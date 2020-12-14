Youtube, Gmail çalışmıyor | Google'da küresel çökme



Dünya e-posta, video ve reklam devi Google'da çok sayıda servise erişilemiyor. Youtube başta olmak üzere çok sayıda Google ürününe erişim henüz sağlanamıyor.

Bazı yorumcular, Google ürünlerine Türkiye'den erişim engeli konulduğu iddialarını gündeme getirse de, sorunun dünya genelinde olduğu ifade ediliyor.



Dünyanın en büyük e-posta ağı Gmail başta olmak üzere çok sayıda Google servisine erişim sağlanamıyor.

Google bünyesind eyer alan Youtube, Adsense, Gmail, Google Driver, Google Belgeler ile WebMaster toolsa erişim sağlanamıyor.



Google teknik destek ekipleri, google ürünlerine erişimin sağlanması için çaba harcadıklarını duyurdu.Sosyal Medyada ise, Google'ın küresel hack saldırısına uğradığı iddiaları var.Ancak bu iddia henüz Google tarafından teyid edilmedi.25 dakika süren kesintilerin ardından,başta olmak üzere tüm Google servisleri yeniden aktif hale geldi. (