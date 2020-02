Accor Otel Grubu ve Visa global bir ortaklık kuruyor

Dünyanın öncü otel gruplarından Accor Otel Grubu ve dijital ödemelerin global lideri Visa, Accor’un ALL-Accor Live Limitless sadakat programı üyelerine zenginleştirilmiş ödeme deneyimleri sunmak amacıyla hayata geçirilecek global ortaklıklarını duyurdu.

Daha fazla ödül ve daha fazla puan

Ortaklık, yeni ALL Visa kartını oluşturmak için Accor’un sadakat programını ve Visa’nın global ödeme yeteneklerini bir araya getirecek. Yeni Visa kartına başvuran üyeler kartı, Visa'nın kabul edildiği her yerde günlük alışverişlerde kullanabilecek. Accor, yeni ALL Visa kartını çıkartmak için Visa ortağı finans kurumları ve Avrupa, Kuzey ve Güney Amerika, Orta Doğu ve Asya Pasifik'teki kilit pazarlardaki bankalarla iş birliği yapacak. Bu kart üyelere, müşteri tercihlerine dayanan özel ödüller ve Accor otellerinde kalırken veya alışveriş yaparken daha fazla sadakat puanı kazanma fırsatı sunacak.

Accor çatısı altındaki ikonlaşmış markalar olan Raffles, Fairmont, Sofitel, Banyan Tree, Mondrian ve Delano gibi prestijli, lüks ve yaşam tarzı markaları ile stratejik satın alımlar ve ortaklıklar yoluyla benzersiz deneyimler sunuyor. Grubun, benzersiz deneyimler yaşatan 39 otel markası, 110 varış noktasında 5.000'den fazla otel ve rezidansı bulunuyor.

Visa ile yapılan ortaklık sayesinde Accor, yakın zamanda başlatılan ALL-Accor Live Limitless'ın 64 milyon sadık üye tabanına ve dünya çapında 250 milyondan fazla müşterisine sağladığı avantajları artıracak. ALL Visa kartının piyasaya sürülmesi, Accor Grubunun sektör lideri bir sadakat programı aracılığıyla müşterilerinin konaklamalarının ötesine geçmesini sağlayacak. ALL bu yolla üyelere daha fazla puan kazanma, yeni deneyimler ve daha fazla otel konaklaması sunma olanağı sağlayacak.

Accor Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı Sébastien Bazin ortaklıkla ilgili olarak şöyle konuştu: “Visa ile ortaklık kurmak ve yenilikçi ortak markalı bir ödeme kartı geliştirmek için beraber başladığımız bu yolculuk Accor'a büyük bir ivme kazandıracak. Bu yeni girişim, üyelerimize ek katılım fırsatı sağlayarak ve her üyeye bizimle daha sık ve kolay bir şekilde konaklamaları için teşvikler sunarak, üyelerimize eşsiz faydalar sağlayacak. ALL'ın gelişimi bizim için önemli bir kilometre taşıdır ve Visa ile günlük ödüller ve avantajlar sunma tutkumuzu paylaşan bir ortak bulmuş olmaktan çok memnunuz.”

Accor hakkında

Accor, 110 ülkedeki 4.900 otel, resort ve rezidansta benzersiz ve anlamlı deneyimler sunan dünya lideri artırılmış bir misafirperverlik grubudur. Lüksten ekonomiye rakipsiz bir marka portföyüne sahip olan Accor, 50 yıldan fazla bir süredir misafirperverlik becerisi sunmaktadır. Konuklarına konaklamanın ötesinde deneyimler sunan Accor yiyecek ve içecek, eğlence, sağlık ve ortak çalışma markalarıyla yaşamanın, çalışmanın ve eğlenmenin yeni yollarını sunuyor. İş performansını artırmak için Accor’un iş hızlandırıcıları portföyü, konukseverlik dağıtımını, operasyonları ve deneyimi güçlendirir. Konuklar ayrıca, dünyanın en çekici otel sadakat programlarından birine – ALL Accor Live Limitless ‘a erişim sağlıyor.

Accor, sürdürülebilir değer yaratmaya derinden bağlıdır ve dünyaya ve topluma sürdürülebilir kazandırmada aktif bir rol oynar. Planet 21 – Acting Here (Gezegen 21 – Burada Başlıyoruz) olumlu bir misafirperverlik deneyimi için çaba sarf ederken, bağış fonu olan Accor Solidarity (Accor Dayanışma), mesleki eğitim ve istihdama erişim yoluyla dezavantajlı grupları güçlendirmektedir.

Accor SA, Euronext Paris Menkul Kıymetler Borsası'nda (ISIN kodu: FR0000120404) ve ABD'deki OTC Piyasasında (Ticker: ACRFY) halka açık olarak listelenmiştir. Daha fazla bilgi için accor.com adresini ziyaret edebilir ya da bizi Twitter ve Facebook'ta takip edebilirsiniz.