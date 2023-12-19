Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
sisli
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Antalya'da otel inşaatı için sahil kapatıldı, ağaçlar kesildi

Sorgun Ormanı'nın sahille buluştuğu Manavgat'ta halkın sahile erişimini engelleyen otel inşaatı için çok sayıda ağacın kesildiği ortaya çıktı.

19 Aralık 2023 Salı 09:02
Antalya'da otel inşaatı için sahil kapatıldı, ağaçlar kesildi






Antalya'da otel inşaatı için sahil kapatıldı, ağaçlar kesildi


Antalya'nın Manavgat ilçesi Sorgun Ormanı kenarında denize sıfır yapımına başlanan 400 yataklı 5 yıldızlı otel inşaatı için çam ağaçları ile makilik alan tamamen söküldü. İnşaatın temel kazısı sırasında çıkan moloz ve kumlar da sahile dökülerek, halkın kullanımına açık olması gereken kıyı kenar çizgisi ortadan kaldırıldı. İşlemler sırasında verilen zarar da uydu görüntülerine yansıdı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ve belediye belgeli 300 bin yatakla Türkiye'nin en büyük turizm destinasyonu olan Manavgat'ta, otel inşaatları sürüyor. 2022'nin Temmuz ayında yapılan ihaleyle Manavgat'ın Sorgun Ormanı kenarında denize sıfır 36 bin 496 metrekarelik alan, 0,30 emsal oranı ile 400 yataklı 5 yıldızlı otel yapılması için bir firmaya tahsis edildi.

İhale şartnamesinde sunulan krokide ve 2. Etap (Side Turizm Alanı-Sorgun Bölgesi) Revizyon Uygulama İmar Planı'nda, tahsis edilen alanın kıyı kenar çizgisinin içerisinde kaldığı gösterildi. Şartnameye göre, firmanın tahsis edilen alanın sadece 10 bin 948 metrekarelik kısmında otel için inşaat çalışması yapacağı belirtildi. Firma tarafından başlanılan inşaat çalışmasında ise tahsis edilen alanın kuzey kısmında bir sıra çam haricindeki tüm ağaçlar tamamen kesilirken, tahsis edilen alanın da tamamında çalışma başlatıldığı görüldü.

ŞİKAYET OLMAYINCA RESMİ İŞLEM YAPILMADI 

Firmanın, tahsis edilen alanın dışında olan kıyı kenar çizgisinin içerisinde ve tahsis şartnamesinde sunulan, uydu fotoğrafında da açıkça görülen çam ağaçlarını tamamen kestiği belirlendi. İnşaatın temel kazısı sırasında çıkan hafriyatı başka bir alana taşıması gereken firmanın, bunu yapmayarak, halkın kullanımına açık olması gereken kıyı kenar çizgisi içerisinde, denizin dalgalarının gelebileceği en son noktaya kadar dökerek, geçişleri engellediği görüldü. İşlemler sırasında verilen zarar da uydu görüntülerine yansıdı. Konuyla ilgili şikayet olmadığı için resmi bir işlemin yapılmadığı öğrenildi.

FİRMANIN ORTAĞI KONUŞTU 

Yatırımcı şirketin ortaklarından Kemal Taş, "Bizim çevre konusunda hassasiyetimiz var. Çevreye çok dikkat ediyoruz. Tahsisli alandan ağaç kesmek gibi bir durum söz konusu değil. Ağaçları Orman İşletme Müdürlüğü işaretleyip, kesti. Hatta kesilen ağaçlar için para ödedik. Projede olmasına rağmen 50- 60 kadar ağacı kestirmedim" dedi. Kıyı kenar çizgisinin ihlali konusunda da açıklama yapan Taş, "Otel inşaatından çıkan kumu başka bir yere dökme şansımız yoktu. Otelin temel işi bittikten sonra o kumu oradan alacağız. 1 ay içerisinde o kumu oradan alacağımıza dair taahhüt verdik" diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:
AntalyaSorgun OrmanıManavgat
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Karavancılar için en uygun kış rotaları
Karavancılar için en uygun kış rotaları
Gault & Millau 2024 Türkiye'nin rehber dereceleri açıklandı
Gault & Millau 2024 Türkiye'nin rehber dereceleri açıklandı
Kayak Merkezleri Sezona Hazırlanıyor
Kayak Merkezleri Sezona Hazırlanıyor
Tarih, Doğa, Deniz, Gastronomi bir arada | Dört Mevsim Ayvalık
Tarih, Doğa, Deniz, Gastronomi bir arada | Dört Mevsim Ayvalık
Turizmde insani dokunuşu kaybetmemek gerekiyor
Turizmde insani dokunuşu kaybetmemek gerekiyor
Turizmin yeni dijital paltformu Bedboxx
Turizmin yeni dijital paltformu Bedboxx
Ege adalarına 1 yıllık 'Ada vizesi' geliyor
Ege adalarına 1 yıllık 'Ada vizesi' geliyor
Kıbrıs Tüp Bebek Tedavisi Süreçlerinde Teknolojik Adımlar
Kıbrıs Tüp Bebek Tedavisi Süreçlerinde Teknolojik Adımlar
Akış mı, İndirme mi? | Hangisi Daha İyi?
Akış mı, İndirme mi? | Hangisi Daha İyi?
Türkiye'nin en ünlü plajı açık hava oteline döndü
Türkiye'nin en ünlü plajı açık hava oteline döndü

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim