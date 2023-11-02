YouTube Premium Abonelik Ücretlerine Neredeyse %100 ZAM!

YouTube, reklam engelleyicilere açtığı savaşın ardından önemli bir karar daha aldı. YouTube Premium’un ABD fiyatlarına yapılan zamdan aylar sonra Türkiye fiyatlarına da zam yapıldı.

YouTube Premium Nedir?

YouTube Premium, Music Key ve YouTube Red gibi YouTube hizmetlerinin ardından revize edilerek 2018 yılında kullanıcılara sunulan ücretli abonelik sistemidir. Youtube Premium’un en bilinen ve en çok abone toplayan özelliği reklamsız izleme olsa da arka planda video oynatma ve video indirip, indirilen videoların çevrimdışı oynatılabilme ayrıcalıklarını da abonelerine sunar. Sunduğu bu ayrıcalıkların yanı sıra YouTube Music Premium ve YouTube Kids mobil uygulamalarını da içinde barındırır.

YouTube Kids Nedir?

YouTube Kids, içeriklerini; şovlar, müzik, öğrenme ve önerilen olarak dört kategoriye ayıran bir çocuk video uygulamasıdır. YouTube Kids, ebeveyn denetimi ayarlarına sahiptir. Ebeveyn denetimi ayarları sayesinde ebeveynler, çocuklarının YouTube Kids’de ne kadar zaman geçirebileceğini ve hangi içerikleri izleyebileceğini kontrol edebilmektedir.

YouTube Premium'un Güncel Fiyatları

YouTube Premium'un Türkiye fiyatlarına en son 2022 yılının Ekim ayında zam gelmişti. Uzun zaman sonra gelen bu yeni zamla YouTube Premium'un Türkiye fiyatları neredeyse %100 oranında yükseldi.

Güncel Fiyat Listesi

Gerçekleşen zammın ardından, Youtube Premium’un bireysel abonelik fiyatı 29,99 TL’den 57,99 TL’ye yükseldi. Yıllık bireysel aboneliğin fiyatı iseolarak belirlendi.

Abonelik Türü Eski Fiyat Yeni Fiyat

Bireysel 29,99 TL 59,99 TL

Aile 59,99 TL 115,99 TL

Öğrenci 19,49 TL 37,99 TL

KAYNAK: TeknoPush