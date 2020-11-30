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Yılın en kötü parolaları | 123456 hiç değişmedi

Bilgisayar korsanlarının iştahını kabartan kolay şifreler siber güvenlik şirketi uzmanlarına yıllardır saç-baş yolduruyor. 2020 yılında hala 123456 şifresini kullananlar çoğunlukta

30 Kasım 2020 Pazartesi 10:34
Yılın en kötü parolaları | 123456 hiç değişmedi

2020’nin en yaygın kullanılan parolası:  123456

Parolalar, siber güvenlikteki en temel korunma önlemlerinin başında geliyor. Ancak bilgisayar, tablet ve telefon kullanıcılarının bu konudaki karnesi ne yazık ki iyileşme göstermiyor. Daha önceki yıllarda olduğu gibi 2020’de de yine en çok kullanılan parola “123456” sayı dizini oldu. Siber güvenlik kuruluşu ESET, en yaygın parolaları aktardı, daha güçlü parolalar için öneriler paylaştı.

En sık kullanılan parolalarla ilgili yıllık özetlere bakıldığında çoğunlukla güvenliğin değil, kolaylığın ön planda tutulduğu hemen dikkat çekiyor. Ancak bu durum dijital hesapların ve verilerin çalınma tehlikesiyle karşı karşıya bırakılmasını beraberinde getiriyor.

Parola yönetim hizmetleri sunan Nordpass’ın global düzeyde gerçekleştirdiği araştırması da bu durumu doğruluyor. Siber güvenlik kuruluşu ESET’in paylaştığı bilgiye göre Nordpass, 2020 yılında internette en yaygın olarak kulanılan 200 parolayı açıkladı. Görülen o ki, kolay tahmin edilebilir çeşitli sayı kombinasyonları her zamanki gibi yine popüler.

123456 birinci sırada

En kötü on paroladan yedisi çeşitli sayı kombinasyonlarından oluşuyor. “123456” birinci sırada, “123456789” ise ikinci sırada yer alıyor. “12345678” ise beşinci sırada yer alıyor. Üçüncü sırada “picture1” ve dördüncü sırada da “password” kelimeleri geliyor.

Bu parolalar bir saniyeden kısa sürede kırılabilir

Basit parolaların oluşturduğu risk ise endişe verici: En yaygın beş parola 4,5 milyon kullanıcı tarafından kullanılıyor ve bu da 38 milyondan fazla veri ihlalini açıklıyor. Ayrıca “picture1” dışındaki tüm bu parolalar bir saniyeden kısa bir sürede kırılabilir.

İşte yılın en kötü 10 parolası:

1. 123456

2. 123456789

3. picture1

4. password

5. 12345678

6. 111111

7. 123123

8. 12345

9. 1234567890

10. senha (Portekizce’de parola anlamına geliyor)

Benim parolam da listede! Ne yapmalıyım?

Listede yer alanlardan biri de sizin parolanız ise, hesaplarınızı güvende tutmak için derhal değiştirmelisiniz. Ayrı ayrı tüm online hesaplarınız için benzeri olmayan bir metin dizisi belirleyin; doğru oluşturursanız parolanızı kırmak oldukça zor hale gelir. Bunu yaparken geçmişte kullandığınız parolaları tekrar kullanmaktan kaçının.

Parola yöneticileri, kolaylık ve güven sunar

Parola sorunu için pratik ve tutarlı bir çözüm arıyorsanız, parola yöneticisi işinize yarayabilir. Çoğu saygın güvenlik ürününün parola yönetimi konusunda önerileri bulunuyor. Örneğin ESET Smart Security Premium güvenlik yazılımında yer alan parola yöneticisi (password manager), tek bir şifreyle tüm hesaplarınıza güvenle ulaşmanızı sağlıyor. Ayrıca mümkün olan tüm hizmetlerde çok faktörlü kimlik doğrulamasını etkinleştirmelisiniz. Bu şekilde, kullanıcı bilgileri yanlış kişiler tarafından ele geçirilse bile, hesaba giriş yapmaları imkanlı olmayacaktır.

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Son Güncelleme: 30.11.2020 11:13
Anahtar Kelimeler:
ParolaşifrePasword
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