Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
parçalı az bulutlu
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Corendon Airlines, Kayseri'yi Avrupa'ya bağladı

Corendon Airlines; Avrupa’dan Kayseri’ye düzenlediği direkt uçuşlara Avusturya, Almanya, Hollanda ve İsviçre’den yeni meydanlarını ekledi.

20 Ocak 2022 Perşembe 22:23
Corendon Airlines, Kayseri'yi Avrupa'ya bağladı

Corendon Airlines, Kayseri'yi Avrupa'ya bağladı

Geniş uçuş ağı sayesinde dünya ve Avrupa’yı Türkiye’ye bağlayan Corendon Airlines; Avrupa’dan Kayseri’ye düzenlediği direkt uçuşlara Avusturya, Almanya, Hollanda ve İsviçre’den yeni meydanlar ekleyerek uçuş planını zenginleştirecek.

Özellikle Avrupa’da yaşayan Türk vatandaşlarını çok memnun edecek bu direkt uçuşlar, ayrıca kayak tatili için Erciyes’i tercih eden veya UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Kapadokya’ya gelecek yabancı turistler için de önemli bir alternatif olacak.

Kayseri’de base ettiği uçak ile halihazırda Almanya ve Hollanda’nın 7 şehrinden Kayseri’ye direkt uçuşlar düzenleyen Corendon Airlines, 2022 yaz sezonu itibarıyla Avusturya ve İsviçre’den de İç Anadolu’nun bu gözde şehrine direkt uçuşlara başlayacak.

Sunacağı geniş uçuş programı için istihdam edeceği uçuş personelini de Kayseri’de yaşayan, bölge kültürü ve hizmet kalitesini en iyi temsil edecek kişilerden seçecek olan Corendon Airlines, bu vesileyle bölgeye verdiği değeri ve önemi tekrar gözler önüne serecek.

Yaz sezonunda 13 şehirden Kayseri’ye haftada 32 uçuş programlanacak

Yaz sezonunda uçuş planını genişleterek Avusturya, Almanya, Hollanda ve İsviçre’deki toplam 13 farklı şehirden haftada 32 kez Kayseri’ye uçacak olan Corendon Airlines, böylece yolcuları aktarma uçuşlardan kurtaracak ve seyahat konforunu artırmış olacak.

Uçuş destinasyonları arasında hem etnik hem de turistik potansiyele sahip olan Kayseri’ye stratejik önem veren Corendon Airlines, yüksek ilgi gören Avrupa – Kayseri direkt uçuşlarına tüm yıl boyunca kesintisiz olarak devam etmenin yanı sıra, uçuşların frekansını önümüzdeki dönemlerde daha da artırma hedefinde.

Türkiye merkezli bir şirket olarak 65 ülkede 165 noktaya uçan Corendon Airlines, uçak filosunu ve uçuş destinasyonlarını güçlendirmeye, aynı zamanda ülkemizin turizmine katkı sağlamaya 2022 yılı boyunca devam edecek.

Anahtar Kelimeler:
Corendon AirlinesKayseri
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sömestrde Tatile Gidilebilecek Yerler
Sömestrde Tatile Gidilebilecek Yerler
Şef gibi hindi pişirmenin ipuçları
Şef gibi hindi pişirmenin ipuçları
Turizm sektör temsilcileri sinemada buluştu!
Turizm sektör temsilcileri sinemada buluştu!
AMD işlemciler dünyanın en iyi süper bilgisayarlarına hız katıyor
AMD işlemciler dünyanın en iyi süper bilgisayarlarına hız katıyor
Turizmde ‘en kötü’ geride kaldı
Turizmde ‘en kötü’ geride kaldı
Nadir Kadakal'a Dedaman'da yeni görev
Nadir Kadakal'a Dedaman'da yeni görev
Yerli turist, bu yıl daha ucuz tatil yapacak
Yerli turist, bu yıl daha ucuz tatil yapacak
Vaka sayısı 5 bine yaklaştı, turist hedefi yeniden 30 milyona çıktı!
Vaka sayısı 5 bine yaklaştı, turist hedefi yeniden 30 milyona çıktı!
İstanbul'a gelen turist sayısı yüzde 47,7 azaldı
İstanbul'a gelen turist sayısı yüzde 47,7 azaldı
Türkiye’de ‘gamer’ sayısı 36 milyona ulaştı
Türkiye’de ‘gamer’ sayısı 36 milyona ulaştı

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim