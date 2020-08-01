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“Worlds” 25 Eylül'de Şangay'da Gerçekleşecek

Riot Games CEO'su Nicolo Laurent, League of Legends 2020 Dünya Şampiyonası’nın Eylül ayında Çin’in Şangay kentinde gerçekleşeceğini açıkladı.

01 Ağustos 2020 Cumartesi 15:09
“Worlds” 25 Eylül'de Şangay'da Gerçekleşecek

“Worlds” 25 Eylül'de Şangay'da Gerçekleşecek


 

Riot Games CEO'su Nicolo Laurent, 2020 Dünya Şampiyonası’nın her aşamasının, herkesin sağlığı ve güvenliğini korumak adına Şanghay'da düzenleme kararı aldıklarını açıkladı. Dünyanın dört bir yanındaki bölgesel liglerin en iyi takımları, 25 Eylül tarihinde başlayıp 31 Ekim tarihinde sona erecek bu en önemli LoL Espor turnuvasında karşı karşıya gelecek.

Laurent açıklamasında şu ifadelere yer verdi; “Etkinliği tek bir şehirde gerçekleştirmek, turnuva boyunca seyahatleri en aza indirgeyerek daha kontrollü bir etkinlik gerçekleştirmemizi sağlayacak. Bu süreçte; oyuncuların, taraftarların ve 2020 Dünya Şampiyonası'nda bizlerle birlikte olacak tüm ekosistemin güvenliğini sağlayabilmek adına, küresel düzeyde farklı sağlık örgütleri ile iş birliği içinde çalışıyoruz.”

Final maçı Pudong Stadyumu’nda

Worlds 2020’nin yenilenen Pudong Stadyumu'nda gerçekleşecek olması büyük önem taşıyor. Kategorisinin önde gelen örneklerinden biri olan bu stadyum, Shanghai SIPG F.C.'nin yeni evi olmasının yanı sıra, önemli bir sağlık, dinlenme ve eğlence merkezi olarak tasarlandı. Pudong Stadyumu ayrıca, 2023 AFC Asya Kupası'na da ev sahipliği yapacak.

Sanal Taraftar Deneyimi

Riot Games’in Worlds 2020 ile ilgili açıklamaları ise şu şekilde; Turnuvanın ilk aşamalarında özellikle dijital izleyici deneyimlerine odaklanılacak ve bu aşamalar fiziksel izleyici kitlesi önünde oynanmayacak. Gösteriye dair planlarımız şu an için kısmen gizli olsa da etkinlik boyunca özel ve heyecanlı bir espor deneyimini dijital olarak sunacağımızı söyleyebiliriz.

Ek olarak kesinlikle League of Legends tarzından ödün vermeyeceğiz. 2017 yılından hatırlanacak Kadim Ejderha ve geçen yılki True Damage gösterisini sunduğumuz Holonet teknolojisi de dahil olmak üzere, bu yıl daha büyük yenilikler üzerinde çalışıyoruz. Bu yıl da farklı bir izleyici deneyimi geliştirmeye çalıştık ve bu yılki gösteri için de son derece heyecanlıyız.”

2022’de Kuzey Amerika’da

Worlds 2021 yılında Çin'e dönerken, 2022'de turnuvaya Kuzey Amerika'nın ev sahipliği yapması planlanıyor. 2021 yılında farklı şehirlerdeki mücadelelerle Çin'e dönerek, başlangıçta planladığımız canlı spor deneyimini, şehrin dört bir yanındaki taraftarlarla buluşturacağız.

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