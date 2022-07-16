Yazılımda geçmeyen moda | Yama

İnsan varoluşıundan beri her zaman daha iyinin arayışında. Hayatı kolaylaştıracak yeni teknolojileri geliştirenler de, ürünlerin yaşam döngüsünü güncellemeler ile arttırmaya çalışıyor. Yazılımda ise, bu durum bazen çok daha zor olabiliyor. Değişen işletim sistemleri ve donanımlar, çıkan güvenlik açıkalrı, rakiplerin ekledikleri yeni özellikler sürekli yeni güncellemeler gerektiriyor. Bu karmaşayı yönetmek ve yazılımların daha iyi çalışması için yapılan yazılım parçacıklarının adı, “yama”.

Türkiye’nin kadim geleneklerinde “yama”nın çok önemli bir yeri var. “Yama” bir kültür olarak, sürdürülebilirliğin simgesi aynı zamanda. Kısıtlı kaynakların doğru kullanımı için bulunan kısa yollardan biri olan “yama”, yakın zamana kadar bir çoğumuzun hayatının vazgeçilmezleri arasındaydı. Sürdürülebilir yaşamın bir moda haline dönüşmesiyle, yakın zamanda giyimden başlayarak bir çok yerde “yama modası”nın örneklerini görüyoruz.

SÜRDÜRÜLEBİLİR TEKNOLOJİ İÇİN YAMA

Teknoloji her ne kadar aygıtlar aracılığıyla kullanılsa da, son kullanıcının teknolojiyi rahat kullanabilmesi yazılımlar aracılığıyla olabiliyor. Bir bölümünün güncellemesi zor olsa da, önemli bir bölümü güncellenerek daha işlevsel olarak kullanılabiliyor. Diğer yandan, teknolojinin önceden görünmeyen açıkları ise, yama adı verilen güncellemeler ile kapatılabiliyor.

Yamalar daha çok güvenlik geliştirme, performans artırma ve özellik eklemek için yapılıyor. Geliştirici ya da kullanıcı bildirimleriyle ortaya çıkan açıkların kapatılması yamaların ana odak noktasını oluşturuyor. Bu nedenle, yama teknolojik ürünlerin sürdürülebilirliğinin vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.

YAMA SEZONU BAŞLADI

Türkiye’nin dijital dönüşüm danışmanı BeyazNet her hafta yayınladığı Siber Güvenlik Gündemi’yle dünyada siber güvenlik ile ilgili açıkları, zafiyetleri, zararlı yazılımları, veri ihlallerini ve teknolojik yeniliklerini listeleyerek ilgilenen herkesle paylaşıyor.

Yamaları vaktinde yayımlamak bir meziyet. Cisco ve Fortinet başta olmak üzere bir çok lider bilişim şirketi güncel yamalarını duyurdu. Cisco, geçtiğimiz hafta, birden fazla ürünü kapsayan 10 güvenlik açığı için yamalar yayınladı. Bu güvenlik açıklarından biri kritik olarak derecelendirildi. Fortinet ise, FortiAnalyzer, FortiClient, FortiDeceptor ve FortiNAC'ı etkileyen dört adet yüksek önemdeki güvenlik açığını kapatacak yamalarını açıkladı.

Sıfır gün kusuruna ilişkin düzeltme yayınlayan Microsoft ise, birden fazla ürün kategorisini kapsayan 84 yeni güvenlik açığını içeren aylık yamasını yayınladı. Yayınlanan güncellemedeki 84 eksiklikten dördü kritik ve 80'i önemli olarak derecelendirildiği açıklandı.

GÜNCELLEME SEÇENEK DEĞİL, MECBURİYET

Yamaların şirketlerin teknolojiden geri kalmaması için önemli olduğunu söyleyen BeyazNet Teknik Hizmetler Direktörü Akgün Yardımcı, şöyle konuştu:

“Her an yeni bir teknoloji üretiliyor. Binlerce, milyonlarca teknolojiye uyum sağlamak için her ay yeni bir teknolojik ürün almamız imkansız. Yamalar sayesinde yeni gelişimler veya açıklar, elimizdeki teknolojik ürünlerin ömrünü uzatıyor. Bizi de yenilikten geri bırakmıyor. Bu nedenle, sürdürülebilir dünya için yamalar çok önemli. Daha da önemlisi, şirketlerin merkezi bir yama yönetim programı uygulayarak, yapılarını güncel tutmaları gerekiyor. Kişisel olarak da kullanıcıların güncellemeleri zamanında yüklemeleri riskleri önlemek ve teknolojinin nimetlerinden faydalanmak açısından olmazsa olmaz.”

TEMMUZ AYINDA GÜVENLİK GÜNCELLEŞTİRMESİ AÇIKLAYAN DİĞER ŞİRKETLER

Microsoft'a ek olarak, aşağıdakiler de dahil olmak üzere çeşitli güvenlik açıklarını gidermek için ayın başından bu yana diğer satıcılar tarafından güvenlik güncelleştirmeleri yayımlandı:

Adobe

AMD

Android

Apache Projects

Cisco

Citrix

Dell

Fortinet

GitLab

Google Chrome

HP

Intel

Lenovo



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