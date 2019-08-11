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Yeni nesil silahlar için seri üretim anlaşması

Türkiye ile Ukrayna arasında yüksek teknoloji savunma sanayi geliştirme ve seri üretim konusunda dev iş birliği anlaşması imzalandı. 

Yeni nesil silahlar için seri üretim anlaşması

Türkiye ile Ukrayna arasında yüksek teknoloji savunma sanayi geliştirme ve seri üretim konusunda dev iş birliği anlaşması imzalandı. 

11 Ağustos 2019 Pazar 18:16
Yeni nesil silahlar için seri üretim anlaşması

Yeni nesil silahlar için seri üretim anlaşması



Türkiye yeni nesil silahların geliştirilmesi ve seri üretimi için birikimini ilk kez ikinci bir devletle paylaşıyor. Türkiye ve Ukrayna karşılıklı teknoloji transferini de içeren anlaşmayı Türk Baykar Savunma Şirketi ile Ukrayna Ukrspetskport şirketi arasında imzalandı.
İki ülke savunma şirketleri uzay sistemlerinin geliştirilmesi, yüksek hassasiyetli ve stratejik silahların seri üretimi, hava ve uzay sanayi konusunda yeni ürünlerin tasarım, geliştirme ve seri üretimi de dahil geniş bir yelpazede işbirliği yapacak olan iki şirket ortak girişimine devlet desteği veriliyor.  

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin Türkiye ziyareti sırasında ziyaret ettiği Baykar tesislerinden etkilendiği açıklanmıştı. 
Baykar, Ukrayna ordusunun acil ihtiyaç duyduğu insansız hava aracını ihraç eden ilk yabancı şirket ünvanını taşıyor. 

Ukrayna devlet silah ticaret şirketi Ukrspetseskport ve Türk Baykar savunma şirketi, yüksek hassasiyetli silah ve hava-uzay teknolojisine yönelik ortak şirket kurdu.

Ukrayna Ulusal Savunma ve Güvenlik Komitesi’nin açıklamasına göre, devlet savunma şirketi Ukroboronprom’a bağlı Ukrspetskport şirketi ile Baykar savunma şirketi yüksek hassasiyetli silah ve hava-uzay teknolojisine yönelik ortak şirket kurdu.

Kurulan şirketin amacının seri silah üretiminde işbirliği yapılması olduğu kaydedilen açıklamada “Bu, silah alım-satımına yönelik klasik sözleşmelerden uzaklaşılıp işbirliğinde özellikle yeni bir seviyeye geçilmesini, Türkiye ve Ukrayna’daki savunma teknolojilerinde sinerji ve ileri düzey gelişmelerin birleştirilmesini sağlayacak” ifadeleri kullanıldı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Türkiye’yi Donbass’taki altyapıların yeniden inşasına katılmaya davet etmişti.

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