Yeni 5G’li Nokia 8.3 ile 4 Yeni Nokia Telefon Tanıtıldı





Nokia 8.3 5G – Dünyanın ilk küresel, geleceğe hazır 5G akıllı telefonu ve bu yıl sinemalara gelecek No Time to Die filminin mobil yıldızı

Nokia 5.3 – Çok yönlü dörtlü kamera ve çarpıcı İskandinav tasarımıyla tasarım, performans ve görüntüleme ile segmentinin sınırlarını zorluyor

Nokia 1.3 – Etkileyici düşük fiyatının yanı sıra Android 10 (Go edition) ile birlikte daha hızlı, daha güvenli akıllı telefon deneyimi

Nokia 5310 - En yeni Originals üyesi ile asla duraksamayın

İstanbul, 19 Mart 2020 – Nokia telefonların evi HMD Global, bugün üç yeni Nokia akıllı telefonun yanı sıra Originals ailesinin yeni bir üyesini ve özel veri dolaşımı hizmetini tanıttı. Portföye eklenen Nokia 8.3 5G, portföye eklenen ilk 5G Nokia akıllı telefon ve bu modeli yepyeni Nokia 5.3 ve Nokia 1.3 ile birlikte Originals ailesinin en son üyesi Nokia 5310 takip ediyor. Dört yeni cihazın yanı sıra 2020 yılı 2. Çeyreğinde Brezilya’ya açılacağını duyuran HMD Global büyümeye devam ediyor.

HMD Global İcra Kurulu Başkanı Florian Seiche şunları söyledi:

“Tanıttığımız inovasyonlarla birlikte Nokia akıllı telefon deneyiminin her geçen gün daha iyiye gideceğine dair verdiğimiz taahhüdümüzü yerine getirmenin gururunu yaşıyorum. HMD Global için yeni bir döneme başlayarak geleceğe hazır, tamamen küresel bir akıllı telefon ile 5G dünyasına adım atıyoruz.”

HMD Global'in Üst Düzey Ürün Yetkilisi Juho Sarvikas:

“Benzersiz cihazlar sunmak için iş ortaklarımızla birlikte çalışmaktan gurur duyuyoruz. İşte bu nedenle, bu lansmanla birlikte bazı ilkleri duyurmak bize büyük heyecan veriyor. Qualcomm® Snapdragon ™ 765G modüler platformunun yardımıyla, maliyet, kullanılabilirlik ve geleceğe hazır tasarlanan dünyanın ilk gerçek küresel 5G Nokia akıllı telefonunu yarattık. Qualcomm 5G çözümü sadece 40’tan fazla farklı RF bileşeninin tek bir modülde bir arada sunmakla kalmadı, aynı zamanda Nokia 8.3 5G modelinin 600 hmz’den 3,8 GHz’e kadar en çok sayıda 5G Yeni Radyo bandına sahip olmasını da sağladı ve bu da cihazın gerçekten küresel ve geleceğe hazır bir cihaz olduğu anlamına geliyor. Google ile birlikte, etkileyici düzeyde erişilebilir bir Android (Go edition) Nokia 1.3’ü sunmayı başardık ve Camera Go ile birlikte sunulan ve Android 10’u (Go edition) kullanan ilk akıllı telefonu ortaya çıkardık. Yeni Nokia 5.3 dörtlü kamera ve Qualcomm® Snapdragon™ 665 gibi güçlü özellikleri alıyor ve bunları daha da geniş bir hayran kitlesinin kullanımına sunuyor. Ve elbette inanılmaz popüler Originals ailemizi de göz ardı edemeyiz. İşte bu nedenle Nokia 5310’i geri getiriyoruz; bir daha asla duraksamamanız için.”

Nokia 8.3 5G

Dünyanın ilk küresel ve geleceğe hazır 5G Nokia akıllı telefonu olan Nokia 8.3 5G, tüm dünyada operatörlerin kullanıma sunmaya başladıkları bağımsız ve bağımsız olmayan 5G kombinasyonları desteği ile birlikte, birden fazla ve sürekli değişen 5G ağ dağıtımlarını destekleyecek şekilde tasarlandı. Qualcomm® modüler platformunun parçası olarak, Qualcomm® 5G RF Ön Uç modülünü kullanan ilk akıllı telefon olan Nokia 8.3 5G, 40’tan fazla farklı RF bileşenini tek bir modülde bir arada sunuyor ve bu da cihazı sadece küresel bir cihaz değil, aynı zamanda geleceğe ve 5G’deki bir sonraki adıma hazır bir cihaz haline getiriyor.

Nokia 8.3 5G ZEISS lenslere sahip güçlü PureView dörtlü kamera ile birlikte geliyor ve size istediğiniz her anı yakalamanıza olanak tanıyor. ZEISS Cinema çekim ve düzenleme uygulamasını ilk kez sahneye çıkaran ve çok düşük ışıkta bile video çekimi yapma olanağının yanı sıra OZO ses özelliğini de sunan Nokia 8.3 5G sınırlar olmadan yaratıcı olmak isteyenler için ideal bir telefon. Geleceğe hazır 5G için optimize edilen Nokia 8.3 5G, her zaman bir sonraki aşama için hazır olacak ve böylece daha fazla insanın, nereye giderlerse gitsinler, inanılmaz yüksek hızlarda veri akışı ve oyun deneyiminin keyfini çıkarabilecekleri anlamına geliyor.Fin köklerini devam ettiren Nokia 8.3 5G, doğrudan arktik gökyüzünden ilham alarak Kutup Gecesi renginde satışa sunuluyor.

Qualcomm Yönetim Kurulu Başkanı Cristiano Amon şunları söyledi:

“Qualcomm® Snapdragon™ 765G Modüler Platformuyla ticari olarak lanse edilen ilk cihazlardan biri olan yeni 5G cihazlarında HMD Global’e destek vermekten gurur duyuyoruz. Bu platformu 5G deneyimlerinin herkese ulaştırılmasına yardımcı olmak ve müşterilerimize pazara sunma süresi anlamında avantajlar sağlamak için geliştirdik. Bu platform, 5G ile entegre edilmiş dünyanın ilk duyurulan mobil platformu olmasının yanı sıra gelişmiş RF modülü ile gerçek küresel 5G çözümü sunuyor. Bu modüler yaklaşımı kullanan Nokia 5G cihazlar, ince bir tasarım ile tüm gün pil ömrü desteğini bir araya getiren mükemmel cihazlar olacak. Geleceğe baktığımızda, 5G teknolojisi ile yapılabilecekler gerçekten sınırsız… Dolayısıyla, Qualcomm ile HMD’nin 5G çağında birlikte başarabileceklerini düşünmek bizi heyecanlandırıyor.”

Nokia 5.3

Nokia akıllı telefonlara olağanüstü değer katacak bazı ilklere sahip Nokia 5.3 dörtlü kamera, en yeni Qualcomm® Snapdragon™ 665 işlemci ve bu modelde görmeye alışılan iki günlük pil ömrü sunuyori. Yapay Zekâ destekli dörtlü kamera, nerede olursa olsun mükemmel fotoğrafı çekebilmenizi sağlıyor; gece modu sayesinde, ışığın yetersiz olduğu durumlarda bile. Geniş açılı ve makro lensler yakın çekim, geniş çekim ve manzara çekimleri yapmanıza yardımcı oluyor. Geniş 6,55 inçlik ekranıyla , Nokia 5.3 en sevdiğiniz dizilerin keyfini çıkarmanıza ve tüm gün oyun oynamanıza olanak tanıyor. Nokia 5.3 dayanıklı ama çarpıcı bir İskandinav tasarıma sahip, Android™ 10 ile birlikte geliyor ve özel bir düğme aracılığıyla Google Asista'a hızlı erişim olanağı sunuyor.

Nokia 1.3

Nokia 1.3 modern teknolojiyi ve tamamen yeni Android 10 (Go edition) işletim sistemini daha önce hiç olmadığı kadar ulaşılabilir bir fiyata sunuyor. Bir akıllı telefona ilk kez Camera Go uygulamasını, düşük ışıkta Yapay Zeka görüntü füzyon teknolojisini, Gallery Go uygulamasını ve parlak HD+ uçtan uca ekranı getiren Nokia 1.3, ister iç mekan ister parlak dış mekan olsun, tüm detayları görmenizi sağlıyor. Android 10 (Go edition) işletim sistemi ile sunulan ilk akıllı telefon olan Nokia 1.3 daha yüksek hız, daha fazla güvenlik ve sizi eğlendirecek milyonlarca uygulamadan yararlanıyor. Ayrıca sürekli güncel kalan ve Android 11 (Go edition) için hazır olacak cihaz, her geçen gün daha da iyi olmaya devam edecek bir deneyim sunuyor.

Nokia 5310

Orijinal Nokia 5310 Xpress Music’in yeniden tasarlanmış hali Nokia 5310 ile birlikte bir MP3 çalari ve FM radyo geliyor. Ayrıca ön yüzde en sevdiğiniz şarkıların hareket halinde yanınızda olmasını sağlayan iki güçlü hoparlör yer alıyor. Nokia 5310 klasik tasarıma, çekici ve yepyeni bir boyut getirerek buna bir de günlerce bağlantıda kalmanızı sağlayan dayanıklı bir pil ekliyor.

No Time to Die

Kasım ayında gösterime girmesine yakın lansmanı yapılacak ‘İhtiyaç Duyacağınız Tek Cihaz’ başlıklı küresel kampanyada, Lashana Lynch’in canlandırdığı çığır açan yeni 00 ajanı Nomi yer alıyor. Bu kampanya sinema, dijital kanallar, sosyal medya, dış mekan ve perakende reklamlarıyla 80 ülkede izleyicilerle buluşacak.

Her Nokia telefon güven ve güvenlik temeli üzerine, ikonik ve kaliteli tasarım düşünülerek ve en son teknolojiyi herkes için erişilebilir kılma hedefiyle üretiliyor. Temiz, güvenli ve güncel Android sunma konusunda başarılı bir geçmişe sahip Nokia akıllı telefonlar gerçekten de zaman içerisinde daha da iyi bir hale geldi ve ister yeni bir 00 ajanı, ister bir kullanıcı olun, ihtiyacınız olacak tek cihaz.