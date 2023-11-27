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Yapay zeka ile geliştirilen sanal robotun kazancı dudak uçuklattı

Aitana adlı yapay zeka ile yaratılan karakter, Instagram üzerinde influencerlık yapmaya başladı. Sanal model işe başladığı ilk ayda 364 bin TL'den fazla para 

27 Kasım 2023 Pazartesi 21:47
Yapay zeka ile geliştirilen sanal robotun kazancı dudak uçuklattı






Yapay zeka ile geliştirilen sanal robotun kazancı dudak uçuklattı

Dünyada hızla yaygınlaşan yapay zeka kullanımı, sosyal medya fenomenlerinin pabucunu dala atacak gibi. Çılgınca para harcayan gösteriş budalası fenomenler yerine, yapay zeka ile ortaya çıkarılan sanal karakter kendine özgü ses tunu ile aylık 13 bin dolara yakın para kazanmayı başardı. 1990'lı yılların ünlü gençlik filmi Clueless filminin Cheer karakterine benzetilen Aitana'nın satış pazarlama taktiğini sürekli geliştirdiği bildiriliyorb


Çevrimiçi ağ, yapay zeka modelleri ile dolup taşarken iş tanımları da değişiyor. The Clueless adlı bir tasarım ajansının kurucusu Rubén Cruz, yeni bir modellik sistemi üretti. Curz yapay zekadan oluşturduğu Aitana adlı karaktere modellik yaptırmaya başladı. 

İspanyol, pembe saçlı ve mükemmel karın kaslarına sahip olan Aitana, tasarım dünyasında talep gören bir sanal model haline geldi.

Instagram'da 130 bin takipçisi olan Aitana, oldukça popüler oldu. Aitana ayda 12.600 dolar (mevcut kur ile 364 bin) kazanıyor. 

The Clueless ekibi, Aitana'ya bir kişilik kazandırmak için yapay zeka ve tasarım uzmanlığını bir araya getirdi. Aitana'nın başarısı, ajansa olan talebi ve başka sanal modeller isteği arttırdı. Curz yapay zekanın ilerleyen dönemlerde günümüz fenomenlerinin yerini alacağını düşünüyor. 

The Clueless ajansı, sadece mevcut estetiği yansıttıklarını ve gerçek influencer'lar ile markaların belirlediği standartları takip ettiklerini savunuyor.

The Clueless'un yapay zeka ile oluşturduğu modeller, modellik dünyasını şekillendirirken, sanal mükemmelliğin toplum üzerindeki etkisi ve reklamcılık sektöründeki potansiyel değişimler konusundaki tartışmaları tekrardan gündeme getirdi.

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Son Güncelleme: 27.11.2023 23:41
Anahtar Kelimeler:
Yapay ZekaInstagramSanal RobotAitana
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