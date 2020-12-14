Youtube, Gmail çalışmıyor | Google'da küresel çökme
Dünya e-posta, video ve reklam devi Google'da çok sayıda servise erişilemiyor. Youtube başta olmak üzere çok sayıda Google ürününe erişim henüz sağlanamıyor.
Bazı yorumcular, Google ürünlerine Türkiye'den erişim engeli konulduğu iddialarını gündeme getirse de, sorunun dünya genelinde olduğu ifade ediliyor.
Dünyanın en büyük e-posta ağı Gmail başta olmak üzere çok sayıda Google servisine erişim sağlanamıyor.
Google bünyesind eyer alan Youtube, Adsense, Gmail, Google Driver, Google Belgeler ile WebMaster toolsa erişim sağlanamıyor.
Sosyal Medyada ise, Google'ın küresel hack saldırısına uğradığı iddiaları var.
Ancak bu iddia henüz Google tarafından teyid edilmedi.
25 dakika süren kesintilerin ardından, Youtube başta olmak üzere tüm Google servisleri yeniden aktif hale geldi. (Saat 15.30)