Yazılım devleri Türkiye turunda!



Kısa süre önce “Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği” ile yapılan düzenlemeyle, e-fatura zorunluluğu için yıllık brüt satış hasılatı sınırının 10 milyon TL’den 5 milyon TL’ye düşürülmesi e-Dönüşüm kapsamına giren işletme sayısını da artırdı. e-Dönüşüm için çözüm arayan işletme sayısı artarken, e-dönüşümü muhasebe süreçlerine entegre eden dijital uygulamalara olan ilgi de artış göstermeyi sürdürüyor. İş süreçlerini hızlandıran, kolaylaştıran çözümler sunan ve işletmelerin finansal operasyonlarını daha verimli yönetmesini sağlayan Zirve Yazılım, Mikro Yazılım ve Paraşüt’ün iş birliğiyle gerçekleştirilen “e-Dönüşüm Uygulamaları Semineri”nde yeni tebliğ kapsamında merak edilen sorular masaya yatırılacak. Zirve Yazılım çatısı altında 35 farklı ilde gerçekleştirecek seminerler, Türkiye’nin dörtbir yanındaki mali müşavirlere ulaşacak. Müşavirlerin ihtiyaç duydukları her alanda uçtan uca teknoloji çözümleri sağlamayı hedefleyen seminerler, dijital dönüşümünün yol haritasını sunacak. e-Dönüşüm süreçlerinin uygulamalı anlatımının da gerçekleştirileceği seminerlerde; Mikro Yazılım’ın bulut tabanlı, yenilikçi ürünü MikroX ve Paraşüt’ün e-faturaya entegre olarak çalışan ön muhasebe çözümleri de tanıtılacak.

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde yapılan değişiklikler e-Dönüşüm süreçlerini hızlandırmaya devam ediyor. Zirve Yazılım ev sahipliğinde Mikro Yazılım ve Paraşüt’ün iş birliğiyle gerçekleştirilen “e-Dönüşüm Uygulamaları Semineri”nde yeni tebliğ kapsamında merak edilen sorular masaya yatırılacak. Türkiye genelinde 35 ilde gerçekleştirilecek seminerlerle Türkiye’nin dört bir yanındaki mali müşavirlere ulaşmayı hedefleyen organizasyon, müşavir ve mükelleflere dijital dönüşümün yol haritasını sunacak.

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nin açıklamalı anlatımıyla merak edilen sorulara yanıt verecek olan “e-Dönüşüm Uygulamaları Seminer”leri; Paraşüt, Mikro ve Zirve Yazılım’ı aynı çatı altında buluşturuyor. Sektörün önde gelen firmaları arasında yer alan üç kurumun tecrübe ve bilgisiyle dijital dönüşümün merak edilenlerine de ışık tutulacak.

Zirve Yazılım Genel Müdürü Kadir Keskin: “İş süreçlerini kolaylaştıran çözümler sağlayacağız”

Mali Müşavirler ve mükelleflerin zorlu ve vakit alan e-dönüşüm’e geçiş süreçlerinde her zaman kullanıcıların yanında olacaklarının altını çizen Zirve Yazılım Genel Müdürü Kadir Keskin, “Mikro Yazılım ve Paraşüt ile birlikte oluşturulan güçlü iş birliğine vurgu yaparak, tüm mali müşavirler ve mükelleflerin iş süreçlerini kolaylaştırmak için önemli adımlar attıklarını, mali müşavirler ve mükelleflerin dijitalleşme süreçlerinde yaşanabilecek zorlukları ve zaman kaybını en aza indirmek için proaktif davrandıklarını ve dijitalleşme sürecinde her geçen gün geliştirdikleri yeni özellikler ile iş süreçlerinde kaybedilen zamanı geri kazanmanın ana odak noktaları olduğunu” belirtti.

Keskin, “35 ilde düzenleyeceğimiz seminerlerde, e-Dönüşüm ürünlerimizin uygulamalı anlatımları ve yeni özelliklerimizi tanıtacağımız için grup olarak kullanıcılarımız ile buluşmaktan büyük mutluluk duyuyoruz.” dedi.

Mikro Yazılım Genel Müdürü Alpaslan Tomuş: “Dijital yol haritası sunacağız”

Grup olarak Türkiye’nin en yaygın e-Dönüşüm hizmeti veren şirketi konumunda olduklarını açıklayan Mikro Yazılım Genel Müdürü Alpaslan Tomuş, “Zirve Yazılım ve Paraşüt iş birliğiyle düzenlediğimiz “e-Dönüşüm Uygulamaları Seminerleri”nde dijitalleşme sürecinde hem mali müşavirlerlere hem de mükelleflere sunduğumuz dijital yol haritası ile destek vermeye devam edeceğiz. Dijitalleşme sürecinde firmalara sunduğumuz çözümlerimizle işletmelere hem zamandan hem de genel giderlerden tasarruf etme imkanı sunmayı sürdürüyoruz” diyor.

Paraşüt Kurucu Ortağı ve CEO’su Sean Yu: “Uçtan uca teknoloji çözümleri sağlayacağız”

Mali müşavirler ve mükellefler için dijital dönüşümün oldukça zor ve zaman isteyen bir süreç olduğunun altını çizen Paraşüt Kurucu Ortağı ve CEO’su Sean Yu, “Dijital dönüşüm sürecinde daha aktif bir oyuncu olabilmek adına Mikro ve Zirve Yazılım ile aynı çatı altında bir araya gelerek onların tecrübe ve bilgisini Paraşüt’ün ön muhasebedeki uzmanlığıyla harmanladık. Güçlerimizi birleştirerek çıktığımız bu yolculukta, mali müşavirlerin ihtiyaç duydukları her alanda uçtan uca teknoloji çözümleri sağlamak üzere yanlarındayız. Türkiye genelinde 35 ilde gerçekleştireceğimiz seminerler sayesinde, mali müşavirlerle bir araya gelecek olmaktan dolayı büyük mutluluk duyuyoruz” dedi.

e-Dönüşüm süreçlerinin uygulamalı anlatımını yapacak olan Mali Müşavir Alper Erdem ve Zirve Yazılım Ürünü Yöneticisi Giray Yalçın; muhtasar, SGK birleşmesi anlatımıyla merak edilen soruları yanıtlarken, KOBİ’ler için e-dönüşümü kolaylaştıran ön muhasebe çözümleri Paraşüt ve MikroX hakkında bilgilendirmelerde de bulunacak.

Mikro Yazılım hakkında:





1988 yılında kurulan Mikro Yazılım, her sektördeki küçük, orta ve büyük ölçekli işletmelere özel geliştirdiği kullanımı kolay, kapsamlı ve fonksiyonel ticari yazılımlarla tüm ihtiyaçları karşılayan, ülkemizin köklü, öncü ve yenilikçi yazılım ve servis firmasıdır. Bu alandaki en geniş ürün yelpazesine ve müşteri portföyüne sahip yazılım şirketlerinden biri olan Mikro Yazılım tarafından geliştirilen kapsamlı ve fonksiyonel yazılımlar, müşterilerin ihtiyaçlarına tam uyumlu, kapsamlı, güncel, esnek ve modüler çözümler sunar. Türkiye’nin her noktasında, müşterilerine kesintisiz destek veren Mikro Yazılım, ürün ve hizmetlerini Türkiye’de ve Türkiye sınırlarının ötesinde 105 bini aşkın kayıtlı müşterisiyle buluşturmayı başarmıştır. Mikro Yazılım’ın bilgi birikimi, mühendislik çözümleri ve dinamik yapısı, müşteri odaklı yaklaşımı ile birleşerek, müşteri memnuniyetini önemli bir orana taşımıştır. Mikro Yazılım ürünleri, bugün Türkiye dışındaki pazarlarda da kullanılmaktadır.



Zirve Yazılım hakkında:





1999 yılında şahıs firması olarak kurulan Zirve Yazılım, 2002 yılında limited şirket, 2017 yılında anonim şirket statüsüne geçerek Zirve Bilgi Teknolojileri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi ünvanına sahip olmuştur. Zirve Yazılım’ın stratejisi, kısa sürede ikinci bir işleme gerek kalmadan en kolay şekilde işlemlerinizi yapabileceğiniz yazılımlar geliştirmektir. Zirve yazılım bu gün 40000' i aşkın müşterisi, yurt çapına yayılmış temsilcilikleri ve her geçen gün artan kullanıcılarıyla, kuruluşundan bu güne benzeri görülmemiş bir yükselişle sektörde öncü ve güvenilir firmalar arasında yer almıştır. Müşterilerine daha iyi yazılımlar üretmek için çalışmalarına Ankara Bilkent Cyber Plaza da devam eden Zirve Yazılım, sektöründe müşteri memnuniyetini ve hazırlamış olduğu programların teknolojik imkanlar doğrultusunda profesyonel gelişimini sağlamayı kendisine vizyon ve misyon edinmiştir.

Paraşüt hakkında:





Paraşüt, küçük ve orta ölçekli işletme sahiplerinin finansal operasyonlarını daha verimli yönetebilmesini desteklemek hedefiyle 2013 yılından bu yana web tabanlı fatura ve finansal yönetim hizmeti vermektedir. İşletme sahipleri için finansal kontrol paneli niteliği taşıyan uygulamada fatura ve cari hesap yönetimi, kredi kartı ile online tahsilat gibi temel finansal hizmet ve bilgiler gerçek zamanlı ve kolay, anlaşılır şekilde sunulmaktadır. 2019 yılının Mayıs ayında, Mikro ve Zirve Yazılım ile güçlerini birleştiren Paraşüt; bu işbirliği sayesinde KOBİ’lere kuruldukları ilk günden globalleşme sürecine kadar her aşamada, uçtan uca teknoloji çözümleri içeren ürün ve hizmetler sağlamaktadır. Daha fazla bilgiye Paraşüt’ün kurumsal web sitesi www.parasut.com üzerinden veya 0212 963 00 20’den iletişime geçerek ulaşabilirsiniz.