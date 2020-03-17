Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 11°
açık
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
109166
ALTIN
273.307
DOLAR
5.8079
STERLİN
7.6342
EURO
6.4320

Yeni Doom Eternal, 20 Mart’ta Playstore’da

Türkiye’yi yenilikçi teknolojiler ile buluşturan Türk Telekom, yaşı ve ruhuyla genç olanların nabzını dijital oyun platformu Playstore ile tutuyor.

17 Mart 2020 Salı 12:49
Yeni Doom Eternal, 20 Mart’ta Playstore’da

Yeni Doom Eternal, 20 Mart’ta Playstore’da

Türkiye’yi yenilikçi teknolojiler ile buluşturan Türk Telekom, yaşı ve ruhuyla genç olanların nabzını dijital oyun platformu Playstore ile tutuyor. Büyük ilgi gören FPS korku-aksiyon serisinin finali olan ‘Doom Eternal’, Playstore’da satışa sunuluyor. 20 Mart’ta yayınlanacak devam oyununda, Mars’ta yaratıklarla başlayan savaş bu defa dünyada yaşanıyor.

Türkiye’nin en yüksek teknoloji yatırımını yapan Türk Telekom, farklı müşteri ihtiyaçlarına yönelik geniş ürün yelpazesiyle en iyi müşteri deneyimi sunmayı hedefliyor. Bu doğrultuda Türk Telekom, Türkiye’nin dijital oyun platformu Playstore’da ön sipariş ile satışa çıkan ‘Doom Eternal’ın yeniliklerini oyun severlerle buluşturuyor.

PC ve Mac platformları için 3 binden fazla oyunun, Free to Play paketleri, PlayStation 4 oyunları ile oyuncu ekipmanlarının satışa sunulduğu Playstore’da; FPS (Birinci Şahıs Nişancı) serisi ‘Doom’, şimdi yeryüzüne taşınıyor.

2151 yılında Dünya gezegeni

ABD’li oyun firması id Software’in, id Tech 6 grafik motoru kullanarak geliştirdiği ‘Doom’, Bethesda Softworks tarafından Mayıs 2016’da yayınlanmıştı. ‘Doom Eternal’da ise aksiyon kaldığı yerden devam ediyor. Mars’ta açılan boyut kapılarından fırlayan yaratıklara kök söktüren Doomguy karakteri, 2151 yılında Dünya’yı ateşlerle kaplayan bu yaratıklarla savaşıyor.

Doom Eternal, iki yıl önce E3 Fuarı’nda duyurulduğu günden bu yana oyuncular tarafından heyecanla bekleniyor. Doom Eternal’daki Praetor Suit, Alev Topu ve DOOM Blade gibi yeni silahlar ve silah eklentilerinin yanı sıra, Double Dash gibi yetenekler oyuncuları her zamankinden daha hızlı, güçlü ve becerikli kılacak. Çok sayıda yeni düşman ve 2v1 çok oyunculu BATTLEMODE ile zorlu bir oyun deneyimi oyuncuları bekliyor.

Playstore’dan ön sipariş verenler, ilk defa modern platformlara çıkışını yapacak DOOM 64 dijital sürümüne ve oyun içi görünümler sağlayan Rip and Tear Paketi’ne sahip olacak. Türk Telekom’un evde internet müşterileri internet faturasına ek 12 aya varan taksit seçeneğiyle; Türk Telekom müşterisi olmayan oyun severler ise kredi kartı veya mobil ödeme seçeneğiyle oyunu satın alabilecekler. Oyuncularla 20 Mart’ta buluşacak olan Doom Eternal’ın, Playstore ön sipariş fiyatı 178 TL olarak belirlendi.

FPS türünün ilki kabul ediliyor

FPS türünün öncüleri arasında yer alan ‘Doom’un ilk oyunu 1993 yılında yayınlandı ve devam yapımlarıyla satış rekorları kırdı. Zaman içinde geliştirilen grafikler, uzayan oyun süresi ve yenilenen müziklerin yanı sıra karaktere ve oyun içi silahlara eklenen yeni özelliklerle Doom serisi başka bir yöne evrildi.

Türkiye oyun bilgisayarı pazarına büyük yatırım | Game Garaj
Türkiye oyun bilgisayarı pazarına büyük yatırım | Game Garaj
Yılın ilk Hyper Jam maratonu 3 Ocak’ta Women in Games işbirliğiyle
Yılın ilk Hyper Jam maratonu 3 Ocak’ta Women in Games işbirliğiyle
Riot Games Türkiye açıkladı Galatasaray Espor'a katılacak mı?
Riot Games Türkiye açıkladı Galatasaray Espor'a katılacak mı?
MasterGames 2018 turnuaları için kayıtlar başladı
MasterGames 2018 turnuaları için kayıtlar başladı
Vodafone Freezone'dan yeni Gamer paketleri 
Vodafone Freezone'dan yeni Gamer paketleri 
CNR Games Week'ten üniversite teknoloji projelerine tam destek
CNR Games Week'ten üniversite teknoloji projelerine tam destek
Son Güncelleme: 17.03.2020 13:52
Anahtar Kelimeler:
Doom Eternal GameDoomDoom Eternal
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Canon EOS R5, yeni güncellemelerle imkansızı başarıyor
Canon EOS R5, yeni güncellemelerle imkansızı başarıyor
Türkiye’nin en köklü iki kuruluşu bilişim için buluştu
Türkiye’nin en köklü iki kuruluşu bilişim için buluştu
Adidas, Google ve EA Sports FIFA Mobil sanal performansı birleştiriyor
Adidas, Google ve EA Sports FIFA Mobil sanal performansı birleştiriyor
Bilgisayarınız 2020 yılına ayak uyduracak
Bilgisayarınız 2020 yılına ayak uyduracak
Cep telefonlarında sim kartsız dönem başlıyor
Cep telefonlarında sim kartsız dönem başlıyor
Gençler için teknoloji şenliği başlıyor 
Gençler için teknoloji şenliği başlıyor 
Telefonunuz sizi dinliyor mu?
Telefonunuz sizi dinliyor mu?
Cisco’dan, dijital konferans teknolojisine yapay zekâ dokunuşu
Cisco’dan, dijital konferans teknolojisine yapay zekâ dokunuşu
DJI o-dronlar Koronavirüs’le savaşıyor
DJI o-dronlar Koronavirüs’le savaşıyor
Eufy Akıllı Tartı’nın özellikleri | Eufy Akıllı Tartı sağlık çizelgesi tutuyor
Eufy Akıllı Tartı’nın özellikleri | Eufy Akıllı Tartı sağlık çizelgesi tutuyor

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim