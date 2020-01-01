Yılın ilk Hyper Jam maratonu 3 Ocak’ta Women in Games işbirliğiyle

Netmarble EMEA ve Women in Games işbirliği ile düzenlenen 2020 yılının ilk Hyper Jam etkinliğini sadece kadın oyun geliştiricilere özel düzenliyor ve tüm amatör ve profesyonel kadın oyun geliştiricilerini 48 saat sürecek bir hyper-casual oyun yaratma maratonuna davet ediyor. 3 – 5 Ocak 2020 tarihlerinde İstanbul’da düzenlenecek Hyper Jam’e başvurular başladı.

Netmarble EMEA ve Women in Games tarafından, Pepapp ve Red Bull’un desteğiyle düzenlenen Hyper Jam 2020, sadece kadın oyun geliştiricilerin katılımına açık olarak gerçekleşecek. Yılın ilk Hyper Jam etkinliğinde amatör ve profesyonel kadın oyun geliştiriciler, ekiplerini kurup hyper-casual türünde kendi oyunlarını kodlayacağı 48 saatlik bir maratona davet ediliyor. Netmarble EMEA İstanbul ofisinde gerçekleşecek etkinlik 03 Ocak Cuma günü saat 19.00’da başlayıp 05 Ocak Pazar günü 19.00’a kadar sürecek.

Ekibini kur, oyununu geliştir

Hyper Jam etkinliğinde katılımcılar, öncelikle kendilerini tanıtıp projelerini gerçekleştirecek ekibi kuracak. Ardından verilecek temaya göre ekipler, bu temayla ilgili bir hyper-casual oyun geliştirmeye çalışacak. Hyper-casual oyunlar hızlıca başlatılıp kolayca oynanabilen, basit bir oyun mekanizmasına sahip oyunlar olarak tanımlanıyor. Cuma günü saat 19.00’da başlayacak oyun geliştirme süreci, Pazar günü saat 19.00’da sona erecek. Etkinliğin sonunda ekipler, oyun projelerini diğer katılımcılara ve Netmarble’ın profesyonel mentorlarına sunacak.

Kadın oyun geliştiriciler için fırsat

Netmarble EMEA Yönetim Kurulu Başkanı Barış Özistek, “Hyper Jam etkinliği de Türkiye’nin oyun ekosistemine katkıda bulunacak yeni oyunlar ve oyun geliştiricilerin keşfedilmesi adına çok önemli bir fırsat sunuyor. Yılın ilk Hyper Jam etkinliğini de Women in Games ile işbirliği içinde sadece kadın oyun geliştiricilere açık olarak düzenliyoruz. Kadınların özellikle sektöre katma değer kattığını düşünüyor; yazılım ve oyun dünyasında çok daha fazla rol almalarını biz de Netmarble EMEA olarak teşvik ediyoruz. Bu doğrultuda işe alımlarımızda da kadınlara daha çok şans veriyoruz, çünkü kadınların vizyonuna ve bakış açısına her alanda ihtiyacımız var” dedi.

Hyper Jam’e katılmak isteyen oyun geliştiriciler başvurularını: https://hyperjam.netmarbleemea.com/event/hyperjam20-women-in-games-x-netmarble-emea/ adresi üzerinden yapabilir.

Hyper Jam ile ilgili daha fazla bilgi için: https://hyperjam.netmarbleemea.com/ adresini ziyaret edebilirsiniz.



Netmarble Corporation Hakkında

Netmarble Corp. muhteşem bir mobil oyun tecrübesi sunarak dünya çapında her yaştan kitleleri eğlendirmeyi amaçlar. 2000 yılında Kore’de kurulan Netmarble, dünya çapında en hızlı büyüyen mobil oyun şirketlerinden biridir ve sürekli olarak küresel düzeyde en üst geliştirici ve yayıncılardan biri olarak listelenmektedir. 6000’in üzerinde çalışanıyla Netmarble, Lineage 2: Revolution, Blade & Soul Revolution, MARVEL Future Fight, BTS WORLD, Seven Knights ve Paramanya’nın aralarında bulunduğu en başarılı mobil oyunlardan bazılarını üretip sunmaktadır. Önde gelen gündelik (casual) oyun geliştiricisi Jam City’nin en büyük ortağı, müzik yapımcısı, sanatçı ajansı, yayıncı olan Big Hit Entertainment’ın çoğunluk hissedarı ve ücretsiz MMO oyunların dünya çapında zirvedeki geliştiricilerinden biri olan Kabam'ın ana şirketi olan Netmarble’ın aynı zamanda Asya’nın en büyük eğlence şirketi CJ ENM Corporation, Asya’nın en büyük Internet şirketi Tencent Holding ve lider MMO şirketlerinden NCsoft ile stratejik bir işbirliği vardır. Daha fazla bilgi için http://company.netmarble.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

Netmarble’ın İstanbul merkezli ofisi Netmarble Turkey; Paramanya, Wolfteam, MARVEL Future Fight ve Seven Knights gibi başarılı oyunlar için pazarlama, yerelleştirme, halkla ilişkiler, QA ve IT hizmetleri sunar. Daha fazla bilgi için http://www.netmarbleturkey.com adresini ziyaret edebilirsiniz.