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Yerli İHA'lar İTÜ'de geliştirilen yapay zekâ ile akıllanıyor

İTÜ Havacılık ve Uzay Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde gerçekleştirilen çalışmalarda, insansız hava araçları yapay zekâ teknolojileriyle donatıldı.

13 Mayıs 2020 Çarşamba 12:31
Yerli İHA'lar İTÜ'de geliştirilen yapay zekâ ile akıllanıyor

Yerli İHA'lar İTÜ'de geliştirilen yapay zekâ ile akıllanıyor


İstanbul Teknik Üniversitesi Uçak Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Emre Koyuncu: “Yapay zekâyı İHA’lar üzerinde çalıştırarak, onları otonom bir şekilde engellerden kaçabilme, bir orman alanında uçabilme, bir mağaraya girip çıkabilme gibi agresif kontrol yöntemleriyle donattık.”

İstanbul Teknik Üniversitesi Uçak Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Emre Koyuncu, askeri amaçlı kullanımların yanı sıra posta dağıtım sektöründe veya eğlence için kullanılan İnsansız Hava Araçlarına (İHA) yönelik yapay zekâ çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi. İTÜ Havacılık ve Uzay Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde gerçekleştirilen çalışmalarda, küçük boyutlu İHA’larda bulunan mikro işlemciler üzerinde yapay zekâyı çalıştırdıklarını belirten Koyuncu, karmaşık algoritmaların artık uygulanabilir olduğunu ifade etti. Koyuncu, “Yapay zekâyı İHA’lar üzerinde çalıştırarak, onları otonom bir şekilde engellerden kaçabilme, bir orman alanında uçabilme, bir mağaraya girip çıkabilme gibi agresif kontrol yöntemleriyle donattık” dedi.

“OTONOM İHA’LARI GELİŞTİRMEK İÇİN ÇALIŞIYORUZ”

Geliştirdikleri, Yapay Zekayı Kullanan Agresif Dronelar (İHAlar) Projesi hakkında bilgi veren Dr. Koyuncu, hâli hazırda mevcut İHA’ların bir pilot kontrolünde çalıştığını ve otonom teknolojilerin gelişimiyle birlikte, İHA’ların da otonom hâle gelebildiğini dile getirdi.Dr. Koyuncu, kendi projelerinde de sürücüsüz teknolojilere ağırlık verdiklerini belirterek şöyle konuştu: “Projemizde Derin Pekiştirmeli Öğrenme sistemini kullanıyoruz. Araçlarımızı, laboratuvar ortamında eğitip daha sonra gerçek dünyada da öğrenmenin devamlılığı, tecrübe aktarımının sürekli olması, havacılığa yönelik insansız hava araçları, kokpit içerisinde pilotun karar verme sistemleri gibi pek çok konuda çalışmalar yürütüyoruz.”

PROJE DÜNYANIN EN BÜYÜK ROBOTİK KONFERASINDA

Projenin dünyanın en büyük robotik konferansı olan IROS 2020’ye sunulacağını belirten Dr. Koyuncu, geliştirdikleri diğer projeler ve yaptıkları çalışmalar hakkında şunları kaydetti:

“İTÜ’de Avrupa hava sahasının bütün modelini ve simülasyonunu çalışıyoruz. Partnerlerimiz ise iklimsel değişikliği ile ilgili olarak operasyonlarda neyin değiştiğine odaklanacaklar. Bütün bu sistemin simülasyonunu, analizini ve optimizasyonunu burada İTÜ’de gerçekleştireceğiz. Bu çalışmalarımızla birlikte özellikle hava sahalarımızın değerlendirilmesi, analiz edilmesi, operasyonların optimizasyonunun yapılması gibi alanlarda da araştırmalarımız var. Merkezimizde havacılığa yönelik yapay zekâ, güdüm, navigasyon, kontrol, insansız hava aracı teknolojileri, hava trafik kontrol yönetim sistemleri, pilot karar destek sistemleri, malzeme tarafında da yenilikçi kompozit sistemler, giyilebilir sistemler üzerine ileri teknoloji çalışmalarımız mevcut.”

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İTÜİHAYapay Zeka
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