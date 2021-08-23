YouTube Reklam Videosu Yapabileceğiniz En İyi Video Düzenleme Programları

YouTube Reklam Videosu Yap abileceğiniz En İyi Video Düzenleme Programları

Teknolojideki ilerlemeler, görüntüleri kaydetmeyi ve bundan harika videolar oluşturmayı giderek daha kolay hale getirdi. Ancak YouTube kanalınız için profesyonel düzeyde bir video istiyorsanız, bunun gerçekleşmesi için en iyi YouTube video oluşturucularına (veya YouTube video reklam oluşturucularına) ihtiyacınız var. Şanslısınız ki en iyi seçimlerimizin bir listesini derledik! Bu makalede, işletmenizi tanıtmak ve pazarlamak için ilgi çekici videolar ve video reklamlar oluşturmak için ihtiyacınız olan tüm özellik ve araçlara sahip video yapımcıları bulacaksınız.

Videolar ve video reklamlar, satışları artırmanıza, sitenize trafik çekmenize, izleyicileri ürünleriniz hakkında eğitmenize ve hatta aldığınız destek taleplerinin sayısını azaltmanıza yardımcı olabilir. Bu, işinizin diğer yönlerine odaklanmak için kullanabileceğiniz tonlarca zaman kazandırabilir. Ancak doğru araçlara sahip değilseniz, bu karmaşık bir süreç olabilir. Ve sonunda, gurur duymadığınız bir video veya reklam oluşturduğunuzu görebilirsiniz. Bu YouTube video oluşturucularından ve YouTube video reklam oluşturucularından herhangi biriyle endişelenmeyi bırakabilir ve markanızı mümkün olan en iyi şekilde gösteren çarpıcı video içeriği oluşturmaya başlayabilirsiniz.

1. Promo.com

Promo.com, herkesin profesyonel kalitede bir YouTube videosu oluşturmasını kolaylaştırır. Profesyonelce tasarlanmış video şablonları, kullanımı kolay video düzenleme araçları ve birinci sınıf bir müzik, resim ve video klip kitaplığı bulacaksınız. İstediğiniz şablonu seçin, videonuzu metin ve logo ile özelleştirin ve yayınlayın!

Özelleştirilebilir, kullanıma hazır video şablonlarını bir araya getiren yaratıcı profesyonellerden oluşan ekip Kendi videolarınızı, fotoğraflarınızı ve müziğinizi yükleme seçenekleri Videoları doğrudan tüm sosyal platformlarda yayınlayın Geri bildirim almak için kullanabileceğiniz ücretsiz benzersiz paylaşım bağlantıları Sosyal medya takvimi Haftalık sınırsız içerik ve indirme

2. Biteable

Biteable, kullanımı çok kolay olan YouTube video yapımcıları için en iyi seçimlerimizden biridir. Stüdyo kalitesinde sonuçlar elde etmeniz için animasyon, stok görüntüleri ve fotoğraflar sunar. Biteable, pazarlamacılar, İK ve Operasyonlar, pazarlama ajansları ve girişimciler için mükemmel bir seçimdir.

1.8 milyon resim, klip ve animasyon Sınırsız export Sınırsız ekip üyesi (Nihai plan) HD 1080p çözünürlük (Plus ve Ultimate planları) Ticari kullanım hakları (Plus ve Ultimate planları)

3. InVideo

InVideo, yapay zeka tarafından desteklenen YouTube video ve video düzenleme program ı dır. Hızlı bir şekilde videolar oluşturabilmeniz için profesyonelce tasarlanmış, tamamen özelleştirilebilir şablonlardan oluşan muazzam bir kitaplığa sahiptir. Video kreasyonlarınızı daha da heyecanlı hale getirmek için resimlere, müziklere ve animasyonlara erişim içerir ve yalnızca YouTube videoları oluşturmayı değil, Facebook, Instagram ve daha fazlası gibi diğer sosyal medya platformları için videolar oluşturmayı kolaylaştırır.

3000'den fazla profesyonelce hazırlanmış şablon 1.000.000'den fazla premium fotoğraf ve video Otomatik Metin Okuma Herhangi bir sosyal medya platformuna tek tıklamayla yükleme Canlı sohbet veya telefon yoluyla 7/24 destek

4. Soapbox

Soapbox, video reklamları kaydetmenize, düzenlemenize ve paylaşmanıza olanak tanıyan bir Chrome uzantısıdır. Sadece ekranınızı ve web kameranızı kaydetmek için kullanırsınız ve dakikalar içinde YouTube veya diğer sosyal medya platformları için hazır olan dikkat çekici bir videonuz olur. Soapbox ile videolarınızı anında paylaşabilirsiniz; içeriğinizi indirmenize, dışa aktarmanıza, yüklemenize veya başka bir şekilde değiştirmenize gerek yoktur.

Player’in rengini değiştirin, harekete geçirici mesaj ekleyin ve daha fazlasını yapın İstediğiniz kişiyi davet edin, izinleri ayarlayın veya parola kullanın Doğrudan videolarınızda etkileşimli bağlantılar görüntüleyin Analizlerle izleyicilerinizin videolarınızla nasıl etkileşime girdiğini izleyin Çok sayıda entegrasyon

5. Renderforest

Renderforest, açıklayıcı videolar için bulduğumuz en iyi reklam üreticilerinden biridir ancak 2D ve 3D animasyon dahil olmak üzere bundan çok daha fazlasını yapabilir. Platformun kullanıcı dostu düzenleyicisi ile doğrudan tarayıcınızda videolar oluşturabilir, düzenleyebilir ve oluşturabilirsiniz. Renderforest, sadece birkaç tıklamayla tanıtım videoları, introlar, logo animasyonları, sunumlar ve daha fazlasını oluşturabilmeniz için binlerce özelleştirilebilir şablon içerir.

Geniş video sahneleri seçimi (giriş sahneleri, logo animasyonları, resim ve video tutucular, alt üçte birlik kısımlar ve daha fazlası) Sürükle ve bırak arayüzü, video ürünü deneyimi veya teknik beceri gerektirmez Özelleştirilebilir renk paletleri Müzik ve ses efektleri kitaplığı (veya kendinizinkini yükleyin)

6. Animaker

Animaker, yaratıcılığı ve kullanım kolaylığını harika, türünün tek örneği videolar oluşturmanıza yardımcı olan bir platformda birleştirir. Canlı video düzenleme ve 4K video kalitesi, YouTube videolarınızın öne çıkmasına yardımcı olur. Platform ayrıca altyazıları bir esinti haline getirir, böylece erişilebilirliği ve SEO 'yu iyileştirebilirsiniz. Animaker, mükemmel görüntü, video, GIF veya şarkının parmaklarınızın ucunda olması için 100 milyondan fazla stok varlığı içerir. Veya kendi seslendirmelerinizi kaydedebilirsiniz!