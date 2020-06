Caresse Bodrum Genel Müdürü Tarkan Aksoy oldu

Uluslararası otel zinciri Marriott International’ın, The Luxury Collection bünyesinde yer alan Bodrum’daki ilk resort oteli Caresse, a Luxury Collection Resort & Spa, Bodrum, güçlenmiş yeni yönetim kadrosu ile uluslararası standartlarda premium hizmetlerini sunmaya devam ediyor.

Caresse Bodrum, Genel Müdürlük görevini ülkemizi yurtdışında da başarılı çalışmaları ile temsil eden Tarkan Aksoy’a emanet etti. Turizm ve otelcilik sektöründeki uzun yıllara dayanan profesyonel hayatında bir çok uluslararası zincir grup ve Türk Premium ve lüks butik otellerinde üst düzey görev alan Aksoy bundan sonra Caresse Bodrum ile tecrübelerini paylaşacak. Tarkan Aksoy, aynı zamanda Caresse Bodrum sahilinde yer alan Akdeniz çanağındaki ilk ve tek Buddha-Bar Beach’in de Türkiye operasyon liderliğini üstlenecek.

Aksoy, Maxx Royal Belek Golf &Spa’nın da genel müdürlüğünü yapmış, Four Seasons İstanbul at the Bosphorus ve SultanAhmet otellerinde de üst düzey görevlerde bulunmuş sektörün başarılı bir profesyoneli.

“Avrupa’nın En İyi Resort Oteli Ödülü’nün sahibi olan Caresse Bodrum ailesine katılmaktan dolayı mutluluk duyduğunu ileten Aksoy; “Tüm dünyanın COVID-19 ile derinden etkilendiği bu özel dönemde Caresse Bodrum olarak misafirlerimize güvenli ve izole bir hizmet sunmak amacıyla ekibim ile birlikte çok daha fazla özen gösteriyoruz. Marriott International’ın da bir üyesi olan Caresse Bodrum olarak bu yaz sezonunda 7/24 profesyonel düzeyde hizmet ve kusursuz operasyon kalitemizi en iyi şekilde sunmaya devam edeceğiz. Bodrum ve Bitez koyu arasında bulunan Asarlık Mevkii'nin en sakin ve gizli noktasında konumlanan Caresse Bodrum ile birlikte eşzamanlı olarak Buddha-Bar Beach’in de yaz sezonunu açtık. Buddha-Bar’ın bu yaz da Türkiye’de Caresse Bodrum markasına duyduğu güven ile açılışını gerçekleştirmeye karar vermesi bizi ülkemiz adına da özellikle onere etti.”dedi.

Condé Nast Traveler Okuyucuların Tercihi Ödülleri kazananları içerisinde; 2016 ve 2017 yıllarında art arda Avrupa’nın En İyi Resort Oteli Ödülü’nün sahibi olan ve 2019 yılında da Avrupa’nın en iyi otelleri arasında yer alarak ilk 20’ye giren Caresse Bodrum, bu yaz premium oda servis ve hizmetleri, kendine ait plajı, kişiye özel kullanım fırsatı yaratan misafir ve gruplarına ait özel iskeleleri, marina hizmeti, kısa ve uzun dönem özel havuzlu villa, rezidans, otel oda ve tekne kiralama opsiyonları ile fark yaratıyor.