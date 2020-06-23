Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
88010
ALTIN
341.603
DOLAR
6.5510
STERLİN
8.1478
EURO
7.2429

Caresse Bodrum Genel Müdürü Tarkan Aksoy oldu

Caresse, a Luxury Collection Resort & Spa, Bodrum, Yeni Yönetim Kadrosu ile Gücüne Güç Kattı!Caresse Bodrum Genel Müdürü Tarkan Aksoy oldu.

23 Haziran 2020 Salı 11:42
Caresse Bodrum Genel Müdürü Tarkan Aksoy oldu

Caresse Bodrum Genel Müdürü Tarkan Aksoy oldu

Uluslararası otel zinciri Marriott International’ın, The Luxury Collection bünyesinde yer alan Bodrum’daki ilk resort oteli Caresse, a Luxury Collection Resort & Spa, Bodrum, güçlenmiş yeni yönetim kadrosu ile uluslararası standartlarda premium hizmetlerini sunmaya devam ediyor.

Caresse Bodrum, Genel Müdürlük görevini ülkemizi yurtdışında da başarılı çalışmaları ile temsil eden Tarkan Aksoy’a emanet etti. Turizm ve otelcilik sektöründeki uzun yıllara dayanan profesyonel hayatında bir çok uluslararası zincir grup ve Türk Premium ve lüks butik otellerinde üst düzey görev alan Aksoy bundan sonra Caresse Bodrum ile tecrübelerini paylaşacak. Tarkan Aksoy, aynı zamanda Caresse Bodrum sahilinde yer alan Akdeniz çanağındaki ilk ve tek Buddha-Bar Beach’in de Türkiye operasyon liderliğini üstlenecek.

Aksoy, Maxx Royal Belek Golf &Spa’nın da genel müdürlüğünü yapmış, Four Seasons İstanbul at the Bosphorus ve SultanAhmet otellerinde de üst düzey görevlerde bulunmuş sektörün başarılı bir profesyoneli.

Avrupa’nın En İyi Resort Oteli Ödülü’nün sahibi olan Caresse Bodrum ailesine katılmaktan dolayı mutluluk duyduğunu ileten Aksoy; “Tüm dünyanın COVID-19 ile derinden etkilendiği bu özel dönemde Caresse Bodrum olarak misafirlerimize güvenli ve izole bir hizmet sunmak amacıyla ekibim ile birlikte çok daha fazla özen gösteriyoruz. Marriott International’ın da bir üyesi olan Caresse Bodrum olarak bu yaz sezonunda 7/24 profesyonel düzeyde hizmet ve kusursuz operasyon kalitemizi en iyi şekilde sunmaya devam edeceğiz. Bodrum ve Bitez koyu arasında bulunan Asarlık Mevkii'nin en sakin ve gizli noktasında konumlanan Caresse Bodrum ile birlikte eşzamanlı olarak Buddha-Bar Beach’in de yaz sezonunu açtık. Buddha-Bar’ın bu yaz da Türkiye’de Caresse Bodrum markasına duyduğu güven ile açılışını gerçekleştirmeye karar vermesi bizi ülkemiz adına da özellikle onere etti.”dedi.

Condé Nast Traveler Okuyucuların Tercihi Ödülleri kazananları içerisinde; 2016 ve 2017 yıllarında art arda Avrupa’nın En İyi Resort Oteli Ödülü’nün sahibi olan ve 2019 yılında da Avrupa’nın en iyi otelleri arasında yer alarak ilk 20’ye giren Caresse Bodrum, bu yaz premium oda servis ve hizmetleri, kendine ait plajı, kişiye özel kullanım fırsatı yaratan misafir ve gruplarına ait özel iskeleleri, marina hizmeti, kısa ve uzun dönem özel havuzlu villa, rezidans, otel oda ve tekne kiralama opsiyonları ile fark yaratıyor.

Anahtar Kelimeler:
Caresse Bodrum
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İstanbul'un ilk JW Marriott Oteli tarihi yarımadaya kucak açıyor
İstanbul'un ilk JW Marriott Oteli tarihi yarımadaya kucak açıyor
Sheraton Istanbul City Center, şehrin kalbinde 1 yıldır sizinle
Sheraton Istanbul City Center, şehrin kalbinde 1 yıldır sizinle
Korona sonrası ‘maceraseverler’ artacak
Korona sonrası ‘maceraseverler’ artacak
Turizmde canlanma iç pazar ile başlayacak
Turizmde canlanma iç pazar ile başlayacak
Turizmin durduğu dönemde, Lujo'dan atak!
Turizmin durduğu dönemde, Lujo'dan atak!
TÜRSAB yönetiminde ibra krizi | Mahkeme kararı ile iptal edildi
TÜRSAB yönetiminde ibra krizi | Mahkeme kararı ile iptal edildi
Accor Otel Grubu ve Visa global bir ortaklık kuruyor
Accor Otel Grubu ve Visa global bir ortaklık kuruyor
Tarihi Paşabahçe Vapuru yenilenmek için Haliç'e çekildi
Tarihi Paşabahçe Vapuru yenilenmek için Haliç'e çekildi
Dünya'nın en büyük turizm fuarı başladı 
Dünya'nın en büyük turizm fuarı başladı 
Dünyanın önde gelen otel markaları turizm yatırımları forumu için Türkiye’de
Dünyanın önde gelen otel markaları turizm yatırımları forumu için Türkiye’de

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim