Yüz ifadenizle anlık indirimler kazanma dönemi başlıyor

Yapay zeka, makine öğrenimi ve derin öğrenmeye dayalı görüntü işleme çözümleri sunan Türk Ar-Ge şirketi Ayvos, yatırımcı ortağı ETİYA'yla geliştirdiği SWin uygulaması ile yüz ifadeleriyle tamamlanacak görevler üzerinden indirim kazanma imkanı sunuyor. Son dönemde geliştirdiği yazılımlar ve gerçekleştirdiği projeler ile adından söz ettiren şirket, görüntü işleme teknolojisini yeni geliştirdiği mobil uygulamaya entegre ederek yepyeni bir meydan okuma oyunu sunuyor. SWin uygulaması, kullanıcılarına gülümse, şaşır veya sinirlen gibi görevler vererek tamamlanan görevleri yapay zeka algoritmasıyla otomatik olarak puanlayabiliyor. Uygulama, yapay zekanın belirlediği puana göre kullanıcıların seçeceği anlaşmalı markalarda kullanılabilecek indirim kuponlarını bildirim yoluyla iletiyor. Ayvos Kurucu ve CEO'su Eray Hangül, şu an için sadece Android platformunda kullanıma sunulan uygulamada yapay zekayı oyunlaştırma odaklı kullanarak hem markalara hem de kullanıcılara kazanç sağlayacak eğlenceli bir uygulama geliştirmeyi hedeflediklerini belirtiyor.

Son yılların en gözde teknolojilerinden olan yapay zeka, robotlardan internet teknolojilerine, bilgisayarlardan akıllı telefonlara kadar hayatımızın her alanında yararlandığımız cihazlarda kullanılıyor. Özellikle akıllı telefonların hayatımıza bu kadar dahil olması yapay zekanın kullanılabilirliğini de mobilize ederek her an her konuda bize yardımcı olmasını sağlıyor. Görüntü işleme teknolojileri odaklı çalışmalarıyla son dönemde başarılı projelere imza atan Ayvos, yeni mobil uygulaması SWin ile yapay zekayı akıllı telefonlar üzerinden kazanç sağlamamıza olanak sağlayan bir teknoloji haline getiriyor. SWin, kullanıcılara yüz ifadeleri yaparak tamamlayabilecekleri görevler sunuyor ve bu görevler sonrası anlaşmalı markalardan indirim kuponları kazandırıyor.

Yapay zeka gülümsemenizin derecesine göre indirim kuponu veriyor

SWin, çeşitli yüz ifadeleriyle duyguları anlatan videolar çekerek tamamlanabilecek görevler veriyor. 5 saniye gülümse, 8 saniye sinirlen tarzında verilen görevleri tamamlamak için atılan videolar yapay zeka tabanlı görüntü işleme teknolojileri kullanılarak puanlanıyor ve puanın derecesine göre çeşitli indirim kuponları kullanıcılara sunuluyor. Uygulamada kullandıkları yapay zekanın görüntü işleme teknolojileri aracılığıyla yüz ifadesinin gerçekçi bir ifade mi yoksa sahte bir ifade mi olduğunu belirleyebildiğinin altını çizen Eray Hangül: "Görüntü işleme teknolojilerindeki uzmanlığımızı bir mobil uygulamaya aktardığımız SWin uygulaması, kullanıcıların kazanacağı indirim kuponlarının tutarını kullanıcıların yapacakları yüz ifadelerinin gücüne göre belirliyor. Kullandığımız yapay zeka videodaki yüz ifadesinin gücünü anlayarak eğer gerçekçi bir ifadeyse daha yüksek tutarda indirim kuponları sunuyor. Bu anlamda bakıldığında yapay zeka teknolojisi her gün farklı alanlarda gelişimine devam ediyor. Biz de Ayvos olarak yapay zekayı en iyi şekilde kullanarak çözümler üretmeye çalışıyoruz." dedi.

Hem markalar hem de kullanıcılar kazançlı çıkıyor

SWin, markalar ile kullanıcıları eğlenceli bir ortamda buluşturuyor. Gıda ve giyim başta olmak üzere uygulamanın marka portföyüne dahil olan perakende noktaları, müşterilerine sunacakları indirim fırsatları ile onlarla birinci elden iletişime geçme imkanı buluyor. Kişiselleştirilmiş alışveriş deneyimine de katkıda bulunan uygulamayla markalar her bir müşterisi için farklı indirim fırsatları oluşturabiliyor. Kullanıcılar ise kazandıkları indirim kuponları sayesinde seçtikleri markalardan almak istedikleri ürünlere daha uygun fiyattan sahip olma fırsatı yakalıyor. Sonuç olarak yapay zekanın desteğiyle marka ve müşteri ilişkilerini eğlenceli bir aktiviteye dönüştüren SWin uygulaması aynı zamanda her iki tarafa da yarar sağlamış oluyor.