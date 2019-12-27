Yeni yıla yeni kahve makinaları Fakir'den



Yeni yıla girerken misafirlerinizin ya da sevdiklerinizin damaklarında iz bırakacak aromalı kahveler yapmayı sağlayan profesyonel kahve makineleri güzel bir hediye alternatifi oluşturuyor.

Yeni yılda sevdiklerime ne hediye alsam telaşına düşenler için kahve makineleri iyi bir alternatif oluşturuyor. Dünyaca ünlü leziz kahveleri, profesyonel kahve makineleri ile evde yapmak artık çok kolay. Fakir Hausgeräte’nin “Profi Kahve Makineleri”, filtre kahveden Türk kahvesine, americanodan latteye, espressodan cappuccinoya birbirinden ünlü kahveleri evinize getiriyor.

Filtre Kahve Ustası

1500 Watt gücündeki Fakir Aroma Master, 1000 ml su haznesi kapasitesi ve 750 ml kahve karafı ile doyasıya filtre kahve keyfi sunuyor. Filtre kahve tutkunlarının gözdesi olacak ürün, sprial döngü ile yavaş demleme özelliği sayesinde kahvenizin tam kıvamda ve aromalı olmasını sağlıyor. Manuel mod özelliği ile kişiye özel kahve hazırlama imkanı verirken auto mod ile tek tuşla pratik olarak filtre kahve yapma imkanı veriyor. Ayrıca ayarlanabilir kahve/su oranı ve ayarlanabilir sıcaklık ayarı özellikleri de bulunuyor. Ürünün yıkanabilir 60° paslanmaz çelik kahve filtresi kolayca temizlenebiliyor.

Evinizdeki Barista

1350W gücündeki Fakir Babila Kahve Makinesi, tek tuşla espresso, cappuccino ve latte hazırlayabiliyor. Ayrıca aynı anda 2 fincan espresso yapma özelliği de bulunuyor. Çıkarılabilir 1,8 litre kapasiteli su haznesi bulunan ürün uyku modu ile enerji tasarrufu sağlamanıza da imkan veriyor. Fakir Babila, tam otomatik süt köpürtme sistemine sahip ve sıcak süt hazırlama, süt köpüğü yoğunluğu ayarlama olanağı sağlıyor. Buzdolabına kolayca sığması için tasarlanmış 500ml kapasiteli çıkarılabilir süt haznesi bulunuyor. Paslanmaz çelik kaplamalı şık tasarımlı Babila’nın fincan ısıtma katı, kahvelerinizin istediğiniz sıcaklıkta olması için tasarlandı. Büyük boy, küçük boy, E.S.E. pod kahve filtresi seçeneği ve büyük-küçük boy kahve seçimi ile doyasıya kahve keyfi sunuyor.

Farklı Yoğunluklarda Kahve Lezzeti

Kahveseverlerin vazgeçilmezi olacak Fakir Coffee Rest, aroma fonksiyonu sayesinde farklı yoğunluklarda kahve lezzeti deneyimleme imkanı veriyor. 1.25 litre kapasiteli ürün, 10-12 fincan kahve hazırlayabilme kapasitesine sahip. Ayrıca zaman ayarlama fonksiyonu ile istenilen zamanda kahve içebilmeyi sağlıyor. Çıkarılabilir ve yıkanabilir filtre sepetiyle de kolayca temizlenebiliyor. LED göstergeli dijital ekranı ile kullanımı pratik olan Coffee Rest, 40 dakika boyunca sıcak tutma fonksiyonuyla mis gibi sıcacık kahveleri keyifle yudumlamanızı sağlıyor.

Dört Dörtlük Kahve Keyfi

Profesyonel Türk kahvesi makinesi Kaave Dual Pro, çok sayıda kahveyi tek seferde yapabilmesiyle özellikle kahve sever geniş aileler, kalabalık misafir grupları ve işletmeler için pratiklik sağlıyor. Çift hazneli olarak üretilen Kaave Dual Pro, tek tuşla 8 fincan kahveyi aynı anda yapabiliyor. Tekli 735 W, çift olarak ise 1470 W ısıtıcı gücüne sahip olan makine, kullanıcılarına tam kıvamında ve lezzetinde Türk kahveleri sunmak için tasarlandı. 2,3 litre kapasiteli, sökülebilir su tankı bulunan makine, uzun soluklu kullanımlarda hiçbir aksaklık yaşatmıyor. Ayrıca kendinden su alma özelliği sayesinde belirtilen fincan kadar suyu haznesinden kendisi alarak, sürekli su doldurma zahmetini ortadan kaldırıyor. Hafızasında üç farklı fincan boyutu ile sunulan cihaz, seçilen fincan boyutu kadar suyu haznesinden alabiliyor. Kaave Dual Pro, cezvede pişirme tekniği esas alınarak ve taşmayı önleyen patentli Limunasense teknolojisi ile tasarlandı. Ergonomik cezve ağzı sayesinde her fincana eşit köpük dağıtabilen makine, bol köpüklü ve aromalı Türk kahveleri yapmaya olanak veriyor.

Yüksek Teknolojiden Süzülen Geleneksel Lezzet

Fakir Hausgeräte, kendinden otomatik su alma sistemine sahip yeni ürünü Kaave Uno Pro ile dostlukların sembolü ve sohbetlerin vazgeçilmezi Türk kahvesini, üstün teknolojisinden süzerek damaklarınıza taşıyor. Kaave Uno Pro, 1 litre kapasiteli çıkartılabilir ve kolayca temizlenebilir su tankından suyu kendisi alarak, sizi su koyma zahmetinden kurtarıyor. Küçük, orta, büyük fincan boyutu hafızası sayesinde, seçilen fincan boyutu kadar suyu hazneden aldığı için kahvenizin lezzeti ve kıvamı bozulmuyor. Tek seferde 4 fincan kahve kapasitesiyle size ve misafirlerinize doyasıya, mis gibi aromalı kahve keyfi sunuyor. Kaave Uno Pro, cezvede pişirme tekniği esas alınarak ve taşmayı önleyen Fakir’in patentli Limunasense teknolojisi ile tasarlandı. LED ışıklı kontrol paneli kullanım kolaylığı sağlarken kahve yapmayı oldukça pratik hale getiriyor. Her işlemde ışıklı ve sesli uyarı veren cihaz, susuz çalışmaya karşı koruma sistemiyle olabilecek olumsuz durumlara karşı güven veriyor.

Kahve Öğütücü ve Süt Köpürtücü ile Barista İşi Kahveler

Fakir Huasgeräte’nin Profi Kahve Makineleri’nin yanı sıra kahve tutkunları için yardımcı ekipmanları da bulunuyor. Signature kahve öğütme makinesi kalından inceye 17 farklı kalınlıkta kahve öğütebiliyor. Özel paslanmaz çelik öğütücü diskleri bulunan ürün, 2-10 fincan aralığında ayarlanabilir kahve porsiyon miktarı yapabiliyor.

Fakir Milky Art süt köpürtücü ve ısıtıcı ile latte, macchiato ve cappuccino için ideal köpüğü hazırlamak çok kolay. 65 + ve - 5 derecede süt ısıtma fonksiyonu bulunan ürün,soğuk ve sıcak sütten süt köpüğü hazırlama fonksiyonuna sahip. Milky Art, sıcak çikolata hazırlayabilme özelliğinin yanı sıra hazır toz bebek maması karışımlarını da sıcak çikolata kıvamında hazırlayabiliyor.