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Yeni İpad Pro tanıtıldı

Apple yeni İpad Pro'yu sessiz sedasız tanıttı.

19 Mart 2020 Perşembe 15:42
Yeni İpad Pro tanıtıldı

Yeni İpad Pro tanıtıldı. 

   Apple yeni İpad Pro'yu sessiz sedasız tanıttı.Apple uzun bir süredir beklenen yeni iPad modellerini sessiz sedasız tanıttı. Hatta tanıtmakla da kalmayıp satışa sunduTablet pazarı iyiden iyiye daralmasına rağmen, Apple yeni tabletler tanıtmaktan vazgeçmiyor. Bir süredir Apple’ın yeni iPad Pro modelleri üzerinde çalıştığı zaten biliniyordu. Cupertino merkezli şirket sürpriz yaparak sessiz sedasız bir şekilde yeni iPad modellerini tanıttı.

iPad Pro 2020 sessiz sedasız tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

   Apple’ın yeni iPad modelleri iki farklı ekran boyutuyla geliyor. 11 inç ve 12.9 inç. 11 inçlik ekrana sahip modelde 2388 x 1668, 12.9 inçlik modelde ise 2732 x 2048 piksel çözünürlükte göz kamaştıran bir ekran yer alıyor.Her iki model de Apple’ın geliştirdiği A12Z Bionic yonga setinden güç alıyor. Bu yonga setlerinin iPhone 12 modellerinde kullanılan yongalardan çok daha güçlü olduğunu da belirtmemiz gerekiyor. Hatta Apple’a göre iPad Pro 2020 modelleri pek çok PCmodelinden çok daha güçlü.A12Z Bionic içerisinde 8 çekirdekli bir GPU barındırıyor. Bu sayede tablet üzerinden 3D modellemeler içeren uygulamaları kullanmak çok daha kolay hale getirilmiş.iPadOS ile gelen iki tablet de Apple’ın yeni klavyesini destekliyor. Bu klavye üzerinde aynı Macbook modellerinde olduğu gibi Touchpad ile geliyor. Açıkçası bu sayede yeni iPad modellerinin ince bir Mac modelini anımsattığını söylemek yanlış olmaz.Tabletlerin arka yüzüne geçtiğimizde ise 3 kamera görünümlü 2 ana kameraya sahip bir modülle karşılaşıyoruz. Burada 12MP’lik geniş açılı ana kameraya ultra geniş açılı 10 MP’lik kamera eşlik ediyor. Ön yüzde ise 7MP’lik FaceTime görüşmeleri yapabileceğiniz bir kamera yer alıyor.

  Ülkemizde de listelenen iPad Pro modellerinin fiyatları ise her zamanki gibi cep yakıyor. 11 inçlik iPad Pro 2020 fiyatı 6.399 TL olarak belirlenirken, 12.9 inçlik modelin fiyatı ise 7.999 TL olarak etiketlendirilmiş.

(Teknolojioku)

Son Güncelleme: 19.03.2020 15:49
Anahtar Kelimeler:
Appleİpad Pro
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