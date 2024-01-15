

Yeni yılda mobil cihazlarda ve bilgisayar şifrelerini yenileyin



Mavi Pazartesi yılın en üzücü günü olarak kabul ediliyor. Ocak ayının üçüncü Pazartesi gününe denk gelen Mavi Pazartesi; hava durumu, mevcut borçlar ve işteki düşük motivasyon gibi çeşitli faktörlerin birleşiminin bir sonucu olarak ortaya çıkıyor.

Beklenen yeni yıl gerçekten yeni bir şey getirmediğinde, tatilden sonra yapılmasına karar verilenlerin tatil öncesinden daha kolay olmadığı gerçeği insanın yüzüne çarptığında, bazıları kendilerini kötü hissedebiliyor. Böyle durumlarda basit ve gerçekçi şeylere odaklanmak, mesela yeni yılda şifrelerinizi güvende tutmak gibi faydalı alışkanlıklar edinmek fayda sağlayabiliyor. Bu olumlu yöndeki ufak değişiklik, yeni yılın para veya kişisel veri kaybı gibi zararlara neden olmasının önüne geçebiliyor.

Bu nedenle Kaspersky uzmanları, kullanıcıların parolalarla olan ilişkilerini nasıl yönetebilecekleri ve benimseyebilecekleri konusunda birkaç basit ipucunu bir araya getirdi:

Paroladaki "1234" ve "admin" gibi kombinasyonları ortadan kaldırın

Bu tür parolalar kullanım açısından kullanışlı ve basit olsa da, ne yazık ki saldırganlar tarafından kolayca tahmin edilmeye de uygundur. Bu tarz şifreler olası karakter kombinasyonlarını sıralayan algoritmalar tarafından kolayca tahmin edilebilir. Kişisel bilgilerinizi korumak için hem büyük hem küçük harflerin yanı sıra çeşitli semboller, sayılar ve harflerden oluşan daha karmaşık ve benzersiz parolalar kullanmak daha güvenlidir.

Kişisel bilgilerinizi parolaların dışında tutun

En güvenli uygulama, her bir hesap için benzersiz parolalar kullanmaktır

Doğum tarihinin, evlilik yıldönümü, evin olduğu sokağın veya ikamet edilen şehir adının parolalarda kullanılması, saldırganlar açısından parolayı daha kolay bir hedef haline getirir. Parola hesap sahibi hakkında, özellikle de herkese açık olan kişisel bilgileri içermemelidir. Bunun yerine anlamlı kelime ve ifadeler içermeyen rastgele kelime ve harf kombinasyonları kullanmak daha iyidir. Güçlü parolaların nasıl oluşturulacağına dair çeşitli yöntemler vardır. Örneğin, kullanıcılar çağrışımsal yöntemleri veya emoji gibi yaklaşımları seçebilirler.

Bundan önceki ipuçlarını takip etmek bir hesabı ele geçirilmeye karşı korumasa dahi, bu kuralı uygulamak en azından talihsizliğin büyümesinin önüne geçecektir. Parolalarda kullanılacak harflerin, sayıların ve sembollerin sıralaması her hesap için benzersiz olmalıdır. Böylece en kötü durumda bile kullanıcının tüm bilgileri bilgisayar korsanlarının eline geçmeyecektir.

Şifreler için ilişkilendirme yöntemi, faydalı ve güvenli bir uygulama olabilir

Bu yöntem, parola belirlerken kişisel olarak önemli olan olaylar, yerler veya kişilerle ilişkili birkaç kelime veya kelime öbeği seçmeyi içerir. Daha sonra bu kelimeler veya ifadeler bir araya getirilerek hatırlanması kolay ancak seçilmesi zor benzersiz bir şifre oluşturulur. İfadenin yalnızca kullanıcı için anlamlı olması, "Iloveyou" gibi yaygın ifadeler içermemesi önemlidir.

Şifre yöneticisi kurmaktan çekinmeyin

Tüm hesaplar için yalnızca "password123" gibi bir parola kullanmak ve bunu yıllarca değiştirmemek göze çok cazip görünebilir. Gerçekten de düzinelerce hesap için benzersiz ve karmaşık bir parola bulmak göz korkutucu bir süreçtir. Bu işi güvenilir bir parola yöneticisine devredilebilirsiniz. Bu tür uygulamalar yalnızca güçlü parolalar oluşturmakla kalmaz, aynı zamanda bunları ve tıbbi bilgiler, finansal veriler gibi diğer hassas verileri her bir cihazınızda güvenli bir şekilde saklamanıza yardımcı olur.

Kaspersky hakkında

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