'in ilk epik 10 boss'lu baskını Nathria Kalesi, 8 Aralık'tan itibaren oynanabilir. Ayrıca baskının açılmasıyla beraber Shadowlands Baskını, Mythic Zindan ve PvP 1. Sezonu da başlıyor.