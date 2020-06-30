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AB, vatandaşlarına Türkiye'ye gitme izni vermedi

Ruanda, Fas, Cezayir, Tayland ve Uruguay gibi ülkelere vatandaşlarına seyahat izni veren AB, Türkiye, Rusya ve ABD için engel koymayı sürdürüyor.

30 Haziran 2020 Salı 02:42
AB, vatandaşlarına Türkiye'ye gitme izni vermedi

AB, vatandaşlarına Türkiye'ye gitme izni vermedi



Türkiye, turizmde yeni başlangıçlar yapmaya hazırlanırken, AB, vatandaşlarına Türkiye'ye seyhat izni vermedi.
Avrupa Birliği, koronavirüs salgını nedeniyle uyguladığı seyahat yasağını gevşeterek, 14 ülkeden seyahate izin vermeyi planlıyor. Yetkililer, bu ülkelerin Cezayir, Avustralya, Gürcistan, Japonya, Kanada, Fas, Karadağ, Yeni Zelanda, Ruanda, Sırbistan, Güney Kore, Tayland, Tunus ve Uruguay olacağını dile getirirken, AB’nin Çin'den yapılan seyahatlere ise karşılıklı olması koşulu ile izin vermeyi planladığını aktardılar. Listede ABD, Rusya ve Türkiye bulunmazken, AB seyahat izni vermeyi düşündüğü 14 ülke dışında kalan ülkelere ise seyahat yasağını 1 Temmuz sonrasında da sürdürmeyi planlıyor.

AB’nin seyahat kısıtlamalarını kaldırırken ülkelerin son 2 haftada tespit ettiği koronavirüs vaka sayısının AB ortalaması olan 100 binde 16’dan az olmasına dikkat edeceği ve salgınla mücadeledeki başarısının baz alınacağı düşünülüyor.

AB, koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında Mart ayından bu yana zorunlu olmayan seyahatleri askıya almıştı.

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